Acum doua saptamani, publicam un articol greu despre patania omului de afaceri clujean Dorel Goia, cel mai bogat ardelean, lovit de un AVC cumplit. Articolul a avut peste 100 000 de citiri (vezi AICI) si a emotionat un intreg oras. Revenit din morti, Goia nu s-a „linistit” nici psihic, nici profesional, ci a revenit la vechea „meteahna” – acumularea de bancnote, scrie ziardecluj.ro.

In loc sa isi vada de sanatatea vulnerabila si sa o lase mai moale cu afacerile, Goia s-a napustit si mai dihai in munca, prospectand investitii in Dubai si Africa de Sud, dand cu piciorul sansei de a mai fi in viata, primita de la Dumnezeu (sau destin, fiecare e liber sa creada in ce vrea).

De aceea nu e nicio surpriza vestea ca milionarul clujean vrea sa construiasca un bloc de locuințe, într-o zonă exclusivă de case, adica hapt vizavi de Lacul Chios, in buricul Parcului Central.

Vineri, Consiliul Local Cluj-Napoca va dezbate în cadrul ședinței aprobarea proiectului si apoi va merge la autorizare. Evident, in afara de macaielile unor vecini nemultumiti, proiectul va trece, are grija nenea Boc sa faca sa fie bine.

Clădirea va avea subsol, parter, două etaje întregi și unul retras si se va construi pe o suprafata de 2196 de metri, intr-o zona unde un metru patrat de teren are valori astronomice.

Desigur, e treaba omului ce face cu sanatatea lui, proiectul nu e sfidator, sa fim sinceri, dar e trist. Goia insista si in ceasul al 14-lea sa sfideze sansa primita.