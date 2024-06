Rău au trecut alegerile pentru Emil Boc și mediocra sa echipă. Cred că ceea ce îi spusese odinioară maestrul său, Traian Băsescu lui Adrian Năstase i se potrivește acum cel mai bine: Emile nici nu știi ce mic ai să devii!

Electoratul a vorbit și știm că întotdeauna electoratul are dreptate. Emil Boc s-a prăbușit de la un incredibil 74,6% de acum patru ani la nici 43% din voturile clujenilor la o prezență la vot mai mare acum în 2024 față de precedentele alegeri iar în valoare absolută a pierdut peste 20.000 de voturi față de 2020. Dar asta nici nu este cea mai proastă veste pentru încă primarul Clujului. PNL partidul pe care l-a condus atâta vreme a pierdut sașe locuri de consilier din 16 câte avea. Asta înseamnă că a pierdut 40% din preferințele electoratului.

În vechiul consiliu local Cluj-Napoca, alianța PNL-UDMR deținea 20 de consilieri locali ceea ce îi permitea să aibă majoritate calificată și să-și permită cheltuirea discreționară a banului public, ban public care este tot mai generos în urbea noastră datorită proiectelor faraonice la care s-a înhămat consiliul local în frunte cu Emil Boc.

Să revenim însă la modul în care se împart mandatele în noul consiliu local care-și va începe activitatea în jurul datei de 1 octombrie, față de vechiul consiliu local. UDMR are tot patru mandate și în 2024 ca și în 2020, populația maghiară votând disciplinat cu UDMR, așa că aici nu există nicio noutate. Dar unde s-au dus cele 6 mandate pierdute de către PNL? Trei mandate au fost câștigate de AUR, două mandate de către REPER-ul securistului Cioloș și un mandat de către PSD care sare de la doi consilieri locali la trei în actualul mandat. USR a obținut același număr de mandate ca acum patru ani deși a candidat sub sigla ADU, PMP și FD, fiind după părerea mea inexistente la Cluj, dar cele două mandate obținute de REPER arată că publicul hipsteresc, antinațional format din cei care votează USR plus REPER ajunge la 7 consilieri, adică 70% din scorul PNL Cluj.

În rezumat 50% din voturile pierdute de PNL s-au dus la AUR ceea ce este foarte bine și logic în bună măsură pentru că o mare parte a electoratului lui Boc este fostul electorat al PUNR și al fostului primar Gheorghe Funar, o treime din voturile pierdute de PNL merge la USR-REPER și 16% din voturile pierdute merg la PSD.

În aceste alegeri în afară de UDMR care și-a menținut scorul obținut acum patru ani, doar PNL a pierdut, mai mult de o treime din bazinul electoral și suveraniștii și progresistii au câștigat. Iar ca nemulțumirea oamenilor să fie personalizată a apărut ”taifunul” Sabin Sărmaș.

Cu o campanie super inteligentă, Sabin Sărmaș a dus o campanie de demascare a ”regelui” surprins gol Emil Boc. Sărmaș și-a folosit foarte bine statutul de independent care nu este obligat niciunui partid politic și niciunui grup de interese economico-financiar din Cluj. Pentru a se prezenta drept candidatul clujenilor ”invizibili” nebăgați în seamă de către actuala administrație fără a se radicaliza pănă la nivelul în care să-i reprezinte, de exemplu, pe țiganii din Pata Rât, un subiect delicat care este foarte controversat în comunitatea clujeană.

Sabin Sărmaș a înțeles că principalele preocupări ale clujenilor sunt cele care țin de traficul din oraș, care a devenit infernal, de lipsa investițiilor în școli și creșe și creșterea alarmantă a prețului imobiliarelor din Cluj și a chiriilor tot mai mari. Toți știm aceste probleme, noi scriem despre ele de ani de zile, iar răspunsul Primăriei conduse de Boc a fost unul simplu: să ignore aceste probleme, să ascundă rahatul sub preș și să să răspundă cu aroganță în fața unor microfoane tăcute și foarte prietenoase în care Boc nici nu răspundea acestor probleme și creea o realitate paralelă.

Și realitatea paralelă a lui Emil Boc s-a răzbunat. În momentul votului nu l-au mai ajutat emisiunile plătite aiurea, pe care oricum nu le ascultă nimeni pentru că nimeni nu iubește propaganda. Nu l-au mai ajutat pe Boc nici minciunile anturajului său care-i repeta că este minunat, genial și mult iubit de către poporul clujean, așa cum a fost iubit și fostul geniu al Carpaților, Nicolae Ceaușescu.

În afară de publicul său captiv, pensionari în majoritate și cel al clienților care depind în viața de zi cu zi de primărie, Emil Boc față de PNL a mai obținut în plus mai puțin de 10 procente adică echivalentul a doi consilieri locali, o parte din aceste voturi vin de la etnicii unguri care au votat util UDMR ca partid și Boc la primărie și probabil un 10% din cei care au votat USR-REPER la partid.

Sabin Sărmaș în schimb a luat 80% din voturile USR-REPER, jumătate din voturile celor ce au votat PSD și mai mult de jumătate dintre cei care au votat AUR. Aici este avantajul când candidezi independent, strângi voturi și de la stânga și de la dreapta.

Dar ce va face Sabin Sărmaș în viitor, ce va face la toamnă, va candida la alegerile parlamentare? Independent, sub sigla unui partid sau își va înființa un nou partid politic gen Uniunea Salvați Clujul? Rămâne să vedem!