S-a scurs deja o jumătate din anul 2024, dar agenda de evenimente a Clujului rămâne plină de surprize. Orașul de pe Someșul Mic va găzdui în următoarele luni o serie de concerte și festivaluri pe care nu vei vrea să le ratezi, indiferent de gusturile tale. De la spectacole de operă și jazz la festivaluri pentru întreaga familie și evenimente unde vei dansa alături de prieteni, oferta este bogată și variată, promițând experiențe memorabile pentru toată lumea.

Untold Festival, 8-11 august 2024

Festivalul UNTOLD aduce pe Cluj Arena supergrupuri de DJ și nume legendare din cultura underground, precum Louis Tomlinson, Steve Aoki, Lenny Kravitz, Swedish House Mafia, Sam Smith, Fisher și Timmy Trumpet. Clasat pe locul 3 în Top 100 Festivals, UNTOLD se pregătește să redeschidă porțile universului său magic pentru fani și peste 250 de artiști naționali și internaționali.

Scenele includ Mainstage, Galaxy (techno), Alchemy (trap, hip-hop, drum’n’bass), Fortune (trance), Daydreaming (deep house, chill out), Time (atmosferă imersivă), Retro Fantasia (nostalgie) și Tramvai (vibrantă și inovatoare). Tema ediției, „Human is Nature”, celebrează conexiunea autentică cu natura umană.

Wonder Family Fest – Zile de Poveste!, 2 – 4 august 2024

Wonder Family Fest, desfășurat la Wonderland Resort, este un eveniment de excepție dedicat familiilor. Pe o suprafață de 357.000 m², festivalul oferă o gamă variată de activități și experiențe: spectacole, gonflabile, ateliere creative, jocuri de grădină, face painting, tatuaje temporare și diverse cadouri pentru copii.

Vizitatorii se pot bucura de piscina în aer liber de 3.000 mp, pot face plimbări cu elicopterul și balonul cu aer cald, și pot campa în zona dedicată pentru corturi și rulote. Dacă preferi să stai la hotel sau pensiune, rezervă o cazare pe Travelscan.ro și vei beneficia de confortul dorit.

Festivalul Jazz in the Park, 30 august – 1 septembrie 2024

În Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” va avea loc un eveniment de excepție dedicat iubitorilor de muzică: Jazz in the Park. Pe scenă vor urca, într-un line-up de excepție, Avishai Cohen Trio, unul dintre cei mai apreciați basiști și compozitori din lume, dublu nominalizat la Gramy, Manu Katché, bateristul francez colaborator cu Sting și Peter Gabriel, și originalul pianist Tigran Hamasian.

În spiritul boem al festivalului, va concerta renumita trupă de funk din anii ’70, Cymande. În premieră pentru România, festivalul prezintă documentarul „The Story of Cymande: Getting it Back„, ceea ce va aduce o bucurie în plus pentru iubitorii de muzică din Cluj-Napoca și nu numai.

Concertul Placido Domingo, 7 noiembrie

Placido Domingo va susține un concert la Cluj-Napoca, la BT Arena, pe 7 noiembrie. Concertul, reprogramat din februarie din motive de sănătate, promite o seară memorabilă pentru iubitorii de operă și muzică clasică.

Va cânta alături de Orchestra Simfonică Valahia, sub bagheta dirijorului Eugene Kohn. Biletele cumpărate inițial rămân valabile, oferindu-ți ocazia unică de a-l asculta pe unul dintre cei mai mari artiști ai lumii operei. Nu uita să rezervi cazare în Cluj pentru a transforma concertul lui Placido Domingo într-o experiență de neuitat.

Concertul DJ BOBO, 16 noiembrie

DJ BOBO revine în România cu un concert extraordinar în cadrul turneului EVOLUTION, la Sala Polivalentă BTarena din Cluj-Napoca. Cântărețul, compozitorul și dansatorul elvețian aduce în același spectacol cele mai apreciate hituri ale sale, inclusiv „Somebody Dance with Me”, „Chihuahua”, „Let the Dream Come True” și „Love Is All Around”.

Cu peste 30 de single-uri și 12 albume în repertoriu, DJ BOBO promite o seară memorabilă, marcată de energie pură, show-uri de lumini și efecte vizuale spectaculoase.

Indiferent de preferințele tale, Clujul te așteaptă cu brațele deschise și cu un calendar bogat de evenimente. Ieși puțin din rutina zilnică și bucură-te de atmosfera vibrantă a acestui oraș cultural unde distracția este la ea acasă!