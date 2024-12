După 14 amânări, Tribunalul Cluj a admis în parte cererea formulată de reclamanta Bogdan Oana Mihaela, în contradictoriu cu pârâții Delcea Cristian, Delcea Eva Ildiko și Delcea David. Instanța i-a obligat pe Delcea Cristian și Delcea Eva Ildiko, parinţii lui Delcea David, să plătească reclamantei suma de 30.000 de euro (echivalent lei la data plății), reprezentând daune morale, după ce fiul lor a îcercat înjunghiat-o încercând să o omoare. De asemenea, aceștia sunt obligați să achite suma de 2.343 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Sentința este supusă apelului în termen de 30 de zile de la comunicare, apelul urmând a fi depus la Tribunalul Cluj. Sentința a fost pronunțată astăzi, 12 decembrie 2024.

În anul 2021, un incident șocant a avut loc în Cluj-Napoca, când David Delcea, un tânăr de 17 ani cu probleme psihice, a înjunghiat o femeie într-un magazin din cartierul Între Lacuri. Atacatorul nu se afla la prima infracțiune violentă, având antecedente de violenţă. Acesta a comis acte de cruzime asupra unui animal și a lovit o altă femeie cu o cărămidă. Cu toate acestea, iniţial instanțele din Cluj au decis, în mod controversat, să nu-l interneze într-o unitate medicală de specialitate, ci doar impunând, obligatoriu, trataent de specialitate, oferindu-i astfel o nouă oportunitate de a comite acte violente.După ce instanța a amânat hotărârea de 14 ori din 2022 până în prezent, o nouă ședință a fost programată pentru 12 decembrie 2024, când se va lua o hotărâre cu privire la situaţia tânărului.

Un tânăr cu un istoric terifiant de violență

David Delcea nu este un anonim în fața autorităților. În luna ianuarie a anului 2021, acesta a fost acuzat de acte de cruzime față de animale, după ce a filmat un act oribil în care i-a scos ochii unei pisici, pe care o adoptase dintr-un grup de donații. De asemenea, el a ucis animalul într-un mod brutal și a trimis filmarea groaznică celor care îi dăruiseră pisica. Mai mult, la doar o zi distanță, tânărul a agresat o femeie, lovind-o cu o cărămidă în cap pe o stradă din Cluj-Napoca. În ciuda acestor acte de violență, justiția a decis că David Delcea nu reprezenta un pericol social și i-a permis să rămână liber, fără a fi internat într-o unitate medicală de specialitate.

De la terapie la atacul în magazin

La momentul incidentului din noiembrie 2021, tânărul participase anterior la o ședință de terapie religioasă într-un centru multiconfesional din Cluj-Napoca. După o sesiune, David le-a cerut permisiunea supraveghetorilor să meargă la baie, însă, în loc să se întoarcă, a dispărut. Câteva minute mai târziu, iar tatăl lui David, cunoscutul psiholog Cristian Delcea, a fost alertat de dispariția fiului său.

”El trebuia să vină acasă. Am vorbit cu cel care se ocupa de copii. Am vorbit cu șeful de acolo. Pe lângă psihoterapie l-am dus la un grup de tineri, unde citeau din biblie, cântau. Îi plăcea mult. Mergea de bună voie. S-a învoit la toaletă. Clar le-am spus cine este băiatul nostru. I-am spus că este sub tratament și ce diagnostic are. Noi am fost cei care am sunat prima dată la 112 să le spunem că băiatul nostru, care are problemele lui, lipsește”, declara în presă tatăl tânărului, Cristian Delcea, în anul 2021.

Până să fie găsit, David Delcea a ajuns într-un magazin Profi de pe strada Dunării, unde a atacat o femeie de 33 de ani, înjunghiind-o în zona cefei. Din senin, tânărul s-a aruncat asupra victimei cu un cuțit, încercând să o omoare.

„La data de 2 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Secţia 4 Poliţie au fost sesizaţi de către o femeie din municipiul Cluj-Napoca, cu privire la faptul că în timp ce se afla la intersecţia străzilor Ospătăriei cu Calea Mănăştur, a fost lovită cu un obiect dur, respectiv o cărămidă, de către o persoană necunoscută. În cauză polițiștii efectuează cercetări în vederea identificării autorului şi tragerii acestuia la răspundere penală, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal”, declarau reprezentanţii IPJ în martie 2021.

Decizia instanţei i-a dat liber la noi infracţiuni

În luna februarie 2021, judecătorii de la Judecătoria Cluj-Napoca au dispus internarea sa provizorie într-un spital de psihiatrie, însă în mai 2021, Tribunalul Cluj a decis să-l elibereze. Instanța de apel a considerat că tânărul nu reprezenta un pericol social, așa că l-au externat din spital. Decizia a stârnit controverse, mai ales având în vedere că niciun raport de expertiză medico-legală nu a fost prezentat pentru a justifica această schimbare de măsură.

După externare, David Delcea a continuat să participe la ședințele de terapie și, conform tatălui său, starea sa s-a îmbunătățit semnificativ. Totuși, în ciuda acestor îmbunătățiri, familia și autoritățile erau conștiente că boala este imprevizibilă, iar recidiva era posibilă oricând. Cristian Delcea a recunoscut că „timp de un an, lucrurile pot recidiva din senin” și că fiul său ar fi avut nevoie de internare pe termen lung într-o unitate medicală specializată.

Un alt aspect tulburător al acestui caz este legătura dintre cazul lui David Delcea şi filmul „Joker”, în care personajul principal comite violențe fără remușcare. David Delcea a postat pe contul său de YouTube un fragment din acest film, în care se vede cum Joker înjunghie o persoană în același mod în care David a atacat-o pe femeia din magazin

Criminal cu sânge rece sau o victimă a sistemului?

Cazul lui David Delcea ridică întrebări serioase privind modul în care autoritățile române tratează cazurile de tulburări psihice grave. Tatăl sau, psihologul Cristian Delcea, îl consideră o victimă a sistemului:

”Fiul meu este o victimă a sistemului. Un sistem medical care nu a reușit să-i găsească un tratament psihiatric potrivit și care acum nu are proceduri să-l interneze. A existat la Buzău un centru specializat pentru internări dispuse de instanță în cazul minorilor, dar a fost desființat, în rest existând centre pentru adulți. Suntem la București la Spitalul Obreja, de unde ne-au zis că o să conteste ce a dispus instanța și că ni-l dau acasă. Efectiv nu știm ce să mai facem. Eu am plătit bodyguarzi care să-l însoțească, am lucrat mai puțin ca să am grijă de el”, declara Cristian Delcea în anul 2021, conform ClujJust.ro.

După o serie de amânări și controverse, în care instanțele s-au aflat într-un adevărat ping-pong al deciziilor între internări și externări, soarta tânărului David Delcea este acum în mâinile justiției. După multiple schimbări de măsuri, inclusiv anularea internării sale într-un spital de psihiatrie și reînceperea tratamentului sub formă de tratament ambulatoriu, instanța va lua o decizie, sperăm că definitivă, în data de 12 decembrie 2024.