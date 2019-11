Vicepreşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că blocarea finanţării FRT de către preşedintele clubului Pamira din Sibiu, Marius Vecerdea, prin acţiunea în instanţă, este aproape similară cu un genocid.

Marius Vecerdea este finul lui Klaus și Carmen Iohannis și antrenorul personal de tenis al celor doi.

“Noi suntem optimişti şi în mod normal speranţa moare ultima. Sunt convins că se va termina odată şi cu procesul şi cu absolut tot, pentru că sunt copii foarte buni care chiar au nevoie de finanţare. Asta este aproape similar cu un genocid, să blochezi finanţarea, să nu poţi să susţii aceşti copii pentru interesele unuia care a participat la toate Adunările Generale de alegeri şi niciodată nu a fost ales. El a candidat în permanenţă şi sunt persoane cărora le-a spus că atâta timp cât el nu este ales va face tot ce depinde de el şi de echipa lui să boicoteze şi să saboteze finanţarea Federaţiei Române de Tenis”, a declarat Cosac pentru AGERPRES.

Oficialul federaţiei intenţionează să aibă o discuţie cu noul ministru al Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, pe această temă.

“Eu nu am participat la discuţia cu domnul ministru, domnul Ţiriac a avut o discuţie. Eu voi încerca, dacă îmi va permite preşedintele, să am şi eu o discuţie cu domnul ministru. Consider că interesul naţional trebuie să fie mai mare decât interesul unui grup care ne sabotează şi boicotează. Pentru că, după câte ştiţi, se cere permanent amânarea judecăţii. Ei nu doresc să se judece, să se rupă o dată pisica, este un boicot pe faţă la adresa federaţiei. Şi din păcate sportivii au de suferit. Dacă ei îşi închipuie că noi avem de suferit, nu e aşa, noi nu suntem remuneraţi. Dar e o întreagă generaţie de copii, pentru că se fac trei ani de când nu avem finanţare. Inclusiv seniori, care au nevoie să joace, să acumuleze puncte pentru a participa la Jocurile Olimpice, sunt văduviţi de această finanţare. Spre deosebire de individul ăsta, eu cred că cei din politică sunt oameni cu scaun la cap şi gândesc lucrurile într-un mod normal, în care România are de câştigat. Prin acest boicot practic sabotăm întreg tenisul românesc. Ceea ce nu înţelege el este că dacă am avea mai mulţi campioni am avea mai multe exemple, mai mulţi copii ar veni la tenis şi de aici toate consecinţele”, a mai spus Cosac.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, săptămâna trecută, că acordarea unui buget Federaţiei Române de Tenis prin MTS este imposibilă în momentul de faţă din cauza litigiului din instanţă, dar a menţionat că instituţia pe care o conduce ca veni cu o soluţie alternativă pentru deblocarea situaţiei.

Acesta este al doilea an în care Federaţia Română de Tenis nu primeşte finanţare de la bugetul de stat din cauza problemelor juridice.

Fostul candidat la preşedinţia Federaţiei Române de Tenis, dar şi la un post de vicepreşedinte, Marius Vecerdea, tergiversează soluţionarea apelului în procesul deschis de acesta prin care contestă alegerea lui Ion Ţiriac la conducerea instituţiei, arăta conducerea FRT într-un comunicat remis AGERPRES.

Ion Ţiriac a fost ales preşedinte al Federaţiei Române de Tenis la 19 iunie, contracandidatul său, Marius Vecerdea, reprezentant al clubului Pamira din Sibiu, anunţând la finalul Adunării Generale că va contesta alegerile în instanţă.