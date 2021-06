Filmul de deschidere a celei de-a 20-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), comedia spaniolă „Dineu cu vecinii de sus”, va fi proiectat simultan în 20 de localităţi din ţară.

La aniversarea a 20 de ediţii de TIFF, emoţiile Galei de deschidere vor fi resimţite, în acest an, în 20 de localităţi din ţară, simultan.

Vineri, 23 iulie, de la ora 21.00, comedia spaniolă Dineu cu vecinii de sus (r. Cesc Gay) va avea parte de o proiecţie specială în Piaţa Unirii din Cluj Napoca şi se va vedea, în paralel, pe marile ecrane din: Alba Iulia, Arad, Bistriţa, Borşa, Braşov, Criţ (jud. Braşov), Floreşti (jud. Cluj), Iaşi, Lugoj, Miercurea Ciuc, Morău (com. Corneşti), Oradea, Salonta, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Sighet, Târgu Mureş şi Topliţa.

„O comedie savuroasă în care două cupluri vecine explorează complexitatea relaţiilor moderne, Dineu cu vecinii de sus/ sentimental/ The People Upstairs se numără printre titlurile prezentate la TIFF în cadrul parteneriatului cu Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastián. Spectatorii îi vor recunoaşte în filmul nominalizat la cinci premii Goya pe vedetele spaniole Javier Cámara (Hable con ella, La mala educación, de Pedro Almodóvar, serialele The Young Pope şi Narcos) şi Belén Cuesta (La casa de papel, Parking, în regia lui Tudor Giurgiu), deveniţi atât instigatori, cât şi victime ale unui tsunami emoţional, provocat de o propunere neobişnuită, pe cale să condimenteze vieţile amoroase ale vecinilor”, au transmis organizatorii.

Filmul de deschidere al TIFF va putea fi urmărit în Alba Iulia la Cinema Inspire, în timp ce arădenii îl vor putea urmări la Cinema Arta by Cityplex. În paralel, filmul va fi proiectat la Cinema Dacia din Bistriţa, Cinema Borşa, pe Terasa Mall-ului AFI din Braşov, în Biserica Fortificată din Criţ, judeţul Braşov, în Parcul Poligon din Floreşti, la Amfiteatrul Palas din Iaşi, Cinema Bela Lugosi din Lugoj, Cinema Csíki Mozi din Miercurea Ciuc, şi la Green Cinema Drive-In din Morău, com. Corneşti, jud. Cluj.



Spectatorii din Oradea vor putea urmări comedia spaniolă în Amfiteatrul din Cetate, cei din Salonta sunt invitaţi în Parcul Turnul Ciunt, iar cei din Satu Mare vor vedea filmul la Cinema One Laserplex. Pe harta evenimentului aniversar se regăsesc şi oraşele Sfântu Gheorghe, cu cinematograful Cityplex, Sibiu, cu Cine Gold, dar şi Sighet, cu Cinema Mara. Filmul va mai rula pe marele ecran la Cinema Topliţa şi la Teatrul de vară din Târgu Mureş.



A 20-a ediţie a TIFF este organizată în perioada 23 iulie – 1 august, la Cluj-Napoca