Pentru familia deputatului USR de Buzău, Emanuel Ungureanu, o lege pe care nimeni nu o încalcă este o lege inutilă! Fratele și soția deputatului au fost angajați în spitale de stat în anul 2021. Neavând la dispoziție altceva, de acest aforism s-au folosit și cei din conducerea Spitalului Clinic CF din Cluj-Napoca pentru angajarea ca și asistent medical a operatorului bancar Cornel Ungureanu.

Secția Clinică ORL, din cadrul Spitalului Clinic CF, este o secție mică, cu 25 de paturi. Conform Ordinului nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medical spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, numărul asistenților medicali din cadrul acestei secții poate oscila între minim 9 și maxim 14 angajați.

Chiar dacă numărul pacienților externați a scăzut semnificativ în ultimii 3 ani, în anul 2020 la aproximativ o treime, iar în anul 2021 la aproximativ jumătate față de anul 2019 când exista un număr de 12 asistenți medicali angajați, iar numărul serviciilor acordate prin spitalizare de zi este nesemnificativ, d-na șef secție ORL a considerat că este necesară și indispensabilă angajarea domnului Cornel Ungureanu. Subliniem: nu a altui asistent medical, țintit a fratelui d-lui deputat Emanuel Ungureanu!

În cifre absolute evoluția pacienților internați în spitalizare continuă pe secția ORL în anii 2019, si 2021 se prezinta astfel: în anul 2019 au fost externați un număr de 1.552 de pacienți iar în 2021, numărul pacienților externați a scăzut la 847. Observăm că, chiar dacă numărul pacienților externați în anul 2021 a scăzut la aproape jumătate, comparativ cu 2019, numărul asistenților angajați pe secția ORL este același, de fix 12. Este mai mult decat evident ca nu se impunea a fi efectuată această angajare de cheltuiala de prestare de servicii medicale.

Mai mult decât atât, poate că cei de la Spitalul clinic CF respectă o altă lege prin care un asistent acordă servicii în spitalizare de zi pentru MAXIM 1 pacient pe zi, cum reiese din cele relatate de reprezentanții spitalului, respectiv pe secția ORL a spitalului, numărul pacienților internați în spitalizare de zi, în anul 2021 a fost de, atenție doar 219 pacienți într-un an.

Cornel Ungureanu – singurul candidat, singurul angajat

Având la bază aceste argumente, comitetul director a analizat oportunitatea angajării și a decis aprobarea încheierii unui contract de colaborare de tip PFA pentru servicii de asistență medicală, apoi angajarea pe perioadă determinată, la data de 23 decembrie 2021, în Ajunul Crăciunului (pentru cei cuminți, Moș Crăciun vine mai repede), a d-nului asistent medical generalist Cornel Ungureanu, așa cum am mai precizat un fost operator bancar, cu experienta ZERO in sistemul medical. Cu toate că în anunțul de angajare se cerea clar ca viitorul ocupant al postului să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitate, dacă ești fratele „cui trebuie” ajungi unde îți dorești.

Mai mult de atât, cu siguranță probabil a existat un criteriu de selecție a persoanei, asistent medical generalist, pentru încheierea contractului de colaborare de tip PFA, din moment ce s-a solicitat achiziția de servicii medicale, țintit… către singurul ofertant Cornel Ungureanu.

Ne gândim că probabil d-nul Cornel Ungureanu are competențe suplimentare față de alți asistenți medicali sau poate chiar un contract de voluntariat înregistrat anterior, altfel nu ne explicăm cum a avut beneficiarul posibilitatea să evalueze anterior serviciile oferite de asistentul în cauză.

Conform articolului 30 din Codul Muncii, încadrarea salariaților la unitățile bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz, iar „posturile vacante existente în statul de funcții vor fi scoase la concurs, în raport cu necesitățile fiecărei unități”. Dacă la concurs organizat conform HG 286/2011 nu se prezintă mai mulți candidați, încadrarea se va face prin examen.

Prin urmare, orice sef de sectie corect sau manager care ar fi avut nevoie de un asistent medical generalist, ar fi urmat pașii descriși în Codul Muncii, organizand și publicând concurs pentru postul vacant de asistent medical, desigur dacă exista acest post vacant în statul de funcții.

Meritocrația la loc de cinste!

Este mai mult decat evident pentru oricine că dacă managerul avea nevoie de servicii prestate de asistenți medicali, obligația managerului era să organizeze un concurs pe postul vacant de asistent medical generalist și nu să facă achiziții prin „procedură de achizitie directa offline” așa cum se menționează într-un referat în care se solicita realizarea unui contract în regim de prestări de servicii medicale, țintit pentru domnul Cornel Ungureanu, pentru poziția de asistent medical generalist, până la întoarcerea din maternitate „a colegei noastre”.

„Subsemnata Dr. Trombitas Veronica, în calitate de Șef de Secție ORL, prin prezenta vă rog să ne ajutați în realizarea unui contract în regim de prestări servicii medicale, pentru a Domnul Cornel Ungureanu pentru poziția de Asistent Medical pentru o perioadă determinată, până la întoarcerea din maternitate a colegei noastre.”, se arată în cererea trimisă către conducerea Spitalului Clinic CF Cluj-Napoca de către șefa secției ORL, Trombitas Veronica.

La numai câteva zile după ce șefa secției ORL, Trombitas Veronica, a solicitat conducerii Spitalului Clinic CF Cluj-Napoca ajutorul pentru realizarea unui contract în regim de prestări servicii medicale pentru Cornel Ungureanu, comitetul director al spitalului a aprobat cererea.

„Comitetul Director întrunit în ședința din 02.03.2020 discută, analizează și aprobă achiziția de servicii de asistență medicală persoana fizică/independentă autorizată – asistent medical secția ORL pe perioada concediului de maternitate a d-nei Petricas Melinda.(23.08.2020)”, se arată în hotărâre.

Codul Fiscal prevede clar cum pot angajatorii să încheie contracte de prestări servicii cu PFA-urile:

„În aplicarea prevederilor art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), se are în vedere ca raportul juridic încheiat între părți să conțină, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților, astfel încât să nu rezulte existența unei relații de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce privește desfășurarea activității. La încadrarea unei activități ca activitate independentă, părțile vor avea în vedere ca raportul juridic încheiat să reflecte conținutul economic real al tranzacției/activității.”

Pentru că activitatea prestată să nu fie reîncadrată în cazul unui control ca activitate salarizată, este necesar ca persoana fizică autorizată să-și aleagă locul, modul de desfășurare a activității, precum și programul de lucru, ceea ce în cazul unui spital nu se poate realiza.

Prin urmare, oricând inspectorii ANAF pot veni și reîncadra activitatea ca una dependentă iar spitalul să fie obligat să plătească retroactiv taxe către stat aferente sumelor platite lunar PFA-ului.

Nu lipsit de interes este de semnalat faptul că, conform răspunsului transmis de spital către Ministerul Transporturilor, ca urmare a solicitării noastre, UNICUL contract de acest tip de prestări servicii medicale, în anul 2021 a fost a domnului Cornel Ungureanu.

2021 – anul în care planetele s-au aliniat (cu forța) în familia Ungureanu

Mai mult decat atat, putem spune că anul 2021, a fost un an foarte bun pentru familia deputatului USR Emanuel Ungureanu, pentru ca nu doar fratele deputatului, fost operator bancar cu experiență ZERO în sectorul sanitar a fost angajat cu PFA, pe pile la Spitalul clinic CF din Cluj-Napoca, în sectorul bugetar sanitar a mai fost angajată și soția deputatului, medicul Loredana Ungureanu care a fost angajată cu integrare clinică, fără concurs, pe pile de conducerea USR-istă de la Spitalul Clinic Judetean de Urgentă din Cluj-Napoca, după o așteptare de opt ani în care a tot încercat să se angajeze în sistemul public de sănătate, pe un post inexistent.

Emanuel Ungureanu a făcut tot ce i-a stat în putință să o integreze pe soția sa în sistemul public de sănătate. L-a angajat pe șeful corpului de control, Constantin Dina, ca și consilier la cabinetul său de parlamentar. Dina a fost cel care a coordonat Corpul de Control, care a propus ca Petru Șușcă să fie demis din funcție. Între fostul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și deputat au existat mai multe conflicte, iar la un moment dat, Petru Șușcă a dezvăluit că tot ce face Emanuel Ungureanu împotriva lui este de fapt o „vendetă personală” pentru că nu a angajat-o pe soţia acestuia la Spitalul Judeţean.

În concluzie, în anul 2022 pentru cei foarte cuminți vine și iepurașul, odată cu posibilitatea angajării pe perioadă nedeterminată a celor angajați pe stare de alertă, deci domnul Cornel Ungureanu urmează a fi angajat de către conducerea Spitalului Clinic CF pe perioada nedeterminata, iar incepand cu luna mai, doamna Loredana Ungureanu, angajată anul trecut cu integrare clinică la spital, va beneficia, atenție de o indemnizatie lunara egala cu 50% din salariul de bază al funcției de medic. Aici era de fapt și miza mare pentru care domnul deputat făcea presiuni media și își dorea foarte mult ca soția lui să-i fie angajată la stat. La munca puțină remuneratie dublă.

Apropo de filmările domnului deputat, l-a mai văzut cineva pe domnul Ungureanu filmând în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență dar la Spitalul Clinic CF l-a văzut cineva filmând clădirile exterioare sau curtea spitalului? Odată cu angajarea soției și a fratelui, domnul Ungureanu a obosit să mai filmeze și să se lupte cu sistemul corupt de sanatate din Cluj.

De asemenea, cu toate că Emanuel Ungureanu nu a ratat nicio ocazie să arate acuzator cu degetul înspre cei ce au călcat strâmb sau au fost acuzați și suspectați de fapte de corupție, când Constantin Dina, cel pe care în urmă cu un an îl cataloga drept „spaima managerilor corupți și leneși din România”, a fost pus sub urmărire penală de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care este acuzat că la un concurs de ocupare a funcţiei de şef serviciu i-ar fi transmis unei candidate, Silvia Aramă, o parte din subiectele elaborate pentru proba scrisă, Emanuel Ungureanu a tăcut mâlc. Mai mult, deputatul l-a primit înapoi pe Dina la cabinetul său parlamentar. După cum am remarcat, corupția despre care Emanuel Ungureanu a vorbit în repetate rânduri, trebuie scoasă la iveală numai dacă există un interes bine fundamentat, în rest culoarea politică este prioritară, indiferent de faptele comise. Cum s-ar spune, scopul scuză mijloacele.

Nu lipsit de interes ar fi că autoritățile de control din Ministerul Transporturilor respectiv cele din județul Cluj să se autosesizeze și să verifice modul în care familia deputatului Ungureanu a fost angajată pe ușa din dos în sistemul sanitar de stat. Cu atât mai mult că sunt și alți asistenți medicali, respectiv medici, care au trudit ani de zile, au o experiență relevantă în domeniu, însă când candidează pentru un post care trebuie ocupat sub orice formă de o anumită persoană care, de obicei, este rudă cu „cine trebuie” își iau o palmă zdravănă peste obraz și li se taie de la rădăcină orice încercare, oricât de mică, de a schimba ceva în sistemul medical.

Păcat că „a fi cuminte” a ajuns să însemne să fii ruda cuiva. Păcat că transparența, asumarea și competența sunt de domeniul SF-ului în domeniul medical din România.

Fratele lui Ungureanu, acuzat de Adina Lupea că i-ar trimite poze cu pistoale

În anul 2020, Cornel Ungureanu era acuzat de judecătoarea Adina Lupea că i-ar fi trimis iubitului ei poze cu o armă. Cearta dintre cei doi ar fi izbucnit după ce iubitul judecătoarei i-ar fi pus gresie lui Ungureanu, iar acesta din urmă ar fi fost nemulțumit de prețul cerut. Adina Lupea declara la acea vreme că fratele lui Ungureanu are la brâu un pistol, deoarece este agent de pază la o bancă, iar în urma disputei, Cornel Ungureanu iar fi trimis lui Feri, iubitul Adinei Lupea, o poză cu un pistol. Judecătoarea spunea că „măcelul” a început din cauza lui Emanuel Ungureanu, deputat USR, care o crede „ciuma roșie”. În replică Cornel Ungureanu a spus că afirmația Adinei Lupea este o invenție grosolană și el nu deține și nici nu a deținut vreodată o armă.

