Modificările legislative recente în recalcularea pensiilor au creat o oportunitate profitabilă pentru companiile de arhivare care gestionează documente de muncă și adeverințe.

La Luncani, firma Depozitul Arhivelor Transilvania este acuzată de practici discutabile, după ce un fost angajat al RAAN reclamă că a fost suprataxat și întâmpinat cu refuzuri și tergiversări la eliberarea documentelor necesare pensionării.

Clientul susține că, în ciuda multiplelor plângeri la instituții publice, compania nu a returnat diferențele de plată și a întârziat nejustificat eliberarea adeverințelor. În replică, Depozitul Arhivelor Transilvania afirmă că toate taxele au fost calculate corect și că întârzierile au fost cauzate de complexitatea documentelor.

Si cum orice lucru bine facut trebuie sa aiba un nume mi-am permis sa denumesc S.C. DepozituL Arhivelor Transilvania SRL, drept

FABRICA DE ADEVERINȚE DE PENSIE LUNCANI

a) Am lucrat la Sucursala ROMAG –Termo a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare din Drobeta Turnu Severinîn perioadele 12.09.1989 – 05.05.1990 și de la 01.02.1993 până la 31.08.2016. În 31.08.2016 am fost disponibilizat ca urmare a intrarii in faliment a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare;

b) În data de august 2019 lichidatorul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare a predat arhiva fostei regii, inclusiv dosarele de personal ștate de plată și toate documentele ce țin de activitatea desfășurată de foștii salariați catre S.C. DepozituL Arhivelor Transilvania SRL în baza Contractului 68/21.08.2019, contract care prevedea inclusiv prețurile ce urmau sa fie practicate pentru foștii salariați, pentru eliberarea adeverințelor, prețuri care erau conform tarifelor propuse de Uniunea Practicienilor în Insolvență cu avizului Arhivelor Nationale ale Romaniei.

c) Ca urmare a modificarilor aduse Legii 263/2010 (legea pensiilor) de către Legea nr. 74/2022 și legea Legea nr. 197/2021 , privind grupele de munca pentru lucratorii din mine si termocentrale, am depus in martie 2023 cerere pentru eliberare certificate grupe de muncă și sporuri cu caracter permanent.

d) Deci in 24.03. 2023 am depus cerere eliberare adeverințe (conform indrumarilor primite in format electronic) pe formularul transmis deasemenea in format electronic;

e) În formularul cerere de solicitare adeverințe am cerut sa-mi fie comunicat:

– Tarifele si modul de calcul (precizez ca in cererea de solicitare se precizeaza cu steluță in josul paginii * conform listei de prețuri Arhivatorul)

– Contractul de preluarea a arhivei

– Baza legala de stabilire a termenelor de eliberare a adeverintelor (precizez faptul ca legislația prevede termen de solutionare cerere de 60 zile, insa pe formularul cererii sunt stabilite termene de 180 de zile și taxe de urgență de 30 și 90 zile conform unor tarife proprii stabilite cu încalcarea legii)

Menționez că pentru toate acestea nu am primit niciodată raspuns

f) În data de 23.05.2023 am primit o factura de 1125 ron, pentru care am cerut lamuriri privind prețurile practicate dar nu am primit raspuns. În urma numeroaselor apeluri telefonice pe o linie call –center unde asteptam peste 30 minute mi sa spus ca daca nu platesc factura nu am sa primesc adeverintele. În final am platit această factura in data de 15 .06.2023.

g) Desi am mai luat legatura în nenumarate ori telefonic, mi-a fost comunicat faptul ca nu mi se pot elibera ca sunt foarte multe solicitari si nu au resursa umana necesara

h) In luna Ianuarie 2024 , mai exact în 12 .01.2024 am primit inca o factura de plată, in valoare de 1089 ron, factura ce nu am achitato, am contestato in mai multe randuri la o serie de instituții publice cu atribuții (OPC CLUJ, CASA DE PENSII CLUJ, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CLUJ, SERVICIUL JUDETEN CLUJ AL ARHIVELOR NATIONALE, INSTITUȚIA PREFECTULUI CLUJ), mentionez faptul ca la primele solicitari toate aceste instituții mi-au raspuns ca lucrurile sunt in regula doar ca la factura a doua, există o diferență care urmeaza sa-mi fie recalculată, factura ce nu mi s-a mai recalculat niciodată.

i) Am fost fizic de 3 ori la S.C. DepozituL Arhivelor Transilvania SRL, si am incercat sa vorbesc cu domnul Cuc, dar acesta nu a dorit sa ma primească. Am vorbit cu dumnealui la telefon o singura data dar m-a insultat și mi-a zis ca-mi da el adeverință pe care sa nu o pot folosi niciodată a i-am facut mare necaz ca l-am reclamat.

j) Am fost de 2 ori și la Serviciul Județean Cluj al Arhivelor Nationale și am discutat cu domnul Pop (coincidență sau nu are acelasi nume cu directoarea operationala a S.C. DepozituL Arhivelor Transilvania SRL), care insa nu m-a lamurit și mi-a prezentat o alta realitate incercand sa acopere evidența faptelor.

k) După nenumărate petiții am primit din partea Arhivele Nationale ale Romaniei două adese prin care mi se recunoaște că S.C. DepozituL Arhivelor Transilvania SRL mi-a facturat greșit serviciile și ca prețurile corecte sunt conform Contractului încheiat între S.C. DepozituL Arhivelor Transilvania SRLși lichidatorul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare. Astfel conform contractului și conform solicitărilor mele adica certificat de grupă și de sporuri tarifele sunt astfel:

– Certificat grupe de muncă – 225 ron

– Certificat sporuri 160 ron

– Total 373 ron (la care inteleg ca se mai pot adauga si alte cheltuieli privind expedierea )

Fac precizarea ca aceste prețuri au fost in vigoare pana la aparitia Ordinului nr. 299 din 29 mai 2023 al Presedintelui Casei Nationale de Pensii publicat in monitorul oficial al României 892 din 4 octombrie 2023.

Deci concluzia este ca SC DepozituL Arhivelor Transilvania SRL a incercat sa ma insele cu suma de peste 1600 ron, iar in acesta situație sunt inca aproximativ 30 persoane care au platit in plus necuvenit peste 1000 ron fiecare, și care unii din ei inca mai așteapta adeverințe

În data de vineri 30 august in jurul orei 16 am primit prin curierat adeverinte de grupă dar in care mi se specifica ca pentru o anumita perioada (respectiv 2013- 2016) nu pot preciza cu exactitate daca ma incadrez in grupe de muncă. Asa cum sigur știti luni 2 septembrie a intrat in vigoare noua lege a pensiilor care din pacate modifica unele prevederi privind grupele de munca astfel am fost privat de dreptul constituțional la pensie.

Pentru a intelege mai bine situația va comunic urmatoarele:

– SC DepozituL Arhivelor Transilvania SRL functioneaza sub supravegherea și in baza autorizatiei emise de arhivele nationale (cof . art 18, 19,20,21 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 actualizată)

– Termenele si tarifele pentru eliberare adeverințe sunt conform art 29 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996actualizată termenul fiind de 60 de zile iar tarifele practicate înainte de apariția Ordinului nr. 299 din 29 mai 2023publicat in M.O. 892 din 4 octombrie 2023, erau tarife tarife ale caror limite maxime erau stabilite de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, cu avizul Arhivelor Nationale.

In concluzie apreciez faptul ca SC DepozituL Arhivelor Transilvania SRL, a facturat și încasat ilegal, practicand tarife proprii altele decat stabilite de legea 16 de peste 1000 ron de la peste 300 de foști salariați ai fostei Regii Autonome pentru Activități Nucleare, unii dintre colegi asteptand inca eliberarea adeverintelor. Fac precizarea că am inceput o campanie de identificare a colegilor pagubiti, urmand apoi sa decidem calea de urmat.” este sesizarea pe care am primit-o la redacție, însoțită de următoarele documente:În aceste condiții, RefleqtMedia a solicitat puncte de vedere, atât de la Arhivatorul, cât și de la Prefectura Cluj.

În vreme ce Arhivatorul a răspuns prompt solicitării noastre, Prefectura nu a catadicsit… ei or fi mai ocupați.Iată răspunsul primit de la Traian Morar, director executiv Arhivatorul:

„Subscrisa SC Depozitul Arhivele Transilvania SRL, cu sediul in comuna Luna, sat Luncani, Str. Depozitului, nr.4, judetul Cluj, reprezentata de domnul Morar Traian, in calitate de Director Executiv, legat de sesizarea transmisa, va comunicam urmatorul

RASPUNS Petentul are inregistrata intr-adevar o cerere prin care solicita eliberarea unor certificate care sa ateste anumite drepturi salariale pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea la societatea Romag Termo Halanga ( fosta Intreprindere Electrocentrale Drobeta, fosta Filiala Electrocentrale Drobeta-Turnu Severin ). In urma analizei documentelor transmise de petent, i s-a emis o factura proforma, iar serviciile facturate reclamantului au fost in conformitate cu lista tarifelor practicate in acea perioada de compania noastra. La stabilirea acelor preturi au stat la baza urmatoarele elemente : normele de timp stabilite de AN; salariul minim pe economie din acea perioada indexat cu 15% deoarece personalul care isi desfasoara activitatea in departamentul eliberari adeverinte nu poate fi renumerat doar cu salariul minim pe economie; cheltuielile indirecte in cuantum de 25% raportat la cheltuielile salariale ( aici ne referim la cheltuielile necesare unei bune functionari a companiei : utilitati, combustibil, chirii, etc ).

Mai mult, preturile practicate au fost publice, fiind afisate pe site-ul oficial al companiei www. arhivatorul.ro. Prin achitarea facturii proforme, petentul si-a exprimat acordul fata de modul de calcul a serviciilor solicitate.

Referitor la termenul de solutionare, asa cum i s-a adus la cunostinta petentului prin mentiunea inscrisa in cadrul facturii proforme, acesta se poate prelungi in cazul in care procesul de cercetare / colectare date este unul anevoios sau in cazul in care documentele supuse analizei sunt vechi și deteriorate.

In esenta, nemultumirea si presiunile intreprinse de petent au inceput in momentul in care i s-a adus la cunostinta atat telefonic, cat si pe parcursul vizitelor care au avut loc la sediul companiei noastre, ca nu vom putea elibera certificatul decat in baza documentelor detinute în depozitul nostru și în baza informațiilor cuprinse în acestea. Certificatele se elibereaza în baza documentelor verificabile aflate în arhiva societății, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, fara a cauza un prejudiciu bugetului de stat.

Au urmat mai apoi o serie de sesizari facute catre diverse autoritati ( ANPC Cluj, AN Cluj, Inspectoratul de Politie Judetean Mehedinti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice ) , la care precizam ca am raspuns punctual, aratand realitatea , iar acestea au acceptat punctul de vedere transmis de compania noastra, situatia reala, si ne-au acordat incredere. Asa cum este mentionat in solicitarea realizată de petent, acesta spune că autoritările i-au transmis ca lucrurile sunt in regula din partea noastră.

Petentul mai face referire si la faptul ca, la AN Cluj, a purtat discutii cu dl Pop, iar directorul operational al companiei noastre poarta acelasi nume; in legatura cu aceasta situatie, mentionam ca este doar o simpla coincidenta de nume, fara a exista o alta legatura intre cei doi.

In concluzie, mentionam ca din partea noastra a existat mereu transparenta, iar faptul ca nu putem elibera un anumit document din cauza lipsei de informatii, nu reprezinta refuzul eliberarii acestuia.”

Director Executiv,



Morar Traian