Alexander Dughin, considerat „cel mai periculos filosof pentru Occident” a vorbit într-un interviu acordat jurnalistului elvețian Guy Mettan despre adevărații autori ai atacului care i-a ucis fiica în vara anului 2022. Alexander Dughin a afirmat că teroristul ucrainean care a comis această crimă „a fost un instrument în mâinile unor oameni mult mai înalți din sistemul NATO”.

În timpul unei călătorii în Siberia, la mijlocul lunii decembrie, am avut ocazia să-l întâlnesc pe Alexander Dughin în avionul care ne-a adus înapoi la Moscova. La patru luni de la asasinarea fiicei sale, filosoful cu barbă, care este adesea prezentat ca un naționalist de extremă dreapta și descris în mass-media occidentală drept „Rasputin-ul lui Putin” și „ideologul Kremlinului” – ceea ce nu este, deoarece nu este apropiat de Putin, iar pozițiile sale sunt destul de marginale în Rusia, chiar dacă are influență acolo, este judecat preponderent în Occident – calm și fără ură se întoarce la convingerile sale, la gândirea sa și la critica radicală a modernității occidentale. Iată rezultatul acestui interviu improvizat, care a avut loc în limba franceză, Alexander Dughin vorbind fluent o duzină de limbi. Este de la sine înțeles că autorul nu împărtășește neapărat opiniile exprimate în acest text, ci consideră că este necesar să le prezinte în contextul actual, fie și numai pentru a înțelege natura dezbaterilor intelectuale care au loc astăzi în Rusia și pentru a reafirma dreptul la libertatea de exprimare și de a auzi toate opiniile, și mai ales cele pe care nu le împărtășim, notează jurnalistul elvețian Guy Mettan.

Putem reveni la tentativa de atac asupra dvs., care a revendicat viața fiicei dvs., Daria, pe 20 august? De ce s-a recurs la asasinarea unui filosof și a unei tinere nevinovate a cărei singură greșeală a fost să fie fiica unui filozof? Cum poate fi explicată această crimă?

După cum ați spus, eu sunt un filozof și fiica mea a fost, de asemenea, un filozof. Nu a participat niciodată la acțiuni militare și nu a avut niciodată un angajament pe front. Singurul motiv este poziția mea patriotică și opoziția față de politica hegemonică a Occidentului. Înainte de acest atac, am fost numit „cel mai periculos filosof pentru Occident”. Am fost considerat atât de periculos încât eu și fiica mea, care era cea mai frumoasă parte din mine, a trebuit să fim uciși.

Cred că astăzi pericolul a devenit foarte mare pentru oamenii ca mine. Totuși, nu am făcut nimic împotriva Ucrainei, nu am finanțat războiul, nu am participat la decizia de a lansa operațiunea militară specială, care a fost luată doar de președintele nostru. Sunt pur și simplu loial țării mele, patriei mele, deoarece cred că este necesar să-i apărăm suveranitatea împotriva agresiunii Occidentului. Dar eu nu am fost cel care a decis cum să reacționeze, ce linii roșii nu ar trebui să treacă, cum să răspund amenințărilor NATO. Cred că am fost ales ca țintă pentru că ideile mele se opun dominației globaliștilor și pentru că eu critic dictatura liberală. Acest act atroce arată cine a devenit cu adevărat terorist. Acest atac este unic. De la intervenția rusă în Ucraina, acesta este singurul atac terorist care a avut loc împotriva civililor pe teritoriul Rusiei și a fost aproape sărbătorit în Occident.

În Europa, mulți oameni au condamnat acest asasinat, la fel și Papa, care mi-a transmis condoleanțe. Milioane de oameni care aveau anumite rezerve față de mine au fost afectate de această crimă. Dar, pe de altă parte, mulți, mulți oficiali de la nivel înalt au aprobat-o și au văzut-o ca fiind prețul pe care a trebuit să-l plătesc pentru războiul Rusiei din Ucraina.

Uciderea pe front este un lucru. Dar atacarea unor oameni nevinovați, a căror singură crimă este că au o viziune critică asupra politicii globaliste ultraliberale, este cu totul și cu totul altceva. Această trecere de la vorbe la acțiuni penale este, după părerea mea, foarte gravă pentru că înseamnă că nimeni nu mai este în siguranță atunci când îi critică pe globaliști. Acesta este un semn că vine o nouă dictatură, dictatura liberală. Am denunțat întotdeauna natura totalitară a liberalismului. Dar acum noutatea este că liberalismul a devenit un terorist. Și asta în timp ce nu eram foarte activ în momentul lansării operațiunii speciale. Mi-am exprimat opiniile, dar nu am intervenit prea mult în spațiul public și nu am participat la propaganda rusă pentru această operațiune. Dimpotrivă, am rămas mai degrabă pe margine și nu am fost în niciun caz în centrul luptei ideologice împotriva Ucrainei. Asta face ca acest act din partea Ucrainei să fie cu atât mai uimitor.

În ce stadiu este ancheta în prezent?

Ancheta a arătat că Ucraina a fost implicată. O femeie din Ucraina a fost cea care a comis această crimă, care este legată de serviciile militare secrete și a cărei ordine a venit chiar de la Zelenski.

Dar este destul de ciudat pentru că, așa cum am spus, nu am jucat rol, nici măcar simbolic, în această campanie militară. Având în vedere că s-a decis să lanseze un atac asupra mea și să-mi fie ucisă fiica, motivele trebuie să se afle în altă parte. Nu la Kiev, care a fost folosit și instrumentalizat. Teroristul ucrainean care a comis această crimă a fost un instrument în mâinile unor oameni mult mai înalți din sistemul NATO. MI 6 sau CIA, e greu de spus. Nu cred că ucrainenii au avut vreun motiv real în acest caz special să mă atace.

Nu se datorează faptului că în Europa și în cercurile atlanticiste sunteți considerat un campion al eurasianismului și că această doctrină vă face o țintă pentru că deconstruiți discursul hegemonic al Occidentului și pretenția sa de a dori să conducă lumea? De ce este acest eurasianism atât de periculos încât trebuie să-l asasinăm pe cel care îl promovează? De ce faceți Occidentul să se teamă?

Eurasianismul este teoria lumii multipolare. Propune o structură alternativă la ordinea mondială liberală. Scopul său este de a se emancipa de unipolaritate, globalizare, Occident ca centru autoproclamat al civilizației postmoderne și de a stabili un dialog între diferite civilizații, inclusiv Eurasia. Celelalte mari spații independente ale civilizației sunt China, India, Africa, America Latină și lumea arabo-musulmană, desigur. Viziunea eurasiatică diminuează rolul și puterea Occidentului. Ea afirmă libertatea și dreptul altor civilizații de a exista independent, nu numai pentru Rusia, ci pentru întreaga lume.

Cred că Occidentul globalist, unipolar, hegemonic nu tolerează această multipolaritate al cărei vârf de lance este ramura rusă. Creșterea celorlalți poli, în special a Rusiei, care devine din ce în ce mai independentă și luptă pentru suveranitatea sa, sporește criza, astfel încât confruntarea să devină din ce în ce mai radicală. Această evoluție dramatică a fost evidentă în ultimii ani. Sunt unul dintre promotorii acestei viziuni multipolare, deoarece cred că fiecare civilizație are dreptul de a-și alege calea în mod independent.

Puteți spune câte ceva despre originile conceptului de eurasanism? Nu este cu totul nou în istoria ideilor rusești.

Eurasianismul este continuarea teoriei slavofililor, care au considerat că Rusia nu este o țară europeană, ci o civilizație particulară, care rezultă atât din elemente occidentale, cât și din influențe orientale, asiatice. Această dublă influență stă la baza unui ansamblu autonom bazat pe propriile tradiții, și anume tradiția Bizanțului și Ortodoxiei, pe de o parte, și tradiția moștenită de la mongoli, pe de altă parte. Imperiul lui Ginghis Han face parte din marea istorie a imperiilor stepelor turaniene.

Eurasiaticii secolului al XX-lea au redescoperit importanța acestui patrimoniu mongol și influența Orientului Îndepărtat. Imperiul pionierat de Ginghis Han a reunit zeci de popoare și culturi diferite și a servit ca model în construcția imperiului supranațional rus. Prinții Moscovei, care au revendicat această moștenire, au fost foarte inspirați de ea.

Cealaltă influență, în special la nivel religios, a venit din Bizanț și Ortodoxie, care au dezvoltat ideea de Katechon a împăratului care, în tradiția basileului bizantin, poseda o dimensiune eshatologică, metafizică. A fost misiunea împăratului de a-l împiedica pe diavol, Antihristul, să monopolizeze toată puterea temporală de pe pământ. Katechonul este „cel care deține” destinul lumii, care face lumea să existe și o împiedică să se scufunde în neant. Ea respinge apariția Antihristului care ar dori să domnească fără limitări asupra umanității prin semănarea haosului. Aceasta este misiunea religioasă și metafizică a imperiului spiritual moștenit de la Bizanț și Ortodoxie.

În ceea ce privește marii turanieni, mongolii și alți cuceritori care au venit din adâncurile Asiei (Timur și imperiul său numit oficial Turan), acesta a oferit cadrul pentru o organizație politică și socială care permite popoarelor de diferite origini, limbi și religii să coexiste în armonie.

Această dublă moștenire este cea care a modelat în cele din urmă conștiința geopolitică, istorică și civilizațională a Rusiei. Datorită ei, Rusia nu este doar o țară, ci o civilizație de sine stătătoare.

Puteți reveni cu câteva lămuriri referitoare la această idee a Katechon-ului, care nu mai este familiară unui public occidental care și-a pierdut referințele religioase?

Termenul Katechon este preluat din Epistola a doua a Sfântului Pavel către tesaloniceni în care vorbește despre sfârșitul lumii. Se spune că diavolul nu va triumfa atâta timp cât cel care deține lumea este prezent. Acest lucru este foarte important. Tradițiile catolice și ortodoxe au aplicat această idee figurii împăratului (împreună cu papa în tradiția romano-catolică). Prin urmare, împăratul nu este doar un lider politic temporal, ci o figură sacră care este adversarul antihristului.

Carl Schmitt a dezvoltat această idee transpunând-o în structura statului. Pentru el, statul are o dimensiune katechonică. Se sprijină pe o bază metafizică. Carl Schmitt a scos acest termen din teologie și l-a aplicat științelor politice moderne în cartea sa „Nomosul Pământului” publicată în 1947.

Autori italieni precum Giorgio Agamben (filosof italian influențat în special de Heidegger, Carl Schmitt și Walter Benjamin) și Massimo Cacciari (filosof și fost primar al Veneției din partea Partidului Comunist Italian), au folosit această ideologie mai târziu într-o eshatologie de stânga. Ei au introdus-o în doctrina politică a stângii, care consideră că Katechon-ul este un obstacol în calea progresului. Ei cred că acest concept nu este important doar pentru tradiționaliști ca mine, ci și pentru oamenii de stânga care îl percep ca pe un obstacol în calea dezvoltării unei religii seculare de stânga.

Pentru mine, în orice caz, noțiunea de Katechon este centrală. Am fondat o revistă și un site web care poartă acest nume. Ea aparține moștenirii noastre, valorilor noastre și corespunde ideii Moscovei a treia Roma dezvoltată încă din secolul al XV-lea după căderea Constantinopolului. Pentru unii anti-moderniști, războiul din Ucraina are un caracter multipolar și katech.

Occidentul prezintă adesea această viziune asupra lumii ca un fel de supremaționism rusesc, o viziune dominatoare și rasistă a Marii Rusii asupra altor națiuni și culturi. Cum răspundeți la aceste critici?

Acest lucru este absolut fals. Dacă aș fi rasist, fascist, naționalist, suprematist, aș mărturisi cu bucurie. Dar eu sunt exact opusul , deoarece lumea multipolară pe care o apăr este opusul supremației, fie ea americană, rusă sau de altă natură. Cred că toate civilizațiile, și mai ales așa-numitele culturi arhaice, tradiționale sau bazate pe valori premoderne sau antimoderne, sunt la fel de valabile ca civilizația occidentală modernă, dezvoltată tehnologic, laică, ateu și materialist. Resping orice ierarhie între civilizații, orice supremație și tot rasismul. Apăr dreptul oricărei civilizații, al Rusiei și al oricărei alte persoane, de a fi ea însăși. Așa că apăr dreptul Occidentului de a fi el însuși și de a-și apăra propriile valori postmoderne, ultra-liberale sau wokiste, dacă aceasta este dorința sa. Societatea umană are dreptul la propria identitate. Sunt pe deplin de acord că chinezii ar trebui să aibă propriile particularități și valori, precum și musulmanii, africanii etc. Dacă asta e alegerea lor, asta e bine. Dar acesta nu este un motiv pentru a le ucide sau elimina. Occidentul globalist ucigaș este cel care împiedică alte civilizații să fie ele însele. Luptăm pentru dreptul nostru de a ne afirma în mod pașnic particularitățile și de a ne stabili propria cale fără a fi asasinați.

Acest reproș pare cu atât mai ciudat cu cât Rusia, pentru cei care se obosesc să o cunoască, este o țară mult mai mult multirasială, multietnică și multiculturală decât majoritatea țărilor occidentale, care se bazează pe o concepție mult mai exclusivistă a națiunii, inclusiv a Statelor Unite.

Sunt dușmanul absolut al rasismului și, în special, al rasismului alb, deoarece rasismul alb a stat la baza supremației și hegemoniei occidentale. Este esențial să decolonizăm spiritele de aceste amprente politice și ideologice. Trebuie sprijinite eforturile popoarelor lumii care încearcă să se elibereze de rasismul colonial și neocolonial al globalismului occidental.

În acest sens, sunt și dușmanul naționaliștilor. Sunt foarte criticat de naționaliști pentru că nu sunt favorabil națiunii. Națiunea este o invenție occidentală, modernă, burgheză și artificială. În timp ce eu sunt în favoarea unei organizări tradiționale a societății umane, cu state diferite și diverse, care s-ar baza pe o ierarhie spirituală și primatul aristocrației spiritului asupra dominației exclusive a economiei. Sunt anti-materialist și anti-burghez pentru că eu cred că triumful burgheziei a fost un rezultat fatal. Burghezia a uzurpat puterea de la ceilalți membri ai celui de-al treilea strat social. Cea mai importantă parte a poporului a fost întotdeauna compusă din țărani și nu din burghezi. Dar mica minoritate burgheză a fost cea care a preluat puterea și a monopolizat-o în detrimentul majorității poporului. A pervertit ierarhia socială nu numai față de clasele superioare, ci și față de clasele inferioare și a confiscat puterea de la țărani, artizani, muncitori, corporații. Apariția burgheziei a fost o patologie, un regres și nu un progresism. Urăsc burghezia. Sunt anticapitalist și anti-naționalist.

Am scris mii de pagini și o duzină de cărți care critică rasismul, naționalismul, colonialismul și orice formă de dominație a unei anumite elite, tip de societate sau țară asupra altora. Și același lucru este valabilși pentru Rusia. Nu sunt de acord cu întreaga istorie a Rusiei și mai ales nu sunt de acord cu cea a naționalismului rusesc. Ca eurasiatic, cred că trebuie să respectăm, să cultivăm, să susținem identități care nu împărtășesc valorile ortodoxe în cadrul marii uniuni eurasiatice. Trebuie să acceptăm diferitele popoare și să le păstrăm particularitățile în cadrul întregului din care Rusia este doar o parte, chiar dacă este cea mai mare.

În concluzie, sunt și anti-liberal pentru că eu cred că liberalismul a devenit a treia formă de ideologie totalitară din istoria modernă.

Sunteți un credincios și un ortodox practicant, dar vă opuneți totuși supremației Ortodoxiei în lumea eurasiatică?

Toată supremația este rasistă. Fiecare are propriul adevăr. Este necesar să fim puternici și independenți pentru a păstra acest adevăr, dar nimic nu trebuie impus musulmanilor, altor creștini, ateilor sau așa-numiților „progresiști”. Dacă oamenii vor să se convertească, este alegerea lor personală și statul nu trebuie să insiste să-i facă să-și schimbe religia.

Acestea fiind spuse, ortodoxia este axa societății noastre, a conștiinței noastre. Această religie a format cultura noastră, civilizația noastră și nucleul poporului rus.

Să ne întoarcem la critica dumneavoastră la adresa liberalismului. De ce considerați această formă de gândire și organizare socială ca fiind totalitară? Cum de liberalismul este a treia formă de totalitarism modern? Care ar fi această a patra teorie politică dezirabilă care ar trebui stabilită pentru a pune capăt acestor trei forme de totalitarism?

Cred că Occidentul modern s-a înșelat de la început. Nu vorbesc despre Occidentul tradițional, sacru, creștin, care este un alt lucru. Critica mea se concentrează asupra modernității occidentale, deoarece cred că această modernitate – și în acest sens sunt complet de acord cu Hannah Arendt care a spus că această modernitate a fost totalitară de la început – are o tendință dictatorială manifestată și demonstrată în mod explicit în comunism, care este o teorie născută în Occident în jurul clasei proletare, în fascism, care este, la rândul său, o teorie născută în Occident, dar axată pe națiune, și este, într-un mod ceva mai voalat, manifestată și în liberalism.

Astăzi comunismul și fascismul au dispărut în mare parte, astfel încât natura totalitară a modernității occidentale este acum exprimată în principal în liberalism. Modernitatea liberală este profund hegemonică, rasistă, supremaționistă, colonială și șovină. Ea consideră valorile sale ca valori universale aplicabile întregii umanități. Astăzi, liberalii se comportă într-un mod totalitar, dorind să-și impună normele LGBT+ și normele de gen, căsătoria pentru toți, wokismul, ultra-capitalismul ca singurele valori posibile. Acuz acest liberalism că este un nou fascism, dorind să-și impună propriile standarde întregii umanități cu orice preț. Aceasta este doar o modalitate de a prelungi atitudinile rasiste și coloniale ale trecutului.

Ceea ce eu numesc a patra teorie politică este contracararea acestui totalitarism liberal globalist și pătrunderea dincolo de concepția politică occidentală conform căreia se poate alege doar între trei sisteme politice: comunism, fascism sau liberalism.

Nu ai de ales decât aceste trei opțiuni. Dacă nu ești nici comunist, nici fascist, nici liberal, nu ai ce căuta pe lumea asta. Nu există spațiu pentru tine. Mai mult, liberalii îi numesc „fasciști” pe toți cei care nu sunt de acord cu ei, ceea ce este în contradicție cu însuși principiul liberalismului.

A patra teorie politică nu este un alt „ism”. Este un modus operandi, o luptă pentru a menține o independență de gândire față de ceea ce occidentul modern vrea să facă obligatoriu. Este o invitație de a dezvolta o gândire politică independentă. Dacă vrei să o faci în cadrul religiei ortodoxe, e bine. Dacă doriți să o faceți în cadrul religiei musulmane, a confucianismului sau orice altă școală de gândire, asta e la fel de bine.

A patra teorie politică este opusul dogmatismului. Este multipolaritatea, lupta împotriva dogmelor dăunătoare ale modernității, cum ar fi cea a pieței libere și a capitalismului ca singurele forme posibile de organizare economică. Nu am nicio problemă cu a fi capitalist, dar cu condiția ca un om să poată fi, de asemenea, anti-capitalist, dacă își dorește acest lucru. Trebuie să iei în considerare toți oamenii și toate ideile.

Același lucru este valabil și pentru democrația liberală. Dacă țările vor să se organizeze după principiile democrației liberale, este în regulă. Dar dacă alții sunt împotriva ei, nici nu ar trebui să fie o problemă. Democrația liberală nu este o valoare absolută. Dar Occidentul se comportă ca și cum capitalismul și democrația liberală ar fi valori absolute, universale, aplicabile tuturor oamenilor. El se comportă ca și cum oamenii care se opun acestui punct de vedere sunt criminali, teroriști și ținte care trebuie împușcate. Aceasta nu este o afirmație subiectivă, ci un fapt, o realitate: cei care nu aderă la această viziune asupra lumii sunt eliminați așa cum a fost ucisă și fiica mea. Încă o dată, această crimă este o confirmare a naturii teroriste a liberalismului, așa cum a fost concepută de Occidentul colectiv de astăzi.

Mai are Occidentul capacitatea de a-și impune punctele de vedere? Nu este deja slăbit? Cum apreciați șansele de succes ale celei de-a patra teorii politice?

Pe vremea lui Trump, m-am gândit că Occidentul ar putea accepta pașnic multipolaritatea și ar putea să continue să-și construiască identitatea și să se limiteze la propriul spațiu, spațiul atlanticist, evitând astfel al treilea război mondial. Oisith Război Mondial. Dar, cu fanatici extremiști precum Joe Biden, George Soros și democrații americani care au preluat puterea în SUA în 2021, lumea este la un pas de prăpastie. Acești globaliști sunt dispuși să sacrifice umanitatea pentru a-și impune ideile. Ei nu vor să recunoască faptul că există și un non-Vest, alte civilizații în afara lor și că aceste civilizații le resping hegemonia. Începuturile unei organizări multipolare a lumii există. Dar oamenii ca Trump, sau adevărații liberali istorici, cei care recunosc dreptul altora de a exista și de a trăi alături de ei, prevalează. Într-un astfel de caz, Occidentul ar continua să joace un rol foarte important, dar nu hegemonic și totalitar.

Dar cu Biden, cred că am intrat într-o eră a catastrofei pentru că Occidentul este hotărât să lupte împotriva multipolarității cu orice preț. Acest lucru este foarte periculos, deoarece Rusia este dispusă să reziste și să lupte pentru a-și apăra civilizația. China va fi următoarea țintă, iar celelalte vor urma.

Astăzi, în Occident, cei care nu împărtășesc această viziune hegemonică totalitară se află în aceeași situație ca evreii din Germania nazistă. Sunt persecutați, sunt acuzați că sunt „teroriști”. Cei care protestează își riscă acum viața (după cum arată, de exemplu, site-ul ucrainean Myrotvorets, care a întocmit o listă cu zeci de mii de nume de occidentali care critică Kievul pentru a fi distrus) pentru că avem de-a face cu un sistem totalitar care își distruge proprii membri și, uneori, chiar proprii lideri când se opun ordinii globaliste. Cazul lui Trump, care a fost numit „fascist” și cenzurat de social media când era președinte, este un exemplu.

Aceasta este o problemă pe care numai occidentalii o pot rezolva. În ceea ce ne privește, luptăm pentru noi înșine. Ne-am dori ca Occidentul să ne accepte unicitatea și dorim să trăim în pace cu ceilalți într-o lume multipolară, dar nu ni se oferă șansa.

Cum vedeți conflictul din Ucraina din această perspectivă? Ca o ciocnire a civilizațiilor așa cum a prezis Huntington? Credeți că Rusia își va putea atinge obiectivele de independență în acest context de război direct cu Occidentul prin Ucraina?

Războiul din Ucraina este mult mai dificil decât se credea la începutul operațiunii militare. Acest conflict seamănă cu Războiul Crimeii din secolul al XIX-lea. La acea vreme, în Turcia, care era destul de slabă, se afla o mare coaliție de foști dușmani ai Turciei care s-au înghesuit brusc în spatele ei din cauza rusofobiei, formând o forță greu de învins.

Acum suntem puși la încercare și Rusia nu poate câștiga imediat. Dar este important să știm că nu putem pierde acest război pentru că este vorba despre însăși existența țării noastre. Suntem blocați, un fel de: nu se poate pierde, dar este și foarte greu să câștigi. Iar acest lucru face ca situația să fie dramatică și poate catastrofală, pentru că Rusia va lupta până la capăt și în acest scop ar putea fi declanșată apocalipsa nucleară. Este un rezultat care devine din ce în ce mai palpabil. Din moment ce Rusia nu poate accepta nimic altceva decât victoria, acest lucru face ca situația să fie critică la nivel global.

În rest, miza nu este Ucraina, ci echilibrul general de securitate globală dintre Rusia și Occident. Este un război civilizațional. Rusia nu a luptat împotriva Ucrainei ca stat național independent. O Ucraină de acest tip ar fi fost o punte între noi și Europa, deschisă nouă pentru că jumătate din populația ucraineană era de origine rusă, deși acest lucru nu mai este valabil astăzi, și deschisă Europei pentru că cealaltă jumătate a Ucrainei este pro-occidentală. Ca și în cazul Belgiei sau Elveției, care sunt alcătuite din două sau trei popoare cu identitate și cultură diferite, ar fi fost perfect posibil să se construiască o Ucraină federală. Dar această oportunitate istorică a fost pierdută și în cele din urmă statul ucrainean a devenit fascist, ultra-naționalist și rusofob. A devenit vârful de lance al luptei împotriva Rusiei, pe care nu am putea să o acceptăm fără să reacționăm. De aceea a izbucnit acest război. Nu a fost dorit de noi, dar cum începuse deja în Donbass, nu am avut de ales decât să mergem acolo și să câștigăm cu orice preț.

Și când spunem cu orice preț, chiar este cu orice preț. Putin ne-a amintit de acest lucru pentru că înțelege foarte bine că dacă pierdem acest război, vom pierde totul și că Rusia nu va mai exista pentru că se vrea divizarea și vasalizarea ei.

În acest sens, este interesant de observat că, în justificarea cinică a sancțiunilor europene care au fost luate după uciderea fiicei mele, am fost acuzat că am oferit baza teologică pentru intervenția militară rusă. Este inclus oficial în documentele europene. Această referire la rolul meu „teologic” este surprinzătoare și este înflorită din condeiul europenilor care altfel resping toate formele de teologie și religie și jură secularizarea.

Dar poate că au dreptate de această dată. Cred că acest război are o dimensiune religioasă, spirituală și metafizică. Rusia se luptă să fie ceea ce este. În caz contrar, nu mai poate exista ca atare și ar supraviețui doar sub forma unei colonii occidentale. Această luptă nu are loc doar pe plan extern, ci și pe plan intern pentru Rusia. Este o întoarcere la rădăcinile spirituale ale Rusiei.

Cred că Occidentul ar putea trăi și ar putea fi în siguranță prin acceptarea existenței unei lumi multipolare. Dar asta ar reprezenta un pericol pentru colonialiștii și extremiștii care au uzurpat puterea. Dominația și supraviețuirea lor depind de capacitatea lor de a demoniza Rusia, China și alte națiuni care le rezistă. Dar ele nu reprezintă întregul Occident și există încă o șansă pentru Europa de a accepta o Rusie neutră și independentă de partea sa, deoarece Rusia nu încearcă să cucerească Europa.

Cum putem vedea viitorul Rusiei în aceste condiții? Ce ar trebui să facă pentru a face această tranziție către independență și multipolaritate?

Analiza lui Antonio Gramsci trebuie utilizată aici. Gramsci a ridicat problema cezarismului versus hegemonie. Hegemonia pătrunde în societate total, direct și indirect, politic, cultural, prin intelectuali, educație, dar și prin economie, piețe și consum. Așa a fost instituită hegemonia liberală democratică, guvernată de legile capitalului. Scopul final al acestei hegemonii este de a ucide orice formă de independență a societății pentru a crea un guvern mondial totalitar.

Potrivit lui Gramsci, se poate lupta împotriva acestei hegemonii în două moduri. Pentru el, cel mai bun mod de a lupta împotriva ei a fost comunismul. Dar eu nu împărtășesc aceeași păree, pentru că eu cred că comunismul este doar o variantă a acestei hegemonii, mai ales la nivel cultural. Cu toate acestea, analiza sa formală rămâne relevantă.

Pentru mine, modul corect de a lupta împotriva hegemoniei este multipolaritatea, construirea unei lumi multiple și, prin urmare, anti-hegemonice. Hegemonia este prin definiție unipolară în toate domeniile, economic, cultural, social, informatic, civilizat, ideologic, spiritual, științific, educațional etc. Prin urmare, trebuie combătută la toate nivelurile. Capitalism, nu! Democrație liberală, nu! Politică de gen, nu! Cancel culture, nu! Guvern mondial, nu! Scientism transumanist, nu! Toate tezele de hegemonie trebuie contracarate sistematic pentru a construi o contra-hegemonie.

Dar pentru Gramsci, există încă o metodă de a lupta împotriva hegemoniei, pe care el o numește „cezarism”. Acesta este forțs de a accepta unele elemente de hegemonie, dar de a refuza altele, și, în special, de a ceda puterea unei puteri externe în cele din urmă. Insistă atât asupra independenței, cât și asupra realismului, ceea ce face acceptabilă preluarea anumitor elemente de hegemonie, cum ar fi capitalismul și anumite forme de democrație liberală, dar cu un anumit grad de putere autoritară pentru a nu le lăsa liderilor hegemonici externi posibilitatea de a prelua puterea politică în interiorul țării.

Acest lucru poate duce la corupție și nepotism, după cum se poate vedea în Rusia de astăzi. Se poate spune că regimul lui Putin este de tip cezarist. Acceptă o mare parte din hegemonismul occidental, dar respinge ceea ce îi amenință propria putere. Este un cezarism, dar nu este o contra-hegemonie. De fapt, momentul contra-hegemoniei vine acum în Rusia, deoarece războiul din Ucraina nu mai permite menținerea acestui echilibru cezarian între împrumuturile din hegemonia occidentală și suveranitatea Rusiei. Când ești în război, nu poți fi pe jumătate la bord cu dușmanul tău.

Pentru Rusia, vine, prin urmare, momentul adevărului. Singura modalitate de a câștiga în războiul împotriva Occidentului este de a accepta contra-hegemonia ca ideologie. Ultimele discursuri ale lui Putin au făcut aluzie la acest lucru. Au fost introduse legi pentru a apăra valorile tradiționale și pentru a stabili întâietatea spiritului asupra materiei. Statul începe să recunoască importanța acestor valori idealiste. Introducerea acestor factori idealiști în politica de stat marchează sfârșitul materialismului absolut. Statul își schimbă sensul, nu mai este un stat liberal, este un stat însărcinat cu o misiune sacră, un „regat” în sens metafizic. Ceea ce se întâmplă astăzi în Rusia este transformarea cezarismului într-o contra-hegemonie în sensul lui Gramsci.

Să luăm acum în considerare alte civilizații. V-ați exprimat admirația în mod special pentru civilizațiile chineze și africane. Ce admirați la civilizația chineză? Dar la civilizația africană, privită cu dispreț de Occident?

Am studiat istoria civilizațiilor într-o carte numită „Noomakhia” care are 24 de volume. Sunt impresionat de bogăția și pluralitatea lor. Civilizația chineză este exemplară în sensul că reușește să reconcilieze modernitatea și tradiția. Am fost profesor la Universitatea Fudan din Shanghai și am studiat bine China. Marea civilizație confucianistă se bazează pe primatul culturii, care structurează relația dintre individ și stat. Este geniul ascuns al culturii chineze să fi reușit să creeze un echilibru între individ și colectiv, între persoana umană și stat. Vechea tradiție confucianistă este cheia înțelegerii maoismului și capitalismului cu caracteristici chineze. Originalitatea capitalismului chinez trebuie să se bazeze pe solidaritate și nu pe concurență. Nu căutăm lupta unul împotriva celuilalt, ci să acționăm în armonie cu celălalt. Nu se bazează pe egoismul individual, ci pe un fel de trans-solidaritate a inițiativei private.

De exemplu, un mare oligarh chinez, Eric Li, mi-a spus că atunci când este invitat la o întâlnire comunistă, urmează linia partidului pentru că se simte îndatorat. Se simte recunoscător statului pentru că a reușit să-și creeze averea. Știe că nu doar el, singur în colțul lui, a reușit să o adune. El este conștient că averile i-au fost acordate de stat, de comunitate și că, prin urmare, trebuie să le folosească cu înțelepciune pentru a dezvolta țara și a menține armonia socială. Capitalismul chinez nu este occidental. Este rodul propriei culturi în care Partidul Comunist este o parte pregnantă. Din acest punct de vedere, China este o poveste de succes. A reușit să combine principiile capitalismului și cele ale culturii estice pentru a crea China modernă.

Cazul Africii este diferit. Africa are o multitudine de culturi pe care de prea multe ori le ignoră. Când a început decolonizarea, a vrut să imite Occidentul. A importat capitalism, socialism, naționalism, comunism, care de fapt erau doar o perpetuare a colonizării pentru că era vorba de aplicarea teoriilor fabricate de puterile coloniale pentru a se dezvolta, când, dimpotrivă, ar fi trebuit să se emancipeze de ea. A continuat să se bazeze pe imaginația și principiile colonizatorului occidental.

Astăzi, Africa trebuie să intre într-o nouă fază, să înceapă o decolonizare profundă și să se întoarcă la originile conștiinței africane independente, care este multiplă și multipolară. Africa nu este omogenă. Are nenumărate popoare, culturi, limbi și etnii diferite și fiecare dintre ele trebuie respectată. Granițele postcoloniale au rupt vaste întregi și au împărțit etniile și culturile în două pentru a crea națiuni artificiale care apoi s-au luptat între ele și au împiedicat apariția unei conștiințe pan-africane. Cred că bogăția culturii africane trebuie revendicată din nou. Și trebuie să acceptăm valorile africane ca atare, așa cum există ele astăzi, și nu doar atunci când Africa este dezvoltată. Această dihotomie între tradiție și modernitate, între culturile presupus arhaice și culturile moderne, este o viziune pe care Occidentul o folosește pentru a diviza și domina și, prin urmare, trebuie respinsă.

Acest progresism forțat este rasismul. Popoarelor africane trebuie să li se permită să se dezvolte așa cum doresc, în felul lor, cu propriile valori, în armonie cu propriile culturi. Există atât de multe principii admirabile și tradiții care trebuie redescoperite. În loc să dorim să colonizăm din nou, ar trebui să ajutăm Africa să se afirme și să-și facă timp pentru a contempla bogăția sa umană.

Cultura islamică este o altă sursă de inspirație, cum ar fi cea a Indiei sau a Americii Latine, care nu este nici europeană, nici liberală, nici asiatică. Ei caută să se exprime, de asemenea. Trebuie să li se permită să se afirme și să se construiască independent și nu prin impunerea unor precepte prefabricate, gata de purtat sau impuse. Rușii pot contribui la acest lucru, dar fără a-și impune propriile viziuni.

Aceasta este marea diferență dintre Occident și noi. Pentru noi, rușii, Celălalt are dreptul să fie Altul. Nu vrem ca alții să fie ca noi înșine. Nu cerem ca alții să fie după chipul nostru. Pentru occidentali, africanii, arabii musulmani sau latino-americanii sunt respectabili doar atunci când nu mai sunt africani, arabi sau latino-americani și când sunt occidentalizați și adoptă obiceiuri europene, de la vestimentație, la teoriile de gen. Abia atunci când Celălalt a aculturat și a adoptat tradițiile modernității europene, el este acceptat. Celălalt trebuie să fi devenit „alb”, laic, postmodern, ateu, compatibil LGBT pentru a fi recunoscut.

Această incapacitate de a găsi atitudinea corectă față de Celălalt este păcatul capital al Occidentului.

Sunteți în plin proces de publicare a unei noi cărți, numită „Ființă și Imperiu”, care ar trebui să apară chiar anul acesta. Ce subiect tratează această carte?

Această carte tratează ontologia imperiului, imperiul fiind înțeles nu ca o organizație politică, ci ca o entitate metafizică. Analizez noțiunea de imperiu din Mesopotamia, Sumer, Ur, Babilon și modul în care conceptul de imperiu a fost integrat în iudaism, de Grecia după Alexandru cel Mare, apoi de Roma, creștinismul cu Constantin și Imperiul Bizantin, de imperiile occidentale și ruse moderne.

După cum am menționat mai sus, trebuie să știți că fiecare imperiu are un aspect eshatologic, o dimensiune metafizică, deoarece fiecare dintre ele se confruntă cu propriul său scop și, prin urmare, cu sfârșitul lumii. De aici și importanța vitală a problemelor de transmitere a puterii în imperii, prin succesiunea dinastică în monarhiile antice și prin alegeri în imperiile liberale.

Dacă aplicăm această idee de imperiu metafizic în istoria civilizațiilor, vedem că ideea imperială este încă vie și va trăi până la sfârșitul istoriei. Chiar și atunci când vine vorba de imperii inverse, cum ar fi imperiul american. Istorici precum Niall Ferguson acceptă din ce în ce mai mult ideea unui imperiu american. Statele Unite, care s-au prezentat ca anti-imperialiste la momentul creării sale, apar din ce în ce mai mult ca o parodie a imperiului, un contra-imperiu care vrea să impună tărâmul universal al valorilor LGBT, wokiste, ultra-capitaliste.

Este interesant de observat că Rusia redescoperă această misiune katechonică a imperiului tradițional. Războiul dintre aceste două concepții despre imperiu este cel care are loc astăzi sub ochii noștri. După părerea mea, este mai important decât războiul pentru resurse naturale, gaze sau petrol. Este o confruntare metafizică în care imperiul joacă rolul motorului ascuns al istoriei. Imperiul lui Nabucodonosor se confruntase deja cu această idee de sfârșit, de dispariție, așa cum a profețit profetul Daniel.

Imperiul este izvorul ascuns al istoriei umane, ceasul său. Studiind evoluția sa, putem ști în ce stadiu de dezvoltare, în ce moment istoric am ajuns. Astăzi este miezul nopții minus o secundă. Suntem în pragul unei schimbări. Ideea imperiului eshatologic revine și se redresează. Nu este o formă politică particulară, dar este o cheie pentru înțelegerea ceasului istoriei.

O ultimă întrebare în încheiere. De ce această anti-modernitate radicală? Nu există nimic de salvat în modernitatea de astăzi?

Modernitatea este un proces. Dacă vom urma acest proces, vom ajunge la depășirea Omului de către Mașină, apariția personalităților asexuate și reproducerea rasei umane fără intervenție umană. Acest lucru se datorează faptului că individualismul, care este motorul modernității, al secularismului, ateismului și negației tradiției, ne conduce direct la dezumanizare. Nu suntem conștienți de acest lucru pentru că judecăm modernitatea pe baza criteriilor modernității în sine și a valorilor moderne.

Dar dacă am judeca-o cu ochii tradiției, am putea vedea căderea, degradarea, dezumanizarea crescândă și am vedea cum umanismul, împins la extremele sale, duce la dispariția omului în sensul generic al termenului.

Transumanismul și politica de gen care distruge familia și impune tipuri umane ciudate, împreună cu credința în omnipotența progresului tehnic, duc la un rezultat fatal. Dacă am deconstrui modernitatea, am vedea că o cale eronată a fost luată de la începutul înfloririi civilizației occidentale cu atomism, materialism, respingerea aristotelicului și a metafizicii, nominalismului, dezvoltării fizicii și materialismului newtonian, care au dus la o viziune complet falsă asupra naturii omului și a Cosmosului. Distrugând dimensiunea sacră a Omului și a Naturii, ajungem la o dezumanizare totală. Materialismul individualist de astăzi este faza finală a acestui proces. Nu este produsul excesului sau devierii, ci rezultatul unei logici implacabile. Prin urmare, trebuie să rupem această logică infernală și să luăm o altă cale. De aceea este necesar să respingem toată modernitatea, nu doar unele dintre aspectele sale.

Tradiția este o întoarcere la rădăcini. Nu este o întoarcere în trecut, ci o redescoperire a eternității. Modernitatea a început cu negarea eternității. Eternitatea nu există de dragul ei. Este esențial să redescoperim dimensiunea eternă a ființei. Eternitatea nu este nici ea o durată nedeterminată, este o altă dimensiune a ființei, perpendiculară pe cronologie, atât verticală, cât și transversală. Ea aparține nu numai trecutului, ci și prezentului și viitorului. Este necesar să se redescopere dimensiunea tridimensională a ființei cu ajutorul poeților, misticilor, filosofilor și teologilor. Contabilii și managerii nu ne pot ajuta în această sarcină. În caz contrar, vom ceda ordinelor fatale ale civilizației moderne, așa cum a propus Occidentul.

