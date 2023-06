Ziarul nostru a acordat și acordă o atenție constantă Pieței Mărăști, dar în special problemelor cu care se confruntă, aducând în atenția clujenilor tot ce se întâmplă în acest hub al ilegalităților. Numeroasele articole publicate de Gazeta de Cluj, privind dezastrul din Piața Mărăști, au fost rezultatul unui efort continuu de cercetare, și chiar dacă, uneori, ne loveam de un zid, am continuat.

Motivul din spatele persistenței Gazetei de Cluj în a continua să scrie despre haosul din Piața Mărăști depășește simpla informare a comunității. Există o speranță profundă că, la un moment dat, lupta pentru a face față corupției și sistemului defectuos se va concretiza în schimbări reale. Prin expunerea constantă a problemelor și neregulilor din Piața Mărăști, sperăm că va determina autoritățile să ia măsurile necesare și să rezolve odată această problemă pentru totdeauna.

Cum toate drumurile duc la Roma, dar în cazul nostru la biroul lui Emil Boc, prezentăm o listă cu cinci motive pentru care ar trebui trasă cortina peste Piața Mărăști, chiar dacă multă lume o să ne critice pentru dorința noastră arzătoare.

Printre primele motive se numără infrastructură precară a locurilor de parcare și imposibilitatea ca persoanelor cu handicap să poată să vină să se aprovizioneze de la piață.

Mai mult decât atât, unii polițiști locali îi amendează pe cei care, culmea, vin 10 minute să-și cumpere ceva și sunt nevoiți să parcheze unde apucă deoarece unii care vând în Piață ocupă deja puținele locuri de parcare. E „etic” să-l amendezi pe cel nou-venit pentru puțin timp, dar să nu te atingi de cel care a „monopolizat” locul lui de parcare, unde-și ține mașina cu produsele. Oamenii se confruntă cu dificultăți serioase în găsirea unui loc de parcare și sunt nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a intra în „New York-ul clujean” zis și Piața Mărăști.

Jurnaliștii noștri au făcut o cerere către Primăria Cluj-Napoca pentru a afla, totodată, când o să dispare garajele vechi, având în vedere că în tot orașul se pun la pământ, doar că lângă „căsuța lui Pocol” acestea rămân în picioare. Evident că s-ar elibera spațiu pentru noi locuri de parcare, dar până la acest deziderat, cale lungă.

Potrivit răspunsului primit, desființarea garajelor se stabilește de către comisia de investiții și se realizează etapizat, având la bază interesul public, planul anual de investiții și legislația în vigoare. Mai pe românește, garajele o să rămână în picioare mult și bine.

Cu toate acestea am încercat să sunăm la administrația de „cinci stele” pentru a primi, totuși, o dată exactă: „Din 2024, cel mai probabil”, cam așa ni s-a comunicat răspunsul la întrebarea noastră. Dacă tot am vorbit de locuri de parcare, nu am văzut nicăieri spații dedicate persoanelor cu handicap. Alo, Poliția Locală? Toleranța aceasta, nejustificată, față de încălcarea legii de către unii „șmecheri”, are vreo explicație? Vorba aia: dacă n-ai imaginație, fă-te polițist.

Piața Mărăști, „centrul universului” clujean pentru ilegalități

Al doilea motiv pentru care Piața Mărăști are cartonaș roșu este faptul că se construiește fără respectarea normelor legale și fără autorizații necesare. Nu o să enumerăm toate, facem trimitere la zecile de materiale scrise de Gazeta de Cluj, pentru a face lumină. Nu înțelegem de ce administrația publică nu vede aceste încălcări grave a regulamentelor de urbanism și că viața și siguranța comunității din zonă este pusă în pericol.

Piața Mărăști a fost construită fără o fundație adecvată, având doar o autorizație provizorie. Mai târziu, Costică Pocol a obținut o autorizație de construire care îi permitea să ridice clădiri comerciale și de alimentație publică. Cu toate acestea, autorizația menționa că imobilul va fi construit pe bulevardul 21 Decembrie 131-135, iar pe partea opusă a Pieței Mărăști se află numai numere pare, astfel încât Pocol ar fi trebuit să-și ridice imobilul în altă parte a bulevardului. O astfel de eroare administrativă nu s-a mai întâlnit în istoria municipiului Cluj-Napoca, dar toate lucrurile au un început.

Putem spune că Piața Mărăști este într-o situație precară, atât literal, cât și metaforic, deoarece în 2014, Pocol a fost nevoit să sprijine construcția cu mai mulți stâlpi la etajul unu, deoarece imobilul era în pericol de prăbușire. Aceasta demonstrează că au existat erori grave în proiectarea și execuția imobilului. Gazeta de Cluj a atras de mai multe ori atenția asupra faptului că imobilul este construit pe conducta principală de apă, ceea ce înseamnă că în cazul unei avarii, echipele de intervenție nu vor putea face nimic pentru a remedia problemele.

Motivul numărul trei pentru închiderea „New York-ului clujean” este reprezentat de depozitarea legumelor și fructelor a unor comercianți în spații neconforme. Să nu amintim de faptul că, pe spațiul public, unii se extind cu produsele lor aproape până în drum, fără a avea teamă că polițiștii îi va amenda. Din discuțiile trecute cu mai mulți comercianți, unii au recunoscut că folosesc pe post de depozite, garajele vechi sau le lasă chiar în mașini. Este la mintea cocoșului faptul că așa-zisele depozite nu respectă standardele de curățenie, nici condițiile de temperatură, dar nici protecția împotriva contaminării și a rozătoarelor.

Practică neprofesionistă și iresponsabilă, un risc major pentru sănătatea publică

Infrastructura învechită reprezintă al patrulea motiv pentru care Emil Boc ar trebui să coboare din turnul de fildeș și să privească atent la „copilul” lui Pocol (Piața Mărăști). Cum această piață nu a fost niciodată modernizată, în afară de construcții ilegale, există probleme legate de clădirile deteriorate, instalațiile electrice care flutură deasupra clienților, iar facilitățile moderne sunt doar o poveste de adormit copiii. Cu toate acestea, trebuie să menționăm faptul că, de curând, s-au văzut niște muncitori care spărgeau asfaltul de pe lângă Piață pentru reabilitare sau cine știe… Bine că pe unii sunt puși pe lista de așteptare cu lunile pentru a pune un geam la propria casă, dar alții au binecuvântarea să facă ce vor, când vor și unde vor reabilitări.

Al cincilea motiv pentru care Piața Mărăști trebuie să devină o amintire este lipsa de curățenie și igienă. Să fim din startul locului sinceri: De fiecare dată când intri în piață simți toate mirosurile pământului: de la brânzeturi și până la legumele uitate pe tarabe. Nu știm dacă există un program adecvat de curățenie și igienă. Fiecare persoană care este atentă la detalii poate observa condițiile insalubre și neplăcute unde unii comercianți își vând marfa. Lipsa colectării selective a deșeurilor și gestionarea igienică a toaletelor publice pot fi probleme specifice.

Lista ar fi continuat cu alte zeci de motive pentru care Piața Mărăști ar trebui să fie închisă, dar ne rezumăm doar la acestea, pentru moment. Cine trece pragul pieței și observă orice neregulă este invitată să ia legătura cu ziarul nostru pentru a-i expune mai mult pe cei ce fac bani călcând peste legi de dragul „în România merge și așa.”