Edilul Clujului, Emil Boc, și-a găsit o nouă pasiune și s-a apucat de Tik Tok, iar într-unul dintre videoclipurile sale, primarul a discutat despre faptul că mulți clujeni se plâng de cocoșul vecinilor, iar primarul a fost chemat să intervină pentru rezolvarea acestei probleme.

Este absurd cum edilul are timp să se prostească pe net, în condițiile în care Clujul are probleme mult mai serioase decât mofturile unora că, vezi Doamne, cântă cocoșul la patru dimineața. Dar vorba aia, mai bine o zi cocoș, decât o vară găină. Și dacă asta înseamnă să te faci de râs pe social media. Ok. Să continuăm.

În videoclipul de peste șase minute, pe care îl puteți urmări mai jos, Emil Boc amintește de legea română, care precizează că trebuie să existe 10 metri între proprietatea unde cântă cocoșul și casa vecinului. Mai mult, tot legea spune că nivelul de zgomot nu trebuie să fie mai mare de 55 de decibeli ziua și 45 noaptea.

https://www.youtube.com/watch?v=i7tS5FY_szQ

Cum se măsoară decibelii in cazul in care cântă cocoșul?

„Legea spune ca trebuie să faci 4 sau 5 măsurători, iar fiecare masuratoare trebuie sa aiba 4 minute si se face o medie. Daca in urma mediei se rezulta ca se depaseste valoarea admisa, activitatea trebuie interzisa. Daca este sub nivel, activitatea poate continua. In esenta, ar avea 80-90 de decibeli cantatul unui cocos, dar avantaj cocos: legea spune ca trebuie inregistrat 4 minute. Cocosul nu canta 4 minute, iar pe medie cocosul iese bine sub media de decibeli. Cocosul poate canta in continuare”, a spus Emil Boc în videoclip.

Cocoșul câștigă detașat în lupta cu clujenii

„Viața de primar îți oferă și șansa de a rezolva asemenea probleme, nu numai implementarea centurii sau metroului”, spune edilul, încercând să pară amuzant. Mai mult, el le recomandă clujenilor să se bucure de faptul că trăiesc într-un mediu natural și au ocazia să asculte cântatul cocoșului, pe lângă claxoanele de la primele ore din cauza traficului infernal. E bine că nu le-a recomandat să plece din oraș și să rămână doar cocoșii. Oricum sunt mulți prin administrația clujeană (sic!). Poate acei „cocoși” ar trebui să plece.

Este interesant cum Emil Boc încearcă să se facă auzit prin astfel de videoclipuri care nu sunt deloc amuzante. Las mai jos o epigramă de David Boia, care parcă se potrivește mânușă la ce face edilul Clujului.

„A-nceput anul cocoş,

Cel puţin aşa-i în China;

La noi, însă, e pe dos

Şi cântă mai mult… găina!”

Felicitări cocoșilor din Cluj-Napoca! Au câștigat lupta cu clujenii.