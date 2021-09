Secretul unui garaj auto care atrage multi clienti consta in calitatea serviciilor, dar si in echipamentul din garaj. In ziua de astazi nu mai poti sa improvizezi anumite lucruri, deoarece majoritatea automobilelor care vin la un garaj pentru reparatii sunt moderne si necesita echipamente precum un elevator auto pentru mentenanta si schimburi de ulei. Desi in trecut multi mecanici improvizau o groapa in care coborau pentru a efectua schimbul de ulei, practica era destul de periculoasa si primitiva, iar in ziua de astazi numai are ce cauta intr-un service.

Fiecare atelier de reparatii care se respecta este in posesia unuia sau mai multor elevatoare, necesare pentru a facilita reparatiile vehiculelor si pentru a facilita activitatea mecanicilor.

Un elevator auto este o structura de fier conceputa pentru a ridica o masina, facand astfel posibila verificarea sau schimbarea unor componente esentiale ale vehiculului, cum ar fi: arbori de transmisie, amortizoare, suspensii, toba de esapament, cutie de viteze si asa mai departe.

Nu este dificil de inteles utilitatea si caracteristicile sale, ci este mai complicat sa faci o achizitie directionata si de calitate. Garajul trebuie sa selecteze produsele de pe piata si sa asigure cea mai buna achizitie din punct de vedere al performantei si sigurantei. De asemenea, este important sa tineti intotdeauna cont de doi factori, cum ar fi: spatiul utilizabil si tipul de vehicule pe care sa interveniti.

In cele din urma, exista diferite tipuri de elevatoare, impartite in functie de caracteristicile care le disting.

Lifturile de pe piata difera in principal din urmatoarele motive:

-Tipul de vehicule care trebuie ridicate: motorete, autoturisme, camioane etc;

-Caracteristica structurala: brate de coloana sau foarfeca;

-Functionare: electro-hidraulica sau hidroelectrica.

Prin urmare, atelierul de reparatii auto sau mecanicul privat va trebui sa faca o alegere exacta de cumparare in conformitate cu activitatea desfasurata in fabrica.

Constientizarea a 3 dintre principalele caracteristici, daca nu vitale, ale unui lift si, prin urmare, distinctia dintre tipuri, poate fi modalitatea corecta de a efectua o achizitie tinta cu risc zero. Pentru a gasi elevatoare de calitate clientii pot cauta cuvantul hebebühne, care in limba germana este sinonimul elevatorului auto. Garajele moderne trebuie sa detina mai multe echipamente vulcanizare si elevatoare auto pentru servicii ireprosabile!