Poșta Română în colaborare cu Poşta din Ucraina – Ukrposhta vor asigura primul transport de ajutoare, joi, 10 martie, pentru ucrainenii aflați în mijlocul conflictului, în zona în care se poatră cele mai grele bătălii, Kiev.

Poșta Română va tranzborda cele aproximativ 30 de tone de produse colectate prin Vama Hamlei, iar Poşta din Ucraina – Ukrposhta, va prelua coletele şi le va distribui în zonele afectate de război, celor ce și-au petrecut ultimile zile printre bombardamente și explozii.

Poşta din Ucraina – Ukrposhta are aproximatiov 70.000 de angajați, însă cei mai mulți luptă în aceste momente pentru independența și libertatea țării lor.

Operatorul național de servicii poștale a pus la dispoziție întreaga infrastructură pentru a colecta și distribui ajutoarele umanitare donate pentru oamenii afectați de criza din Ucraina. Ajutoarele umanitare vor fi colectate la nivelul unor centre dedicate din rețeaua poștală.

Donațiile se pot face sub forma produselor din următoarele categorii:

• Alimentare neperisabile (apă, conserve, alimente ambalate etc)

• Produse de igienă (scutece, șervețele umede dezinfectante, hârtie igienică, absorbante, etc)

• Îmbrăcăminte și încălțăminte (femei/bărbați/copii, îmbrăcăminte termică, mănuși, rucsacuri, încălțăminte în condiție bună/noi etc)

• Suport (perne, corturi, saltele, tacâmuri, binocluri, paturi pliabile, baterii portabile cu capacitate mare, stații walkie-talkie, stații radio emisie recepție, camere cu termoviziune etc)

• Produse din categoria celor de încălzire și de iluminat (corturi, pături termice, saci de dormit, radiatoare electrice sau alte mijloace de încălzire, lanterne, lumânări, lămpi etc)

• Echipamente medicale de susținere a răniților (trusă de prim ajutor, scaune cu rotile pliabile și cadre destinate persoanelor cu deficiențe locomotorii, bastoane etc).

