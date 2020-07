Fostul senator Iulian Urban a scris pe pagina sa de Facebook declarația unui oficial grec care a fost întrebat la un post de televiziune de ce Grecia a interzis intrarea sârbilor în țară, deși nu raportează multe cazuri pe zi, însă îi lasă pe români, deși raportează peste 400 de cazuri zilnic. ”Noi ne bazăm pe anchetele noastre”, spune oficialul grec.

”Am urmarit o explicatie fabuloasa la ERT Tv ( Grecia) a unui oficial al autoritatii grecesti de sanatate. Intrebat de ce Grecia a interzis din 06.07.2020 pana la 15.07.2020 intrarea sarbilor in Grecia desi Serbia raporteaza cam 300 cazuri pe zi, insa ii lasa pe romani sa intre desi Romania raporteaza peste 400 cazuri zilnice, oficialul grec a fost fabulos : ”noi NU luam in seama cifrele altor tari ci ne bazam DOAR pe anchetele noastre. Am constatat pe baza testarilor facute tuturor cetatenilor straini veniti in Grecia ca dintre tarile balcanice in perioada 1-5 iulie doar cetatenii sarbi au iesit pozitivi fara sa avem in vamile terestre bulgari sau romani depistati pozitiv de Covid.

Deci NIMENI in Europa nu da doi bani pe minciunile lui Arafat-Tatar . Ele sunt doar pentru fraierii din spatiul carpato-danubiano-pontic”, a scris pe facebook fostul senator Iulian Urban, potrivit flux24.ro.