Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a lăudat galeriile celor două echipe de fotbal după fluierul final, precizând că suporterii au știut să își susțină echipa favorită cu „fairplay”, fără să se ajungă la bătaie.

De asemenea, Boc se așteaptă ca la meciul retur dintre „U” și CFR, care va avea loc duminică, să fie aceeași atmosferă creată de suporteri.

„N-am fost la meci pentru că ieri am fost la București, la o întâlnire cu ministrul Mediului (…) M-am uitat doar din aeroport cât am putut. Am urmărit scorul și vreau să zic că sunt bucuros de ceea ce am auzit și de ceea ce am văzut. Felicit ambele cluburi, felicit ambele galerii pentru spectacol și responsabilitatea de care au dat dovadă. A fost o sărbătoare a Clujului din acest punct de vedere. Un spectacol întreținut de galerii pe parcursul întregului meci.

Sper ca și duminică, meciul 2, care are și mai mare miză decât cel de aseară să pregătim, cel puțin, aceeași atmosferă extraordinară creată de către cele două galerii, care au demonstrat că aci la Cluj se poate să ai două echipe bune jucând în liga națională, care repet, fiind adversare, dar în același timp respectându-se reciproc și dând ce e mai bun pe teren, iar în tribune să ne susținem cu cele mai fairplay mijloace posibile echipele favorite. Aseară am trecut testul de maturitate, spun eu, a ceea ce înseamnă conviețuire fotbalistică la Cluj”, a declarat Boc în cadrul unei emisiuni radio.

Totodată, Boc spune că Clujul a arătat joi seara că „se poate” și la noi ca în orașele europene, pentru că echipele și galeriile au fost responsabile: „Am arătat că se poate, la fel ca la Torino, Milano, Manchester sau foarte multe alte orașe europene, la Barcelona, la Roma, să avem spectacol sportiv de calitate între două echipe performante ale Clujului în campionat”, a spus Emil Boc. Derby-ul din ultima rundă a turului Superligii va avea loc duminică, 23 octombrie, tot pe Cluj Arena, scrie monitorulcj.ro.

