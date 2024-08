Marele scriitor și epigramist basarabean Efim Tarlapan, care a trecut prea repede la cele veșnice, avea o vorbă care a intrat în folclorul intelectual clujean: ”Poporul care își uită istoria își va pierde geografia”. Pe Efim Tarlapan l-am cunoscut personal foarte bine, scriitorul fiind cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. Era un rafinat intelectual și un patriot de anvergură care a preferat ultimii ani din viață să-i petreacă în urbea de pe Someș, unde a și primit o locuință din partea primăriei clujene. El a spus un mare adevăr privind pericolul pierderii memoriei prin ocultarea de către instituțiile statului și ministerul educației a studiului istoriei naționale. Se știe foarte bine că de câțiva ani istoria României este scoasă sistematică din curricula școlară. Azi, elevii învață despre istoria minorităților și despre multiculturalism, dar mai nimic de despre trecutul românilor și lupta eroică a domnitorilor noștri pentru păstrarea suveranității. S-a introdus, spre de exemplu, în programa școlară învățarea obligatorie a istoriei evreilor și Holocaustului dar istoria comunismului și a crimelor comuniste s-a trecut la capitolul – opționale. Tinerii de azi nu învață nimic despre trecutul eroic al poporului român și importanța valorilor culturale naționale la nivel universal, dar învață că românii au fost complici la crime împotriva umanității în timpul celui de-al doilea război mondial. Tineretul nu mai învață despre rădăcinile și originile poporului român și nici despre contribuția noastră substanțială la zestrea culturală a Europei și lumii în general. Tinerii au ajuns un fel de mancurți, cu memoria identitară ștearsă, fapt ce transformă poporul român într-o populație, nu o națiune, în amalgamul inter-etnic și multicultural al Uniunii Deiropene. La școală se cunoaște mai bine trecutul minorităților decât al românilor. Se urmărește de fapt ștergerea identității noastre culturale și istorice după modelul practicat de nomenclatura sovietică în fostul URSS, pentru ca cei foarte puțini să-i conducă ușor pe cei mulți. Din anul școlar 2024-2025, elevii de clasa a XII-a vor putea studia disciplina opțională „Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din România”. Programa disciplinei a fost aprobată prin ordinul ministrului Educației nr. 4.039 din 22 martie 2024. Deci istoria românilor și a crimelor comunismului a intrat la…optional.

De aceea strigătul de disperare al preotului Costin Butnar de la Arhiepiscopia de la Sibiu mi se pare revelator și trezvitor. Se trage un semnal de alarmă privind pericolul pierderii identității și originalitatea românilor. „Zilele trecute am stat de vorbă cu aproape 200 de tineri într-un liceu de elită din Brașov. Cei mai mulți dintre ei se pregătesc să plece la studii în străinătate și în mod firesc i-am întrebat care este bagajul cu care vor vorbi despre România englezilor, francezilor, americanilor sau austriecilor. Mare mi-a fost mirarea că nu știu mai nimic despre istoria noastră, nici măcar datele esențiale și le-am propus să stăm de vorbă despre Ardealul secolului al XVIII-lea. Am povestit despre 1701: trecerea mișelească a românilor ortodocși la catolicism, deci data de înființare a bisericii care astăzi se numește greco-catolică. Apoi despre 1762, când împărăteasa Maria Tereza l-a trimis pe generalul Adolf (!) von Bukow să îi pună la punct pe încăpățânații de români ortodocși, care nicidecum nu vor să treacă la catolicism. Iar acest nume sinistru a distrus peste 250 (unii zic 400) de mănăstiri și biserici în Ardeal, multe dintre ele cu creștinii înăuntru. Le-am vorbit de istoria Mănăstirilor Sâmbăta, Dejani, Șinca, Bucium… Nici măcar unul nu a auzit de acest eveniment al istoriei noastre… Apoi am vorbit despre 1784, că tot am avut amintirea lui 2 noiembrie, când a început Răscoala. Le-am zis cum se făcea acel „Untold” al tragerii pe roată, cu reprezentanți din toate satele. Le-am și desenat procedura aceea barbară și terifiantă. Să mergi la Cambridge și să nu știi în ce secol a trăit Ștefan cel Mare, sau cum a murit Brâncoveanu, mi se pare incredibil și inadmisibil. Le-am spus că nu-i condamn și că nu e vina lor. Asta se vrea: tăierea rădăcinilor, ca apoi exodul milioanelor de creiere să fie foarte ușor posibil, aceasta fiind și cea mai mare valoare de export a României, înaintea petrolului, pădurilor, gazelor, băncilor, etc. Apoi i-am întrebat dacă nu văd altfel acum opoziția Austriei de a intra noi în Schengen, după ce știu puțin despre secolul 18 din Ardeal. M-am bucurat totuși să-i văd cu gura căscată, zicând că nu le vine să creadă că aud pentru prima dată. Vă dați seama că aceștia sunt tineri într-un liceu de înaltă ținută, mulți dintre ei fiind olimpici la multe materii? Deci nu avem voie să știm istoria noastră, dar ni se impune acum o altă materie obligatorie în liceu. Oare întâmplător?”Să ne fie trezirea… permanentă!“

Este un mesaj de alarmă, o conștiință de care trebuie să ținem seama și să cerem cu hotărâre și fermitate instituțiilor statului ca istoria românilor să fie repusă în programa școlară. Ceea ce scoate în evidență preotul român îmi aduce aminte de lupta scriitorului Cinghiz Aitmatov împotriva mancurtizării și ștergerea memoriei identitare de către conducerea sovietică în anii URSS-ului. Guvernul român le cere azi tinerilor să-și apere țara în caz de război, dar istoria țării care trebuie să o apere nu o cunosc în urma unor decizii guvernamentale și ale ministerului educației de câțiva ani care ocultează istoria Românilor. Tinerii nu se vor bate niciodată cu Putin ca să apere istoria multiculturalismului, firmele Kaufland, Lidl, OMV, tăietorii de lemne de la Schweighofer sau ”electricienii” fe Bosch, ci doar pământul românesc plin de bogății agricole și minerale, legendele și familiile noastre toate stropite cu sânge în secolele de luptă pentru apărarea identității noastre istorice și a suveranismului. Fără istoria românilor în școli România este o geografie confiscată de alții. Efim Tarlapan avea dreptate. Să ne batem pentru dreptul ca tinerii României să-și cunoască trecutul și valorile spiritual și culturale. Fără istorie și cultură națională nu mai suntem un neam, ci doar o populație exploatată de interese străine. Fără studiul istoriei României țara noastră va fi în câțiva ani doar un însemn geografic pe o hartă a altora, iar românii niște sclavi moderni…Cine vrea ca istoria românilor să fie ștearsă din manualele școlare și din spațiul public? Răspunsul e peremptoriu: cei care vor ștergerea României de pe hartă și dispariția poporului român! Orice act administrativ al guvernului sau a institutelor afiliate împotriva ștergerii istoriei naționale din curricula școlară și spatiul public este un act de trădare națională! Acești conspiratori împotriva studiului istoriei românilor trebuie dați pe mâna parchetului și spre judecata poporului român.

Ionuț Țene