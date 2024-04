Alin Pintican a fost polițist la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, dar a fost dat afară pentru că a bătut o persoană pe care o anchetă pentru consum și trafic de droguri. După excluderea din poliția clujeană, el a devenit om de afaceri în domeniul imobiliarelor. Și-a denumit firma, RTZ IMOBILIARE & CONSULTING SRL, astfel încât să semene cu denumirea unei societăți cunoscute din domeniul insolvențelor, RTZ&Partners SPRL, iar patronul firmei de lichidare, Răzvan Zăvăleanu, l-a dat în judecată.

Firma RTZ IMOBILIARE & CONSULTING a fost dată în judecată de lichidatorul RTZ & PARTNERS SPRL, afacere care îi aparține practicianului în insolvență, Răzvan Zăvăleanu. El a susținut că societatea se folosește în mode nelegal de denumirea RTZ, care este marcă înregistrată, pentru a își atrage clienți în baza renumelui dobândit pe piață de RTZ.

Dosarul a fost deschis in februarie 2022, dar a fost pasat între secții și Tribunalul Comercial Cluj care a refuzat să-l judece. Abia în urmă cu un an, Curtea de Apel Cluj a stabilit că instanța comercială trebuie să se ocupe de acest caz.

În octombrie 2023 s-a dat sentința de fond prin care acțiunea celor de RTZ&Partners a fost respinsă.

”Respinge ca fiind neîntemeiată cererea având ca obiect contrafacere marcă formulată de către RTZ& Partners SPRL în contradictoriu cu RTZ IMOBILIARE & CONSULTING SRL. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 4.902,3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţarea hotărârii se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24.10.2023.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Însă, săptămâna aceasta, Curtea de Apel Cluj a întors verdictul Tribunalului Comercial cu 180 de grade și i-a dat dreptate lui Răzvan Zăvăleanu.

”Admite apelul declarat de apelanta RTZ & Partners SPRL împotriva sentinţei civile nr. 1630 din 24.10.2023 pronunţată în dosarul nr. 990/1285/2022* al Tribunalului Specializat Cluj, pe care o schimbă, în tot, în sensul că: Admite cererea de chemare în judecată formulată şi în consecinţă: Constată contrafacerea mărcii „RTZ” de către pârâtă. Interzice pârâtei să folosească, pentru viitor, denumirea „RTZ” în activitatea comercială. Respinge cererea apelantei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată în apel. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Curtea de Apel Cluj. Pronunţată în data de 08 aprilie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Marca înregistrată ”RTZ&RTZ PARTNERS SPRI- BUSINESS RECOVERY & BANKRUPTCY” are o durată de protecție de 10 ani cu începere de la data de 27.09.2012, fiind o marcă combinată.

Pe parcursul anului 2022, reprezentanții RTZ au fost contactați de diverse persoane interesate să achiziționeze imobile. Inițial, oamenii au crezut că aceste persoane au contactat RTZ & Partners ca urmare a consultării anunțurilor privind valorificarea de bunuri imobile postate pe diverse site-uri de specialitate și pe site-ul www rtz.ro, cu privire la active ale unor societăți în insolvență/faliment aflate în portofoliul său demers ce ține de atribuțiile practicianului în insolvență. De fapt, era vorba despre o confuzie asupra denumirii societății, mai exact, persoanele sunau la sediul firmei de insolvență doreau, de fapt, să vorbească cu agenții imobiliari ai firmei deschisă de Pintican.

Firma de imobiliare a lui Pintican are un site care se numește www.rtzimobiliare.ro. Dacă sentința Curții de Apel Cluj va rămâne definitivă, denumirea va trebui schimbată.

Pentru ce au fost condamnați Pintican și colegul lui

În 2011, polițiștii BCCO Cluj-Napoca Alin Pintican şi Adrian Balaj au primit sentința Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) într-un proces de purtare abuzivă faţă de Mureșan Radu Vadim, un băiat de 20 de ani la data respectivă.

“Pintican a zis ceva de genul “sticlele este multe”, ceva dezacord total. Şi eu i-am zis, “domnu’ Pintican, sticlele sunt multe”. Erau de faţă avocaţii, şi m-a întrebat dacă-s profesor de română şi s-a supărat. După ce au plecat avocaţii din sală, Pintican s-a întors înapoi, a trântit uşa, şi m-a întrebat din nou, “Spune mă, esti profesor de română?” Şi a început, bum, buf, să-mi dea bucăţi, vreo patru-cinci palme. Mi-a dat un picior în tibie şi a intrat celălalt (Adrian Balasz, n.red) şi paf, mi-a dat cu piciorul în ochi! A intrat Filip (Petru Filip, ofiţer în cadrul BCCO Cluj, n.red.) înăuntru şi le-a zis “Nu-l mai bateţi mă’, că-s aici avocaţii!”. Bine, mă gândeam eu, nu putea să spună doar “Nu-l mai bateţi!”. Asta l-a deranjat pe el, că l-am corectat că a făcut o greşeală!”, spune Mureşan. În cadrul procesului, avocata lui Mureşan spune că o serie de probe ar fi fost trucate. Conform Raucăi-Damian Andreea, avocatul lui Mureşan, una dintre principalele probe de la acest dosar, imaginile video surprinse de camerele de supraveghere de pe holurile BCCO Cluj ar fi fost trucate pentru a nu arăta cum cei doi poliţişti îl bruschează pe Mureşan.

“Probabil, cea mai importantă probă este lipsa a mai bine de 8 secunde (orele 15:03:03 – 15:03:11, n.r) după cum se poate observa din vizionarea fişierului avi, înregistrare efectuată în momentul în care subsemnatul eram agresat de cei doi inculpaţi, iar martorul Filip intervine atrăgându-le atenţia că în sediul BCCO mai sunt avocaţi. Tot raportat la acest aspect e necesar a se observa că înainte de ora 15:03:03 uşa de la biroul 7, unde mă aflam, era deschisă, pentru ca după 15:03:11 aceasta să fie închisă, deşi aceasta nu a fost închisă de nimeni conform înregistrării, iar inculpatul Balaj apare în cadru la 15:03:11 de nici unde, deşi acesta nu a ieşi din nici un birou ! Apare undeva pe la jumătatea coridorului. Este important a se observa că prima înregistrare are loc undeva în jurul orei 15, pentru ca următoarele să fie după ora 16! Răspunsul dat de către şeful Brigăzii cu privire la aspectele de mai sus nu poate fi decât înlăturat, raportat la lipsa acestuia de pregătire tehnică în domeniu şi raportat la faptul că pe parcursul vizionării celor 3 înregistrări, deşi au existat momente în care nu a fost nici un fel de activitate pe coridor, camera nu s-a oprit din înregistrare. Consider că s-a intervenit tehnic asupra înregistrărilor video din prezentul dosar deoarece la minutul 15:01:42 se poate observa cum o femeie -doamna avocat Crişan Manuela- intră în baia de lângă biroul 7, pentru ca apoi, la minutul 16:06:51, aceasta să iasă dintr-un birou. Or, după cum se poate observa, aceasta nu a ieşit niciodată din baie, dar cu toate acestea iese dintr-un birou şi pleacă din sediul BCCO”, se arată în concluziile scrise depuse de avocat la dosar.

”După cum aţi văzut eu nu am cerut nici un fel de daune morale că m-au bătut. Doar am vrut ca asemenea persoane să nu mai lucreze în poliţie pentru că nu este normal să iei bătaie într-un birou al poliţiei”, a declarat Mureşan.

Ca să mascheze bătaia, dată în timpul anchetei, polițiștii au încheiat un proces verbal semnat de Balaj Petrică Adrian, Pintican Vasile Alin şi Filip Petru din care rezultă că partea vătămată s-ar fi lovit în faţă cu genunchiul drept.

Clujean călcat pe cap de poliție

Cel mai recent caz de abuz al polițiștilor clujeni care a ajuns în atenția publică este al unei persoane care, după ce a fost încătușată și pusă la pământ, a fost călcată pe cap.

”După cum se vede, în noaptea dintre 25 – 26.11.2022 în jurul orei 04:22, Calea Turzii, aproape de sensul giratoriu de lângă Sigma, 3 agenți de poliție încearcă sa aplaneze o situație unde un domn pare a fi în stare de ebrietate.

După ce unul dintre agenți îl lovește cu piciorul (0:15), un al treilea (la 0:47) vine și îl calcă pe cap de doua ori. Mi se pare un gest neprofesionist și inuman de care au dat dovadă. Indiferent de situație nu procedezi într-un asemenea fel”, a declarat martorul care a filmat întreaga scenă.

În replică, IPJ Cluj a transmis la data respectivă următoarele detalii: ”La fața locului, polițiștii au identificat persoana responsabilă de scandal, această refuzând să se legitimeze, fugind de la fața locului. Polițiștii au procedat la urmărirea acestuia, iar la un moment dat, tânărul s-ar fi împiedicat, căzând la pământ. Polițiștii au folosit forța pentru a-l încătușa, ulterior stabilind că este vorba despre un tânăr, de 20 de ani, din Cluj-Napoca.

Cel în cauză a fost sancționat contravențional pentru provocarea de scandal și refuz de legitimare. De asemenea, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă, întrucât în timpul evacuării persoanelor din local, agenții de pază ar fi agresat o femeie. După analizarea elementelor relevate, se vor dispune măsuri în consecință”.

Ulterior, instituția nu a mai revenit cu un comunicat în care se spună cum au fost ”analizate elementele relevate” și nici ”măsurile dispuse”.