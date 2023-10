Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a spus la un post de radio local că nu are de gând să candidez la alegerile prezidențiale, chiar dacă numele lui apare într-un sondaj INSCOP.

”Nu mă interesează, nu discut. Nu mă interesează decât Primăria Cluj-Napoca. Nu citesc, nu mă interesează”, a declarat Boc, la un post de radio local.

Potrivit unui sondaj INSCOP, Geoană (independent) ar obține 24,6% dintre opțiunile celor care spun sigur că ar merge la vot, urmat de actualul premier și președinte PSD, Marcel Ciolacu, cu 21,4% și de liderul AUR, George Simion, cu 18,5%. Pe locul 4 se află președintele PNL, Nicolae Ciucă, cu 12,8%, urmat de Diana Șoșoacă, cu 8,4% și de Cătălin Drulă, cu 5,4%. Fostul premier Dacian Cioloș este creditat cu doar 3,4%.

Sondajul INSCOP prezintă și mai multe variante pentru turul 2. În cazul unei confruntări Geoană – George Simion, primul ar obține 63,5%, iar președintele AUR, 36,5%. Același scenariu și într-o confruntare Ciolacu – Simion, 58,8% vs 41,2%, dar și în varianta Ciucă vs Simion, 52,2% vs 47,8%. Un alt nume măsurat pentru turul 2 este cel al primarului Clujului, Emil Boc. Într-o confruntare cu Geoană, Boc ar pierde turul 2, cu 40,1% vs 59,9%, dar ar câștiga alegerile într-un scenariu contra lui Marcel Ciolacu, 50,4% vs 49,6%.

