Rectorul UBB, Daniel David, a declarat că Nicoleta-Afrodita David, lector dr. la Facultatea de Geografie, nu va mai avea dreptul să dețină funcții de reprezentare sau conducere în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Gazeta de Cluj a prezentat că teza ei de doctorat, reeditată sub forma unei cărți, a fost depistată ca fiind un plagiat de o comisie din cadrul Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI).

Interpelat de reporterii Gazeta de Cluj, rectorul UBB, Daniel David a declarat că Nicoleta David, lector dr. la Facultatea de Geografie, își va pierde funcția pe care o deținea în cadrul Senatului universității clujene.

Daniel David

”Comisia de etică a UBB a stabilit clar că există abateri de la etică, dar nu avea dreptul de a da sancțiuni pentru data la care a apărut lucrarea, acest drept revenind Consiliului Național de Etică. Știind procesele care ne-au fost intentate în timp, suntem atenți la cine/ce poate să facă. Știind că sesizarea a fost trimisă de cei interesați mai departe, către Consiliul Național de Etică, am urmărit rezoluția acestuia, care a stabilit la rândul său, că există abateri de la etică, dar a administrat și sancțiuni, având acest drept prin lege. În urma acestui demers, UBB a luat act de decizia Consiliului Național de Etică, iar colega de la UBB nu va mai avea drept să participe pentru funcții de reprezentare/conducere la UBB, voi transpune în Decizie sancțiunile date de Consiliul Național (care revin UBB – ex. avertismentul) și vom colabora cu Consiliul Național, dacă ni se cere, pentru a se implementa alte sancțiuni care nu țin direct de UBB (ex. retragerea lucrării)”, a declarat rectorul UBB pentru Gazeta de Cluj.

Chiar dacă și-a plagiat teza, ea va rămâne cu titlul de doctor.

De altfel și coordonatorul tezei, profesorul universitar Pompei Cocean, este acuzat de plagiat de un coleg din cadrul Facultății de Geografie. El a și deschis un proces care are ca obiect obținerea de pretenții și care nu s-a finalizat încă. Într-o carte de memorii publicată de Vasile Surd, fost profesor universitar la Facultatea de Geografie a UBB, Cocean este prezentat ca fiind unul dintre plagiatorii din cadrul acestei facultăți.

Pompei Cocean

”Asupra situației respective, de 5 zile este depusă la Consiliul Național de Etică o contestație a autoarei. Până nu avem răspunsul, nu am nimic de comentat. A consultat site-ul care nu o anunțase pe doamna David. Și nu s-au observat viciile de procedură la decizia Consiliului Național de Etică. Să avem răbdare să vedem ce răspuns se va da. Eu de un an am cerut încetarea relațiilor contractuale, astfel că nu voi mai conduce doctorate”, a declarat Cocean. În legătură cu acuzațiile de plagiat care îl vizează, Cocean a declarat că așteaptă pronunțarea judecătorilor.

Actualul rector al Facultății de Geografie, Titus Man, a fost ținta unor acuzații de plagiat.

Pe site-ul Asociației Grupul pentru Reformă și Alternativă Universitară (GRAUR), există verdicte de plagiat referitoare la mai mulți profesori din cadrul Facultății de Geografie a UBB. Este vorba de Filip Sorin, conferențiar dr. la Facultatea de Geografie, și de profesorul universitar Cocean Pompei din cadrul aceleiași facultăți, fost decan. Gazeta de Cluj a prezentat în anul 2020 un articol despre faptul că cei doi au publicat la Editura Presa Universitară Clujeană volumul Geografia regională a României, în care se regăsesc fragmente dintr-o carte mai veche a profesorului Cocean, din 2005. Potrivit GRAUR, au fost identificate ”preluări identice a unor pasaje dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii și menționarea provenienței și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice, fără nicio intervenție care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și însușirea acestora”, se arată în raportul GRAUR.

La data apariției articolului, profesorul Cocean spunea că nu se consideră vinovat de aceste acuzații.

”Autoplagiatul nu este un caz trasat în legislația privind deontologia publicistică. Spre exemplu, un pictor poate semna aceeași pictură de mai multe ori și asta nu o face o operă mai puțin originală! Este vorba de o exagerare prin care se dorește găsirea unor noduri în papură. Bineînțeles, nu trebuie copiată și publicată aceeași lucrare, dar în contextul menționat apare o altă prismă. Eu condamn preluarea de la alți autori a informațiilor fără ca ele să fie citate, dar eu nu am făcut acest lucru niciodată”, explică fostul decan al Facultății de Geografie, Pompei Cocean.

Ce spune Comisia de etică despre plagiatul lectorului de la Facultatea de Geografie

Potrivit sesizării, lectorul univ. dr. Nicoleta-Afrodita David a plagiat în cartea Tara Zărandului — Studiu de geografie regională, Presa Universitară Clujeană, 2010 după cartile Oancea Marius Claudiu, Depresiunea Zărandului — Organizarea spațiului geografic. Teza de doctorat, UBB 2002; Tudoran Petru – Tara Zărandului — Studiu geoecologic, editura Academiei RSR, 1983; Nicoară Liviu, Geografia populației, Cluj-Napoca: Focul viu, 1993; și Rusu Raularian, Organizarea spațiului geografic în Banat, Timişoara: Mirton, 2007.

Nicoleta David

În anul 2021, sesizarea de plagiat a fost supusă atenției membrilor Comisiei de etică a UBB, dar a fost respinsă. S-a motivat, în primul rând, că exista o practică generalizată în perioada 1990-2011 de citare în manual și cărți a bibliografiei doar la modul general, respectiv la sfârșitul manualului sau cărții, și, în al doilea rând, că, dacă este să ne referim la regulile actuale asumate de UBB, autoarea ar fi avut obligația morală de a cita exact preluările din alte cărți, respectiv că există abateri de la etica cercetării, dar că nu se impun sancțiuni etice în cazul acestei cărți, întrucât a fost publicată până în anul 2011.

După ce Consiliul Național de Etică CNECSDTI a fost sesizat, instituția respectivă a cerut universității clujene să trimită cărțile din care s-a inspirat Nicoleta David, precum și lucrarea ei, însă clujenii nu s-au conformat cererii. Prin urmare, CNECSDTI a analizat cartea în cauză în baza materialelor existente în sesizare.

Analiza Consiliului Național de Etică a identificat următoarele probleme și membrii lui au emis verdictul de plagiat: ”O parte din textele din cartea incriminată sunt cuvânt cu cuvânt complet. Textele preluate cuvânt cu cuvânt nu sunt cu ghilimele, toate cazurile de texte preluate semnalate se confirmă. Mărimea textelor preluate variază de la cinci rânduri la o pagină. O parte din textele din cartea incriminată sunt compuse din bucăţi de text care nu sunt continue în cărțile din care s-a preluat. Bucățile de text asamblate sunt cuvânt cu cuvânt din cărțile din care s-a preluat. Bucățile preluate cuvânt cu cuvânt nu sunt cu ghilimele. O parte din textele preluate includ și citări din lucrări care sunt la bibliografia cărților din care s-a preluat. Neavând cartea incriminată în forma completă, nu putem verifica dacă aceste titluri preluate din lucrările originale au fost incluse în bibliografia cărții. Nu putem verifica dacă lucrările din care s-a preluat sunt sau nu la bibliografia cărții incriminate, așa cum se afirmă în raportul Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. CNECSDTI constată că numărul fragmentelor de texte preluate este mare, că preluarea se face din patru cărți, că fragmentele preluate prin copiere cuvânt cu cuvânt sunt distribuite în toată cartea incriminată. Aceste fapte arată că nu e vorba de o situație accidentală, ci de o metodă de lucru. De asemenea, comisia mai constată că natura lucrării Ţara Zărandului — Studiu de geografie regională este una monografică și că autoarea lucrării lasă să se înțeleagă că este autoarea unor observații descriptive despre această zonă geografică făcute în fragmentele preluate, când, de fapt, observațiile respective au fost făcute de autorii cărților din care s-a preluat. În urma analizei speţei, CNECSDTI constată că doamna Lector. Dr. Nicoleta-Afrodita David a plagiat în cartea “Țara Zărandului — Studiu de geografie regional”, Presa Universitară Clujeană, 2010 după lucrările Oancea Marius Claudiu, “Depresiunea Zărandului — Organizarea spațiului geografic. Teza de doctorat”, UBB, Cluj-Napoca, 2002, Tudoran Petru — “Tara Zărandului — Studiu geoecologic”, Editura Academiei RSR, 1983, Nicoara Liviu, “Geografia populatiei”, Cluj-Napoca, Focul viu, 1993 si Rusu Raularian, “Organizarea spațiului geografic în Banat”, Timişoara, Mirton, 2007.”, se arată în decizia CNECSDTI.