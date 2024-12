Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale din România, a fost ținta ironiilor jurnalistului Cristian Tudor Popescu, care a criticat într-o postare pe Facebook scrisoarea pe care aceasta i-a adresat-o fostului președinte american Donald Trump.

În textul său, CTP a calificat scrisoarea drept o „combinație de lingușeală și ifose” și a subliniat câteva pasaje considerate nepotrivite, inclusiv afirmația lui Lasconi: „You are a true leader of the people, just like me” (Sunteți un adevărat conducător al poporului, exact ca mine). Jurnalistul a ironizat comparația dintre președintele ales al SUA și candidata USR, numind-o „Valerica din Câmpulung”.

De asemenea, Popescu a evidențiat faptul că Lasconi a trimis scrisoarea fără consultarea colegilor de partid, și a criticat-o pentru concluzia „a date”, pe care a interpretat-o ca o propunere de „relație personală” către Trump. Postarea a fost încheiată cu o notă personală: „A reușit dna Elena să-mi smulgă un zâmbet… dar aș prefera să nu mai fiu silit s-o votez vreodată”.