În această dimineață, în jurul orei 10, un incident îngrijorător a avut loc în stația de autobuz de la Gara Cluj. O persoană fără adăpost, descrisă ca având un ochi alb și mergând șchiop, a manifestat un comportament agresiv față de mai multe persoane aflate în stație.

O tânără a relatat pe site-ul web Reddit că a fost abordată violent de către acest individ:

„Am fost agresată de un homeless in stația de bus de la gară. Inițial, acest personaj vine către mine destul de hotărât și întinde mâna spre mine destul de violent, vrând sa mă prindă. (…) Menționez faptul că în stație erau circa vreo 10 oameni, iar nimeni nu a zis nimic, doar s-au uitat ciudat. M-am îndepărtat de acest personaj, care părea că se calmase, însa a început sa se ia de celelalte persoane din stație. După ceva timp vine spre mine din nou, iar eu mă deplasez, iar in direcția opusă. Asta s-a întâmplat de vreo 3 ori in total.”

După prima încercare de contact, persoana fără adăpost a continuat să deranjeze alte persoane din stație. La un moment dat, acesta s-a îndreptat din nou către tânără, care s-a retras din nou pentru a evita orice interacțiune. În timpul acestor evenimente, un cuplu a fost, de asemenea, abordat, femeia fiind ținta agresivității acestui individ. Doar un bărbat din mulțime a avut curajul să îi ceară să se oprească și să lase oamenii în pace.

„(…) și ce sa vedeți, fix când se da jos in stație in piață Mărăsti se întinde sa apuce o fetiță de maxim 4-5 ani.” a afirmat aceeași persoană.

După aceste incidente din stație, persoana fără adăpost s-a urcat în același autobuz cu tânăra. Comportamentul său agresiv a continuat și în vehicul, țipând și deranjând pasagerii. Tânăra a reușit să se ascundă printre ceilalți călători, fiind ușurată când individul a coborât cu o stație înaintea ei. Îngrijorarea a crescut când, ajuns în Piața Mărăști, acesta a încercat să apuce o fetiță mică, fiind însă oprit de reacția promptă a mamei copilului.

„(…) Mi-a fost mai degrabă frică să nu scoată vreun cuțit.” mai relatează tânăra.

Tânăra, care locuiește în Cluj de cinci ani, a declarat că numărul incidentelor similare a crescut recent și că acest eveniment i-a stârnit temeri serioase. Ea a exprimat îngrijorarea că poliția nu ar putea interveni eficient în astfel de situații, dacă nu există vătămări evidente.

Deși alte persoane din zonă au raportat comportamente ciudate, nu toate sunt percepute ca o amenințare directă. În continuare, siguranța publică în stațiile de transport și în locurile publice din Cluj rămâne o preocupare majoră pentru locuitori.