Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a fost invitat duminică seara la Realitatea PLUS pentru a vorbi cu fosta consilieră, Anca Alexandrescu, despre cum a fost perioada petrecută la penitenciarul Rahova, dar și despre alte subiecte de interes.



„Am o senzație foarte ciudată. Au trecut mulți ani de când n-am mai fost într-un studio de televiziune. La Rahova nu m-au invitat. Prin intermediul bunului meu prieten Codrin Ștefănescu, prin intermediul contului său de Facebook, am fost întrebat de ce am ales Realitatea. Nu eu am ales Realitatea. În alte părți de unde primisem semnale nu am mai fost contactat din motive pe care nu le cunosc.

În penitenciar a fost ca-n iad. Din păcate, sistemul penitenciar din România este gândit greșit. Societatea greșește în ansamblu pentru că tratează acest subiect atât de superficial. Ceea ce s-a înțeles acolo, în țările străine, și am înțeles și eu… Ei sunt interesați ca aceia care ies de acolo să fie mai puțin tentați să comită o infracțiune.

Ploșnițe, frig și înfometare în pușcărie

În România se dorește să avem o țară ca afară, dar închisorile să fie ca în Evul Mediu. Nu merge așa! Mulți dintre cei care ies din penitenciar sunt tentați să comită infracțiuni mai departe din cauza modului în care au fost tratați acolo. Nu este normal ca omul să fie condamnat la ploșnițe, la frig, la înfometare…

Ceea ce nu se înțelege este că pe termen mediu, nu neapărat lung, se intră și se iese. Cei care ies sunt predispuși în continuare să facă aceste infracțiuni și pentru că nimeni nu stă de vorbă cu ei. Am avut un regim preferențial negativ. În special după ce am avut acea discuție cu tine (n.r. – referire la interviul din iunie 2020). Și am avut-o prin sistemul penitenciar. Totul legal.

A doua zi după acea convorbire, au venit trei tineri ofițeri de la ANP, ca să-mi ia o declarație și să explic de ce am vorbit despre politică în acel interviu. I-am rugat să se prezinte, să-mi spună cine sunt ca să pot scrie în declarație. Mă întrebau de ce am vorbit despre Iohannis. Și am spus că e foarte important, pentru că face foarte mult rău. Și acea declarație a dispărut. Pe lege, nimeni de la ANP nu avea voie să vină să mă întrebe de ce am vorbit.

Atac frontal la ”dictatura lui Iohannis”

Au fost multe abuzuri împotriva mea. Se tot vorbea că am jacuzzi în cameră, că am tabletă… Am mâncat la grămadă cu toți șia am mâncar din țiple, acele mezeluri feliate. Ce văd eu acum după ce am ieșit vedeam și acolo… Nu am vrut să mă uit la știri, dar în fiecare zi aflam ce s-a întâmplat de la cei de acolo. Și era un filtru bun pentru fake news. Ce e acum în România este o dictatură a lui Iohannis.

Există această structură de guvernare, coordonată de Iohannis, ajutat de PSD, coordonat și el de Iohannis, care au câteva obiective. Ei sunt protejați să predea România bucată cu bucată, teren cu teren. Alt obiectiv este cum să ia comisioane din ce în ce mai grase pe niște sume uriașe cheltuite.

Nu s-au dat explicații nici acum pentru zecile de miliarde cu care România s-a împrumutat în acești ani. Pentru Iohannis, obiectivul este de protecție personală. Cazul Băsescu este un caz izolat. Cred că Traian Băsescu știe multe lucruri și nu s-au repezit pe el. Dar în schimb i-au măcelărit familia.

Lui Iohannis îi este teamă că după ce nu va mai fi președinte, îl leagă. Cîțu l-a schimbat pe Stelică de la Justiție, care oricum, nu avea alt obiectiv decât desființarea SIIJ. L-a schimbat pentru ca Stelică de la Justiție să nu facă propuneri care să nu poată fi controlate de ei. Și pentru asta merge cu Florin Cîțu până în pânzele albe.

De câteva luni, toți asistă la acest circ în care sunt implicate PNL, USR PLUS și PSD. Diferența între PSD și ceilalți este că PSD strigă la ambasade că dacă ne alegeți pe noi, noi vă dăm și mai mulți decât vă dau ăștia.

Despre furtul de voturi de la Sectorul 1 vs. acuzațiile că a furat la Referendum

S-o luăm cu condamnarea de la Referendum și facem o paralelă cu furtul de voturi de la Sectorul 1… Dacă era vorba despre Dan Tudorache, era umflat! Se spune despre Referendum că au fost furate 2.000.000 de voturi. În final s-a dovedit că nu a fost așa.

A fost o situație ca la orice scrutin, cu câteva voturi care n-aveau legătură cu mine. Eu am fost acuzat că am instigat militanții PSD să afle adresele votanților și s-ar fi putut duce la votanți să le influențeze votul. Prin asta s-ar fi putut încălca legea protecției datelor personale.

Dar asta nu era în rechizitoriu. Motivarea este foarte mare. Da, s-a spus că i-aș fi chemat la vot, dar aduceți-vă aminte că toate televiziunile îndemnau oamenii să vină la vot. Ce, o interzice legea? Cu Referendumul era infracțiune să împiedici lumea să vină la vot, ceea ce Băsescu și PDL au încercat. Știu că sunt nevinovat pe acel dosar.

”Eram răul mondial, se spunea că dacă eu dispar, în România o să curgă lapte și miere”

Pe al doilea dosar… Faptul că în acea motivare s-a spus că nu există garanție că doamna Alesu Floarea e adevărat… Și când eu am această știință a faptului că sunt nevinovat, indiferent cât m-aș forța, creierul se duce acolo… La cap nu m-am stricat. Eram răul mondial. Se spunea că dacă eu dispar, în România o să țâșnească lapte și miere. Păi dacă ne uităm la ce a fost atunci și ce e acum, diferențele sunt uriașe.

Plafonarea prețului la gaze și energie electrică, făcută de mine, a fost desființată imediat. După ce eu am ajuns acolo, a fost și mai rău. Nu am cum să nu mă gândesc că nu a fost o decizie politică.

L-am auzit și pe domnul judecător Lăzăroiu, de la CCR, după ce a ieșit la pensie, că a fost un joc politic. Având toate aceste informații și conștiința faptului că sunt nevinovat, vrând, nevrând mă gândesc că au fost presiuni politice uriașe.

Apropo, nu sunt supărat pe niciun judecător dintre cei care m-au condamnat. Mă gândeam cum aș fi reacționat și eu dacă eram în locul lor și eram supus la acele presiuni uriașe. Problema este această structură ocultă, nenorocită, care a fost condusă de Florian Coldea până l-au demis și care azi a fost preluată și este condusă de Lucian Pahontu (n.r. – director al Serviciului de Protecție și Pază – SPP), în numele lui Iohannis.

La masă cu statul paralel. ”Sunt infiltrați peste tot”

Iohannis dă ordinele. Eu vă spun care sunt toate informațiile mele. Sursele mele sunt discuțiile pe care le-am avut de-a lungul anilor cu Florian Coldea, cu George Maior, cu Vasile Dîncu, cu Sebastian Ghiță… Am auzit cu urechile mele discuții între Coldea și Maior când vorbeau cu procurorii. Mai mult Coldea, pentru că George, îmi pare rău s-o spun, dar pe de la 10:00, 11:00 devenea prieten cu paharul și era blue level. La masă cu statul paralel stă toată lumea. Știți de ce? Pentru că sunt infiltrați peste tot. Am participat la discuțiile lor cu procurorii. Daaa!

Maleficul Coldea: ”Nu Traian Băsescu coordona statul paralel, ci Coldea”

Țintele umane erau de câteva categorii. În primul rând, liderii politici care aveau altă opinie decât aveau ei și care erau considerați de ei mai patrioți și greu de stăpânit. Erau lideri de opinie, care aveau oarecare putere să strângă oamenii. Unul dintre ei este Gigi Becali. Și patronii cluburilor de fotbal erau vizați. Erau vizați și oameni din presă, oameni care pun întrebări și care au puncte de vedere pertinente. Erau vizați și patroni de presă.

Îmi aduc aminte și de Gică Popescu, care a fost condamnat și dus la închisoare ca să nu câștige Federația Română de Fotbal. Marian Vanghelie spunea lucruri din interior despre ei și acesta a fost și motivul pentru care l-au luat.

Florian Coldea nu l-a folosit. Traian Băsescu a făcut tot ce depinde de el pentru ca eu să fiu condamnat la Referendum. Dar nu Traian Băsescu coordona statul paralel, ci Coldea (general (r) care a îndeplinit funcția de director adjunct al Serviciului Român de Informații – SRI).

Pe Coldea îl consider un personaj malefic. Și nu e prost deloc. Și-l anunț că o să mai vorbesc despre el. Coldea făcea listele. L-am întrebat o dată de ce procedează în felul ăsta. Răspunsul lui m-a năucit. Mi-a spus că trebuie să înțeleg că aici trebuie să fie o țară predictibilă și care să nu deranjeze interesele marilor puteri. Și că odată cu integrarea în UE, s-a renunțat la suveranitate. Dar nu cumva, ce spunea el nu se vede acum?

În comerț au apărut hipermarketurile. Au început să dispară magazinele de cartier. Au ajuns în final și în închisori. Înainte să plec de acolo, am primit ofertă de la un hipermarket. Unul franțuzesc. Nu știu care. Agricultura… Cîțu a spus că toate programele lui Dragnea trebuie să fie închise. Omul spune adevărul. El spune ce misiune are. România lui Dragnea, cum spuneau ăștia, în 2017 și 2018 a ieșit pe primul loc la porumb și floarea soarelui. Noi având suprafața agricolă mai mică decât cea pe care o are Franța. Supărare, supărare…

”Gabi Oprea nu a mai avut valoare de întreuințare pentru Iohannis”

Gabi Oprea a fost desemnat de Traian Băsescu să facă UNPR. Un partid contrabalans la UDMR și susținut de SRI. UNPR a fost creația statului paralel. Gabi Oprea… Nu pot să spun că a fost creația statului paralel. UNPR nu a fost creația lui, ci a fost construit de ei. De Coldea, de Maior…

Vasile Dîncu nu prea s-a implicat la UNPR. Nu știu dacă a fost în sufragerie, în 2009. Eu nu mergeam în sufragerie. Pe Gabi Oprea l-au scos pe linie moartă pentru că nu mai avea valoare de întrebuințare pentru Iohannnis. În 2015, după plecarea lui Ponta, n-au mai avut nevoie de el. Să nu mă puneți să vorbesc despre Colectiv. Știu multe lucruri, dar nu le pot dovedi.

Gabi Oprea a fost premier interimar cât timp Ponta a fost în Turcia, la spital. Cu Dîncu n-a fost o presiune să ajungă premier în 2016. Cu el a fost o presiune să ajungă premier în 2017.

Coldea și Hellvig stabileau premierul. Vizită acasă cu mâncare la sufertaș

În seara aia, am terminat conferința de presă de la Băneasa și plecam spre Kiseleff, unde se colectau datele efective în afară de exit poll-uri. M-a sunat Vasile să trec pe la el. Acolo erau Eduard Hellvig (n.r. – care din martie 2015 este directorul SRI) și Coldea. M-au salutat, m-au felicitat pentru victoria din alegeri, după care a început o discuție foarte ciudată despre cine va fi premier, eu fiind întrebat de Coldea și Hellvig de ce nu îl susțin pe Vasile Dîncu pentru postul de prim-ministru.

Discuția a degenerat. Am spus că nu era momentul. A fost o ceartă foarte urâtă. Undeva la 2:00, 3:00 dimineața am plecat.

A doua zi, la ora 12:00, Eduard Hellvig a venit la mine acasă. A venit și cu mâncare în sufertaș, să mâncăm împreună, spunându-mi să nu se înțeleagă greșit discuția. După care care mi-a spus că se duce și la Iohannis, să discute cu el. Nu știu dacă a mai ajuns acolo sau nu.

La ora asta nu au lăsat niciun partid în care să nu se infiltreze. Cel mai mult este infiltrat PSD. Cu o excepție: Gabi Firea. E infiltrată și conducerea. Și este infiltrată aproximativ 70, 80% din conducerea liderilor județeni.

PSD, un partid de trădători. Iohannis are ”cheița”, sigura care nu e băgată în jocuri e Gabi Firea

PSD este predat total la Iohannis de către actuala conducere. PSD este complice prin acțiunile conducerii la jaful național care se întâmplă în România de doi ani. PSD este complice la viața din ce în ce mai rea pe care o au românii. Baza de partid este aproape ruptă de conducerea PSD.

Vă spun asta din scrisorile pe care le-am primit în închisoare. Problema este că ei și spun că stau deoparte pentru a crește nefăcând nimic. Până cresc ei fără să facă nimic, se duce țara în cap.

PSD, prin gura liderului și a altor lideri grei… Ei au spus că sunt noul PSD și eu nu-mi permit să le dau sfaturi. Și nu ai cui să le dai dacă au cheiță. În momentul în care se apropie alegerile, îi ia pe toți. Le spun și primarilor că degeaba faci un kilometru de apă și canalizare, pentru că în 7, 8 ani nu o să mai fie nimeni în acel sat. Severin a spus că la această oră, România are cel mai negru statut și este țara nimănui.

Problema este cu trădătorii de la noi. Cei din PSD au avut o perioadă în care li s-a dat voie să vorbească doar despre meteo la tv. Acum, din când în când, mai spune Ciolacu câteva ceva despre Iohannis. Nu știu dacă mai spune și Paul Stănescu.

Gabi Firea nu e băgată în jocurile astea. Fiecare are planurile lui crezând că se întâmplă ce-și doresc. Nu se întâmplă! Iohannis are toate partidele la remorcă. Are Parlamentul, are Guvernul României, conduce serviciile… În România, toată puterea este doar la președinte. Din păcate. Iohannis îl vrea pe Cîțu pentru că el face tot ce spune. Din ce știu eu, Cîțu și Isar vor la Banca Națională a României din 2024. Amândoi, da.

Dăncilă, preluată total de SRI și SPP

Eu am fost înjurat și huiduit că sunt comunist când am plafonat prețurile la gaze și electricitate și în Spania asta s-a făcut recent. În Europa, cu totul întâmplător, prețul e mai mic. Noi mai putem discuta despre putere de cumpărare în România. Câte ouă se puteau cumpăra înainte și câte acum? Câte pâini? Câte plinuri de benzină?

Funcția de premier nu a depășit-o pe Viorica Dăncilă, pentru că ea a vrut mai mult apoi. A vrut să fie și președinte de partid, a vrut și la Președinție… Față de ceilalți doi (n.r. – Mihai Tudose și Sorin Grindeanu), doamna Dăncilă nu a blocat nicio măsură din programul de guvernare. Cam la cinci, șase luni după ce a fost numită (n.r. – prim-ministru), doamna Viorica a fost preluată total de SPP și SRI…

”Kovesi l-a sunat pe Coldea și a spus că o să mă bage la pușcărie. Pe Iohannis îl paște pușcăria dacă nu se trezește”

A doua zi după ce ANAF a fost peste Antena 3 să-i scoată de acolo, eu am fost la emisiune la Mihai Gâdea alături de Tăriceanu. Atunci, doamna Kovesi l-a sunat pe Coldea și a spus că o să mă bage la pușcărie și pe mine, și pe soția mea, pentru că mi-am permis să mă pun contra acțiunii ANAF, care fusese aprobată de mulți oameni de bine.

Am auzit o discuție între domnul Coldea și un procuror care se plângea că nu știu ce judecător nu executa ce i s-a spus. Decizia mea atunci a fost că vorbesc degeaba dacă vorbesc. În 2013, 2014 săreau pe mine, nu mă credea nimeni, nu eram președinte de partid…

Decizia mea atunci a fost să facă tot ce pot face pentru a destrăma acea structură ocultă. Deciziile nu erau la mine, erau la guvern. O altă decizie importantă era la Comisia de Control a SRI. Ultimul care a fost la conducerea acolo a fost Claudiu Manda. Din păcate, toți cei care au fost acolo au plecat viteji la început și s-au tăiat pe parcurs. Pe Iohannis îl paște pușcăria dacă nu se trezește și nu se organizează.

Marele patriot Adrian Năstase

Totul este legat de interese economice. Am o mare problemă cu funcționarii din instituțiile statului când primesc decorații de la alte țări aliate. Nicio țară nu te decorează pentru că ai făcut bine pentru țara ta, ci pentru că i-ai slujit interesele. De ce cred eu că Iohannis poate face pușcărie?… România e o țară-test. Proiect făcut, vorba lui, pas cu pas, cm cu cm. Au vrut să vadă cât poate suporta o țară fără să se revolte.

Adrian Năstase a fost un mare patriot și cel mai mare politician după 1989, după umila mea părere. Adrian Năstase s-a bătut pentru a nu subjuga guvernul serviciilor secrete și intereselor străine. L-au luat!

Au luat politicieni, au luat parlamentari… Pentru a se încheia acest text, există riscul ca Iohannis să fie arestat. Să aibă și un președinte… În România, aproape orice om poate fi luat aproape oricând pentru orice și orice firmă poate fi închisă oricând. Nu există lege care să nu poată fi parazitată de o structură ocultă.

Eu nu am nicio treabă cu Iohannis, dar dacă nu se organizează, ajunge acolo. Habar n-am cum se poate organiza. El știe cum lucrează cu Pahonțu. Poate ăsta e motivul pentru care a dat foc la țară, poate pentru a bloca numirile la Parchete…

Greșeala lui Orban

Ludovic Orban a devenit un om incomod pentru că a făcut o greșeală. După ce și-a dat demisia din funcția de prim-ministru, am înțeles că a fost un spriț cu foștii miniștri și a fost întrebat ce vor face în continuare. Și a spus că în 2024 el va candida la alegerile prezidențiale. Și a doua zi l-a chemat Iohannis și la plecare i-a spus: «Ludovic, problema cu alegerile pentru 2024 e a mea, nu e a ta. Și de atunci a plecat și nu au mai vorbit.»

S-a discutat foarte mult și primii care au vorbit că mi-am făcut partid au fost cei de la noul PSD. Eu n-am spus nimic despre asta. Prin octombrie 2020 am avut o discuție cu Codrin, un om de mare caracter. Mi-a spus că el simte nevoia să sprijine apariția unui nou partid. Un partid în care să nu mai fie tot felul de infiltrați. Eu am spus că sunt de acord și că îl voi sprijini cu toată experiența mea.

Și a găsit mai mulți prieteni de-ai lui. Patru oameni obișnuiți, dar cu curaj, care au devenit membri fondatori ai acestui partid, Codrin neimplicându-se la început, în faza de documente, de teama de a nu fi blocat. Astfel încât el s-a înființat, Alianța pentru Patrie (APP).

Este făcut site-ul, este făcută o aplicație… Alianța pentru Patrie s-a născut din lacrimi și suferință. Dar și din dorința oamenilor care nu mai suportă ca resursele noastre naturale să nu fie folosite în beneficiul și pentru bunăstarea românilor.

Averea lui Dragnea

Am avut două cercetări din partea ANI în ceea ce privește așa-zisa avere, eu având declarații de avere din 1996. În perioada 2012-2019 am fost cercetat de ANI. După 3 ani au fost nevoiți să claseze respectiva lucrare. În 2017, o persoană fizică a sezizat ANI. Cred că era un deputat USR. Și au verificat 3 ani, până în 2020. Eu am primit acest document în decembrie 2020. În interiorul acestui material se vorbește despre analize din 1991.

Au verificat în țară tot ceea ce se putea verifica. Bineînțeles că au verificat și afară. Autoritățile din Brazilia au comunicat că nu găsit depozite ale mele sau ale rudelor, sau ale interpușilor. Nu au! Au cerut și în SUA. Tot așa, dacă dețin bunuri mobile, proprietăți, eu și familia mea…

Această legendă că am 500 de milioane de euro… Fraților, eu cred că unul dacă face un milion de euro, eu nu cred că îl poate ascunde. Un om care nu e în statul paralel nu poate scăpa. Eu am hotelul de la Turnu Măgurele, un apartament la Turnu Măgurele…

Eu n-am fost toată viața bugetar. În 1990 am fost prima inițiativă privată din jumătatea de sud a României. În 1996, când am devenit prefect aveam un complex hotelier, două restaurante, un complex angro, terenuri… Avem clădiri… Dar asta se vede în declarația de avere de atunci. Eu, de la 20 de ani, am muncit de mi-au sărit capacele.

Trăiesc cu două treimi din salariu. Nu pot să vă spun cât. Pentru că restul e sub sechestrul pus de DNA. Dar cu ce câștigă Irina (n.r. – Irina Tănase, iubita lui), cu ce mă ajută și copiii, e clar că nu mor de foame. Oricum, mănânc mai mult decât acolo unde am fost.

Pe bani publici nu am fost în nicio vacanță. Veste proastă pentru unii, în special pentru cei de la PSD, care au dat această informație murdară. Eu nu am fost în Bali, în Punta Cana, nici în Bora Bora, despre care se vorbește în acea știre senzațională a CEx al PSD, în care ei vorbeau, vezi Doamne, că eu îmi fac partid″, a declarat Liviu Dragnea la Realitatea Plus.



