Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost nominalizat ca Raportor de către Comitetul European al Regiunilor pentru viitorul politicii de coeziune a UE. Edilul nu a uitat să transmită un mesaj de mulțumire celor care l-au susținut.

„Mulțumesc colegilor mei din Comitetul European al Regiunilor pentru nominalizarea mea ca Raportor, împreună cu Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Vasco Cordeiro, pentru viitorul politicii de coeziune a Uniunii Europene

Viitorul Uniunii Europene depinde de viitorul politicii de coeziune. Politica de coeziune reprezintă acel „lipici” care menține Europa unită. Sfârșitul politicii de coeziune înseamnă „începutul sfârșitului Uniunii Europene”.



Planificarea politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada post-2027 a început. Având în vedere importanța și impactul ei la nivel local pe întreg continentul, Comitetul European al Regiunilor (EU CoR) a decis nominalizarea a doi raportori pentru această temă, anume „Viitorul politicii de coeziune după 2027”. Mulțumesc colegilor mei pentru încredere și Președintelui CoR, dl Vasco Cordeiro, co-raportor, pentru colaborarea de până acum și implicarea sa.

Investițiile cu fonduri europene sunt esențiale nu doar pentru dezvoltarea comunităților noastre și creșterea prosperității fiecărui cetățean european, ci pentru însăși existența Uniunii Europene, pentru întărirea valorilor democratice și a libertăților de care ne bucurăm.

Am transmis acest mesaj la Bruxelles, în cadrul ședinței comisiei COTER din cadrul EU CoR, pe care am condus-o în calitate de președinte. De asemenea, am prezentat pe scurt rezultatele politicii de coeziune la nivelul municipiului Cluj-Napoca, finanțarea europeană fiind concretizată în proiecte implementate și în derulare de peste 420 milioane euro până acum.

Politica de coeziune post-2027 începe astăzi. În acest context, agenda COTER a cuprins agresiunea Rusiei în Ucraina și impactul războiului – social, economic, asupra tranziției verzi; transformarea majoră ce va avea loc în industria automotive – având în vedere decizia Parlamentului European de a reduce la zero emisiile de dioxid de carbon pentru autoturismele și vehiculele utilitare ușoare noi până în 2035, fiind permisă vânzarea doar a autovehiculelor electrice; și teme care țin de perioada prezentă și anul care vine, respectiv probleme stringente cu care se confruntă regiunile Europei”, a declarat Emil Boc.

