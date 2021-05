Din cauza unei decizii a Inaltei Curți de Casatie si Justitie, mai exact de catre completul format din judecatorii Ionut Matei, Florentina Dragomir si Alina Ioana Ilie, care a dispus condamnarea avocatului Robert Rosu in dosarul “Ferma Baneasa” pentru simplul motiv ca acesta si-a exercitat profesia si si-a reprezentat clientul, justiția din România devine din nou subiect de controversă pe plan european.

Federatia Barourilor Europene a adoptat saptamana trecuta, 5 mai 2021, o rezolutie prin care isi exprima ingrijorarea privind incalcarea drepturilor avocatilor in Romania. Concret, Federatia Barourilor Europene atrage atentia asupra identificarii avocatilor cu clientii, urmaririi penale a avocatilor pentru delicte de opinie, incalcarii principiului autoritatii lucrului judecat, audierii judecatorilor in calitate de martori, pentru a demonstra ilegalitatea propriilor decizii in cazuri conexe.

Rezolutia Federatiei Barourilor Europene a fost publicata de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, care precizeaza ca documentul adoptat va fi trimis catre presedintele Romaniei, CSM, Guvernul Romaniei si catre premierul Romaniei.

Iata comunicatul UNBR si rezolutia Federatiei Barourilor Europene:



“Federatia Barourilor Europene a adoptat o rezolutie prin care solicita autoritatilor romane respectarea drepturilor avocatilor, a independentei acestora si a statului de drept

La data de 5 mai 2021, Federatia Barourilor Europene (FBE) a adoptat o Rezolutie prin care solicita autoritatilor romane respectarea drepturilor avocatilor, a independentei acestora si a statului de drept, in conformitate cu Rezolutia 2348(2020) privind principiile si garantiile aplicabile avocatilor si Recomandarea 2188 (2020) a Comitetului Permanent al Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei.

In urma demersurilor dnei. av. Stanca Gidro, consilier UNBR si presedinte al Comisiei Barourilor de Est din cadrul FBE, rezolutia va fi trimisa catre Presedintele Romaniei, Consiliul Superior al Magistraturii, Guvernul Romaniei si catre Prim-Ministrul Romaniei.

Redam textul Rezolutiei FBE:

‘Federatia Barourilor Europene Comisia Barourilor din Estul Europei

Rezolutia Comisiei barourilor din Estul Europei si a Comisiei pentru drepturile omului din cadrul Federatiei Barourilor Europene

Federatia Barourilor Europene (FBE), care reprezinta 250 de barouri membre din Europa si avocatii lor, cu un milion de membri, luand in considerare protestele avocatilor care au avut loc in Romania in ultimele luni, ca urmare a hotararii judecatoresti in dosarul ‘Ferma Baneasa’, isi exprima ingrijorarea pentru incalcarea grava a drepturilor avocatilor si a statului de drept, prin:

–identificarea avocatilor cu clientii;

–urmarirea penala a avocatilor pentru delicte de opinie;

–incalcarea principiului autoritatii lucrului judecat;

–audieri ale judecatorilor in calitate de martori, pentru a demonstra ilegalitatea propriilor decizii in cazuri conexe.

Solicitam autoritatilor romane respectarea drepturilor avocatilor, a independentei acestora si a statului de drept, conform Rezolutiei 23488 (2020) si Recomandarii 2188 (2020) a Comitetului permanent al Adunarii parlamentare a Consiliului Europei.

Federatia Barourilor Europene

Comisia Barourilor din Estul Europei”

