După 16 ani de succes familia Dunca a luat decizia de a închide restaurantul Baracca, un local simbolic al orașului, anunțul fiind făcut de către Maria Dunca pe pagina sa de Facebook, transmite Actual de Cluj.

Se pare că succesul modest al unui restaurant nu are loc în fața afacerilor imobiliare în care sunt implicați, familia Dunca preferând să construiască blocuri și birouri. Dan Dunca, prieten cu fostul șef DGIPI Virgil Ardelean, are mai multe proiecte imobiliare în Cluj-Napoca, precum un bloc cu 12 etaje în Gheorgheni și mai multe clădiri de zece etaje în Borhanci.

„Acum 16 ani, am început ceva despre care nu credeam că va deveni ceea ce este acum, Baracca. L-am văzut înflorind prin ochii mei, dar cel mai important, prin privirea clienților noștri, cărora le mulțumesc pentru că au crezut în acest proiect încă de la început. În timp ce am crescut ca restaurant, am crescut și ca familie, de-a lungul anilor Baracca a reușit să dobândească cea mai pasionată, talentată și muncitoare echipă pe care aș putea-o cere vreodată. Toți acești oameni m-au ajutat să-mi transform visul în realitate, ceva pentru care voi fi mereu recunoscătoare.

Momentele pe care acest loc ne-a permis să trăim împreună sunt cele pe care le vom prețui pentru totdeauna. Totuși, după mulți ani de creștere, am început să recunosc că nu ne mai rămâne spațiu pentru a face acest lucru, asta m-a condus la decizia de a încheia definitiv această poveste. Restaurantul va fi închis definitiv începând cu data de 12 august. Prin urmare, toți cei care ar dori să retrăiască această experiență pentru ultima dată sunt invitați să o facă. În sfârșit, mulțumesc din nou tuturor celor care au crezut în acest proiect la fel de mult ca și mine, acești ani trecuți au fost de neuitat.” a transmis Maria Dunca pe Facebook.

