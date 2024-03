Un bărbat în vâstă de 71 de ani din București a intrat în atentia Poliţiştii Serviciului pentru Protecţia Animalelor și a fost reţinut după mai multe cercetări într-un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de uciderea animalelor cu inţenţie, după ce și-a ucis pisica.

O persoană care a observat acest incident a apelat la Serviciul pentru Protecţia Animalelor, în data de 10 martie 2024, în ceea ce-l privește pe vecinul său care și-ar fi lăsat fără viaţă pisica, iar mai apoi i-ar fi aruncat trupul neînsufleţit pe carosabil.

Trupul animalului a fost dus la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală , în urma efectuării unei cercetări la faţa locului, pentru necropsie.

Bărbatul de 71 de ani din București a fost reținut pentru 24 de ore, fiindu-i emisă o ordonanţă pentru continuarea urmăririi penale. Criminalul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma deciziei magistraților, iar cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uciderea animalelor cu intenţie. Serviciul pentru Protecţia Animalelor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, se ocupă de continuarea acestor cercetări.

