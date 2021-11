Nicola Adams a câştigat de două ori medalia de aur la box pentru Marea Britanie, dar până să cunoască succesul şi să devină o vedetă internaţională a fost nevoită să depăşească traumele copilăriei.

Nicola Adams, în vârstă de 39 de ani, a povestit în cadrul unui documentar dramele prin care a fost nevoită să treacă în copilărie. Sătulă de certurile părinţilor, dar şi de bătăile pe care mama sa le încasa, Adams a vrut să-şi ucidă tatăl. Avea doar 5 ani la acel moment.

„Unde ducem cadavrul?”

Nicola Adams şi-a spus povestea în cadrul unui documentar şi a relatat că s-a gândit chiar să-şi ucidă tatăl. Ideea i-a venit după ce a urmărit un serial la televizor. „Mama și tata se băteau și am vrut să intervin și să o protejez pe mama. Am încercat să-l lovesc pe tata cu o sabie mică, de plastic, dar am fost aruncată ușor la o parte. Am fost speriată ani în șir, fiindcă nu puteam povesti nimănui. Mă uitam la TV, cred că era Brookside, și era un episod cu o situație similară cu cea prin care treceam eu. Am văzut-o pe mama pe scări plângând și m-am dus și i-am zis: ‘E ok, fii liniștită, am un plan. Am văzut un serial și știu cum să scăpăm de tata’. Singurul lucru cu care nu eram lămurită era unde aveam să-l îngropăm, fiindcă în film era o grădină, dar a noastră era pavată cu ciment”, a povestit Adams.

Mama sa a fost cea care a liniştit-o: „Nu, eu trebuie să fac schimbarea, trebuie să ne mutăm”. Confruntat de realizatorii documentarului cu aceste afirmaţii, tatăl lui Adams a refuzat să comenteze şi să apară în film. A spus doar că totul este o defăimare.

După ce s-au mutat şi au scăpat de tatăl biologic, mama tinerei Nicola şi-a refăcut viaţa lângă un alt bărbat. Şi acesta a devenit în scurt timp abuziv, iar tânâra retrăia acelaşi coşmar. „Într-o zi, am venit acasă de la școală și acest bărbat ne arunca mobila pe drum. Mama mea țipa. M-am dus, am luat ciocanul de sub pat și i-am zis că dacă nu pleacă, o să-l folosesc. Din fericire, a plecat”, a declarat Adams.

Nicola Adams, dublă campioană olimpică la box

Nicola Adams a avut primul său meci de box la 12 ani. Următoarea partidă a avut loc abia peste 4 ani. Nu existau suficiente tinere care să practice acest sport în Marea Britanie, astfel că era greu de găsit o adversară.

La Olimpiadă din 2012, desfăşurată la Londra, Nicola Adams avea 22 de ani. A fost prima ediţie la care boxul feminin a fost acceptat, iar Adams a câştigat medalia de aur. A repetat performanţa la Jocurile Olimpice de la Rio. Adams s-a retras din activitate în 2019, după ce o adversară i-a băgat un deget în ochi şi i-a rupt pupila în două locuri.



sursa: observatornews.ro

