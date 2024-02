Firmele și acționarii din spatele mall-ului care se va construi pe amplasamentul pieței de mașini second din Luna, de lângă Cluj-Napoca, sunt conectate la familia unui bulgar, fost membru al serviciilor secrete din perioada comunistă. O afacere făcută de membrii familiei Bozarov duce până la cazul de asasinare a ziaristului croat Ivo Pukanić. El a fost ucis de Slobodan Ðurović, care a fost condamnat pentru această crimă. Durovic a fost plătit cu un milion de euro printr-un off-shore conectat la afacerile familiei Bozarov.

Săptămâna aceasta, comisia Tehnică de urbanism din cadrul CJ Cluj a aprobat mall-ul care se va construi pe amplasamentul fostei piețe de mașini second de la ieșirea din Florești spre Gilău. Pe o suprafață de 7,5 hectare se va construi un mastodont cu 8 etaje, 40 metri înălțime și o parcare cu 3.000 locuri în subsol.

Beneficiarul acestei investiții este firma AWA COMERT INTERNATIONAL SRL, o firmă care are sediul social într-un apartament de pe vremea comuniștilor, pe str Pandurilor nr 4, sc b, Et. 2 Ap. 32. Firma are ca principal domeniu de activitate organizarea târgurilor și congreselor și a fost deschisă în 1993. Potrivit datelor financiare, în ultimul an fiscal declarat (2022) a avut o cifră de afaceri de 650.000 lei, o pierdere de aproape 200.000 lei și 7 angajați.

Printre administratorii firmei s-a numărat și avocatul clujean Traian Corpodean, care a fost și șeful serviciului juridic al firmei Ben&Ben. Acum firma este administrată de Khosroyar Liliana Elena, cu cetățenie română, și Khosroyar Abbasali, din Iran. asociații firmei sunt Khosroyar Liliana Elena (34%) și societatea DECINCO INVESTMENT INDUSTRIES ROMANIA SRL (66%). La rândul ei, firma Decino este administrată de iranianul Abbas Ali Khosroyar, iar singurul acționar este offshore-ul cipriot CYBEL INVESTMENTS LTD.

Registrul comerțului din România arată că în ambele societăți (AWA și Decino) beneficiarul real este Bozarov Lidia. Ea este fiica lui Ognian Bozarov, om de afaceri bulgar care a făcut parte din serviciul secret al Bulgariei în timpul dictaturii lui Todor Jivkov . Potrivit unor informații, Borov, în vârstă de 76 ani ar fi nepotul lui Jivkov.

Bozorov inveștește și într-un complex rezidențial din București unde sunt proiectate peste 350 apartamente pe locul fostei Întreprinderi de Casete Radio și Televizoare, o afacere de aproximativ 18 milioane euro.

Cazul ziaristului asasinat

În octombrie 2008, o motocicletă plină de explozibili a fost detonată într-o parcare din fața biroului din Zagreb al Nacional, o revistă săptămânală cunoscută pentru titlurile sale senzaționale și pentru dezvăluirile despre scandalurile politice și de afaceri. Scuterul fusese plasat lângă o mașină folosită de fondatorul publicației, Ivo Pukanić. Acesta a fost ucis instantaneu când a explodat, împreună cu un coleg.

Doi ani mai târziu, un tribunal croat a condamnat șase bărbați pentru uciderea lui Pukanić la 163 de ani de închisoare în total. Procurorii au precizat că figuri ce fac parte din crima organizată din întreaga regiune a Balcanilor au fost implicate în planificarea și executarea asasinatului.

Instanța a constatat că „intermediarul-cheie” în organizarea asasinatului a fost Slobodan Ðurović, un bărbat născut în Muntenegru, dar care trăiește în Serbia, pe care Interpol și alte câteva agenții de poliție regionale l-au descris ca fiind o figură majoră a crimei organizate, cunoscut în lumea interlopă drept „Cardinalul”. Acesta a fost încarcerat timp de 23 de ani, dar nu s-a stabilit niciodată cine a comandat și plătit pentru crimă.

Procurorii au susținut că banii dintr-un transfer misterios de 780.000 de euro în contul bancar personal al lui Ðurović din Muntenegru au fost folosiți pentru a-i plăti pe unii dintre asasini, însă traseul banilor părea să se oprească aici. Plata provenea de la o societate numită General Pioneer Inc., dar aceasta fusese înregistrată în Insulele Virgine Britanice, ale cărei reguli stricte privind secretul corporativ fac dificilă determinarea proprietarilor societăților comerciale. Persoana din spatele General Pioneer a rămas un mister.

Dar acum, datorită unor documente scurse de la furnizorul cipriot de servicii corporative MeritServus, reporterii partenerilor OCCRP, KRIK din Serbia și BIRD din Bulgaria, au reușit în cele din urmă să identifice proprietarul companiei: un om de afaceri bulgar pe nume Ognian Bozarov, arată o investigație OCCRP .

BOX

Com va arăta al patrulea mall din Cluj

Potrivit documentației, terenul pe care se va edifica mall-ul are aproximativ 74.000 mp. Terenul studiat beneficiază de acces din partea estică a parcelei din drumul existent – str. Mihai Eminescu și din partea nordică din DN1/E60, care este accesul principal.

Funcțiunile vor fi repartizate pe niveluri având următoarea schemă funcțională:

• Subsol(1-2) – parcaje și spații tehnice, căi de acces – aferente spațiilor comerciale;

• P+3E – spații comerciale și depozite aferente spațiilor comerciale, spații de birouri și spații administrative, spații comerciale cu produse alimentare și producție aferentă, spații de servicii cât și spații tehnice necesare funcționării unui astfel de program.

De asemenea, în PUZ sunt prevăzute aproximativ peste 3.000 de locuri de parcare, din care majoritatea vor fi la subsol.

Proiectantul Victor Mihăilescu a precizat că au fost adăugate spații de birouri la proiect, așa cum i-au sugerat membrii comisiei ședința trecută. Totodată, s-a rezolvat problema dintre DRDP Cluj și CNAIR legat de drumul de acces.

Urbaniștii județului Cluj, în frunte cu arhitectul șef Claudiu Salanță, au decis ca viitoarea clădire să poată avea un regim de înălțime mai mare, până la 40 de metri înălțime.

„Acolo este o zonă nelocuită. Deci se pot face mai multe etaje. Se va putea vedea de pe autostradă. Va fi un reper de intrare în Cluj, deci trebuie să fim foarte atenți la partea de arhitectură. Din punct de vedere urbanistic, circulații, parcări, totul este în regulă. Propunerea mea ar fi să meargă mai departe pe această idee, dar să revină la noi într-o etapă intermediară cu elementele de arhitectură”, a afirmat Salanță.

Afaceri cu oligarhi ruși