In sezonul cald, munca in gradina reprezinta adeseori o provocare, chiar si pentru cei mai indemanatici gospodari. Odata cu cresterea plantelor folositoare sau a florilor, apar si zeci de specii perene, care ameninta dezvoltarea normala a culturilor. De aceea, multi gospodari, peisagisti sau alte persoane care lucreaza in domeniul agricol folosesc cea mai buna unealta pentru intretinerea vegetatiei – o motocoasa!

Chiar daca lucrul cu o motocoasa este foarte rapid si facil, doar cateva ore de lucru isi pot spune cuvantul in termeni de efort. Nu doar greutatea uneltei, ci si vibratiile cauzate de aceasta in timpul functionarii pot conduce rapid la epuizare, mai ales dupa o perioada lunga de munca. Tocmai din acest motiv, este deosebit de important sa folosesti cel mai potrivit accesoriu pentru acest tip de lucru: un ham motocoasa! Astfel, vei putea face fata cu succes unei zile intregi de lucru, iar efortul depus va fi unul minim!

ham motocoasa

Care este rolul unui ham de motocoasa?

Acest accesoriu are un rol dublu. In primul rand, hamul functioneaza ca un tampon intre corp si motocoasa, diminuand astfel efectul vibratiilor. In al doilea rand, hamul redistribuie greutatea motocoasei, astfel incat anumite parti ale corpului sa nu fie suprasolicitate. Exista mai multe tipuri de ham motocoasa, care difera in functie de forma si dimensiunile uneltei, astfel incat trebuie sa te orientezi catre alegerea unui model potrivit.

Cu toate acestea, ai nevoie cu adevarat de un astfel de obiect? Desigur, in anumite cazuri, precum sarcinile foarte usoare, poti folosi motocoasa si fara ham. Exista, insa, si un alt scop important pe care il indeplineste hamul. Acesta are un rol de protectie, astfel incat, daca unealta iti aluneca din maini, aceasta ramane prinsa in ham, astfel incat nu va cadea si se va defecta, dar va preveni si orice alt fel de accidentare.

In acelasi timp, daca folosesti un utilaj de dimensiuni mai mari, vei observa in scurt timp ca motocoasa pune presiune deosebita in zona soldurilor si a spatelui, astfel incat vei obosi in scurt timp. In schimb, un ham de motocoasa potrivit va reduce si distribui aceasta presiune corect, la nivelul intregului corp, pentru a nu te epuiza complet dupa doar cateva ore de munca.

Cum il achizitionezi?

Inainte de toate, asigura-te ca hamul este compatibil cu modelul uneltei pe care o detii. Alege un ham fabricat dintr-un material usor, dar rezistent in acelasi timp. Probabil ca nu iti doresti sa adaugi si greutatea hamului la unealta deja grea.

Pentru utilaje de mici dimensiuni, exista modele de hamuri usoare, doar pentru umeri. In schimb, pentru unelte grele, este recomandat sa iti achizitonezi un ham de motocoasa cu mai multe bretele, cu suport pentru spate si aparatori de solduri. Acestea sunt cele mai potrivite pentru ore lungi de lucru sau sarcini de dificultate medie sau grea.

Tine cont, asadar, de acestea sfaturi si achizitioneaza-ti si tu un ham de motocoasa potrivit. Acest accesoriu te va ajuta sa termini munca mai repede si mai usor, iar in acelasi timp te va feri si de orice incidente neplacute! Alege si tu un produs de calitate si bucura-te de o treaba usoara si bine facuta!