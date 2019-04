La 30 de kilometri de Cluj-Napoca se construiește pe 140 de hectare un orășel. În faza finală, proiectul se vrea afi o comunitate de 2.500-3.000 de locuitori ce va avea inclusiv o școală, o clinică medicală, fermă organică, parcuri, zone comerciale și centru de afaceri. Printre cei mai cunoscuți oameni din spatele acestui mega-proiect se află Mark Gitenstein, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, olandezul Steven van Groningen, CEO Raiffesisen Bank și Don Lothrop, fost partener în mai multe fonduri care finanțează start-up-uri în Sillicon Valley și totodată fondator al ONG-ului Romania One și al publicației românești PressOne.







În satul Băbuțiu din comuna Vultureni, județul Cluj, societatea Șoimeni Parc SA dezvoltă un mare proiect rezidențial. Firma are în plan construirea unui orășel, proiect denumit „Colina Nouă”. PUZ-ul proiectului privind ”introducere teren în intravilan pentru construire ansamblu rezidențial cu dotări aferente” a fost pus în discuție spre aprobare în toamna anului 2017 în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Cluj. Agenția pentru Protecția Mediului Cluj a decis că proiectul nu necesită o evaluare de mediu, ”deoarece amplasamentul studiat nu se găsește în arii naturale protejate de importanță națională, comunitară sau internațională și nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului ca urmare a implementării acestuia”.

Societatea Șoimeni Parc SA este controlată de olandezul Steven van Groningen (președintele Raiffesisen Bank), soții Liviu și Felicia Simionaș, Donald James Lothrop (fondatorul ONG-ului Romania One și al publicației românești PressOne) și americanul Thomas Louis Bates. Cel mai mare procentaj din capital îl deține Eurovillage LLC, un off-shore din Deleware. Potrivit documentelor oficiale, oamenii din spatele Eurovillage LLC sunt Donald Lothrop, StevenSchelhammer, Pamela Clark, Thomas Bates, Phil Tamminga și Mark Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în România din 2009 până în decembrie 2012, nominalizat de Barack Obama.Mark Gitenstein este încă un personaj extrem de influent în România, prin poziția pe care o ocupă în conducerea Fondului Proprietatea, acționar și administrator al celor mai importante companii energetice românești.



Steven van Groningen, CEO Raiffesisen Bank.



Societatea Șoimeni Parc SA a fost înființată în 2014 șiare sediul în satul Băbuțiu, comuna Vultureni. Firma ce are ca și obiect de activitate ”dezvoltare (promovare) imobiliară” avut în anul 2017 o cifră de afaceri de 50.000 lei, însă firma a fost fără profit.

Se construiește un orășel la 30 de km de Cluj-Napoca

În septembrie 2016, a fost înregistrată de către societatea Șoimeni Parc SA marca Colina Nouă, așa cum este denumit mega-proiectul rezidențial, un orășel amplasat în mijlocul naturii. Potrivit propriei prezentări, ”Colina Nouă va fi comunitatea de 2500-3000 de locuitori care vor avea acces la o multitudine de facilități-școală cu programe educaționale inovative, centru de recreație și fitness, fermă organică, parcuri și locuri de joacă, clinică medicală, facilități pentru vârstânici, zonă comercială cu restaurante și cafenele, centru de afaceri și evenimente, toate conectate printr-o rețea de trotuare și piste de biciclete.

Proiectăm având în minte cel mai important lucru: familia. Elementul esențial este școala. Din prima zi, în Colina Nouă, va exista o școală modernă, concepută după modelul finlandez de predare, care va acomoda atât grupe de grădiniță, cât și clasele 0 și 1. În anii următori se vor adăuga restul claselor primare și cele de liceu. Credem că viața se poate simplifica enorm atunci când copilul tău merge singur până la școală pe alei pietonale sau piste special concepute pentru biciclete. Tot acolo vor fi proiectate o serie de activități pentru copii, astfel încât tu să te deplasezi mai puțin spre oraș și să economisești timp prețios.Infrastructura va fi realizată încă din prima fază a proiectului, în cel mai mic detaliu, cu drumuri asfaltate, iluminat public, alei de acces. Toate casele vor fi finalizate în același timp”.

Casele vor avea suprafețe construite între 163 mp și 378 mp cu arhitectură transilvăneană reinterpretată modern și cu dotări de ultimă generație: ”Toate casele se vor încadra în clasa energetică A și vor avea incluse în pachetul standard de dotări: pompă de căldură, panouri solare, sistem de ventilație, sistem de ventilare aport de aer proaspăt și recuperare energie, climatizare, încălzire în pardoseală, interfață SMART pentru a putea controla cele mai importante funcții direct de pe telefonul tău și parcări prevăzute cu alimentare pentru mașini electrice”.

În filmulețul de prezentare al proiectului, se menționează faptul că primele case au fost disponibile începând cu luna noiembrie a anului 2018.

Firma de arhitectură din Cluj care lucrează în acest proiect este Arhimar, firmă condusă de Claudiu Botea și care spune că l-a cunoscut pe Don Lothrop în urmă cu patru ani printr-un prieten comun.

Hans Klemm, ”a sfințit” firma lui Don Lothrop

De asemenea, în cadrul acestui proiect este încorporată și o fermă organică de legume, denumită Colina Farms: ”Un loc special în interiorul comunității îl are Colina Farms, cea mai mare fermă organică din zona Clujului, un loc unde creștem legume fără chimicale. Vei putea să culegi împreună cu familia sau chiar să cultivi câteva straturi. Alimentația sănătoasă este un element cheie la care ținem foarte mult și care completează tot acest tablou de facilități de care locuitorii Colina Nouă se vor bucura. La Colina Nouă poți să descoperi natura de-a lungul kilometrilor de trasee și poteci sau poți alege zarzavaturi de la cea mai mare fermă organiză de legume din zona Clujului – Colina Farms”, se mai arată în prezentarea proiectului.

Baltă a fost partener cu Lothrop și în firma Sere Transilvania SRL din Cluj, producător de solarii și sere. În vara anului 2017, la inaugurarea noului sediu al Sere Transilvania din satul Vâlcele, comuna Feleacu a participat alături de Lothrop și ambasadorul SUA la București, Hans Klenn și Steven van Groningen, președintele Raiffeisen Bank și alți investitori americani și români.



Hans Klemm, la inaugurarea nouli sediul Sere Transilvania.

În prezent, Sere Transilvania este administrată de Csaba Lengel, acționari fiind americanii John Philip Tamminga, Don Lothrop, Marceluș Suciu (proprietarul rețelei de restaurante Marty) și Cornel Mureșan.Administratorul Lengel Csaba a făcut obiectul unor cercetări penale, însă procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au renunțat la acuzații în vara anului trecut. De remarcar faptul că în spațiul public, Lengel Csaba se bucură deseori de promovarea făcută de controversatul jurnalist Sabin Gherman.

Lothrop a vrut privatizarea Clujana

Omul de afaceri american Don Lothrop a venit prima oară în România în 2003 și este implicat în mai multe business-uri în zona Cluj. Lothrop a fost partener în mai multe fonduri de investiții din SUA de tip venture capital care finanțează start-up-uri tehnologice în Sillicon Valley. De asemenea, deține publicația PressOne și este fondator al ONG-ului de acțiune civică Romania One.



Don Lothrop – Don Lothrop.

Pe lângă Șoimeni Parc SA, Donald Lothrop conduce și firmele Blackstone SRL (până în 2013 au fost asociați în firmă și frații Marceluș și Vinicius Sucius, patronii Marty Restaurants), New Vista SA, societatea ce are sediul în Bihor și are ca obiect de activitate ”dezvoltare imobiliară”. Asociați în firmă sunt Liviu Simionaș și Adrian Dreana, iar asociatul juridic este fondul de investiții american New Vista Partners LLC, care în 2006 a vrut să privatizeze, fără licitație,firma de încălțăminte Clujana, ce era condusă la acea vreme de Ioan Sabin Pop. Potrivit presei locale, cel din urmă este rudă cu fostul deputat Vasile Suciu care este asociat cu Donald Lothrop într-o altă firmă. Firma se numește Donvas SRL și a fost înființată înainte cu trei luni de intenția de a prelua Clujana. În 2014, Don Lothrop a declarat presei locale că a renunțat la privatizarea Clujana, sugerată de un prieten. Vasile Suciu și Don Lothrop sunt în continuarea parteneri de afaceri, conduc și astăzi firma Donvas SRL.Asociații juridici ai acestei societăți sunt Șoimeni Parc SA, firma ce construiește mega-proiectul imobiliar din Vultureni și New Vista Partners LLC, fondul american ce a vrut privatizarea Clujana.

Lothrop, un Soroș la scară mică?

Site-ul gandeste.org scrie că Don Lothrop se vrea a fi un George Soros la scară mică, arătând chiar și câteva legături dintre cei doi.



”Don Lothrop, mai exact Donald James Lothrop este un om de afaceri american care este interesat de societatea civilă din România. Da, domnul Lothrop stătea liniștit în Sillicon Valley și în anul 2005 a descoperit România. În momentul în care a descoperit țara noastră a realizat că aici este un paradis, dar că îi lipsește o societate civilă așa că s-a gandit să facă o fundație și mai apoi un site care să ajute la formare societății civile românești. Practic, domnul Don Lothrop se vrea a fi un George Soroș la scară mai mică. În această logică au apărut mai multe articole în presă care îl prezintă pe patronul PressOne ca fiind un binefăcătoral societății civile românești și bineînțeles, un luptător pentru drepturile omului.

Așa cum era de așteptat, legăturile dintre Don Lothrop și George Soroș au început să iasă la iveală. Patronul PressOne a participat la proiectul editorial al Sandei Pralog “Mai români decât românii? De ce se îndrăgostesc străinii de România”alături de alți străini care, pasămite, iubesc țara noastră. Sandra Prolog este cea care în 1990 a pus bazele Fundaţiei Soroș pentru o Societate Deschisă în România şi Moldova. Alături de Lothrop au mai participat la proiect preşedintele Raiffeisein Bank România, Steven van Groningen, Wajiha Haris (preşedinte fondator al Fundaţiei Scheherazade), Irina Budrina (expert în comunicare inteculturală) și mai mulți expați stabiliți în România.

Pentru că domnul Lothrop nu este doar patron de presă, ci este și influencer, acesta publică analize pe blogul său despre alegerile din Statele Unite. O parte din articolul ” Regele Saul al Americii” scris pe blogul lui Don Lothrop despre alegerile prezidențiale din SUA.

”Votul meu pentru Clinton va fi cel mai dezgustător vot din viața mea. Dar măcar nu vom avea un președinte care:

– crede că a-ți omorî opozanții politici înseamnă un bun leadership,

– refuză să-și facă publice declarațiile de venituri pentru că minte în legătură cu acțiunile sale caritabile, cu veniturile sale și cu schemele de eschivare de la taxe prin offshore-uri,

– a cărui politică împotriva liberului schimb ar putea declanșa inflația și o recesiune ce ar șterge toate economiile noastre,

– care propovăduiește un mesaj al urii care va duce America înapoi în epoca protestelor și tulburărilor din societatea anilor ’60,

– care folosește tactici de intimidare caracteristice bătăușilor din școala primară, insultând și întrerupând pe oricine îi scoate în evidență nesiguranța și lipsa unei gândiri sănătoase,

– care se laudă cu o viață plină de lăcomie, sex și calomnie, care va deveni model pentru copii și adolescenți.

Măcar despre Clinton Foundation știm de unde primește banii. Știe cineva cine finanțează cazinourile și hotelurile lui Trump? Oare este posibil ca discursul său anti-NATO să fie felul lui de a-și ajuta partenerii de afaceri și interpușii care se ocupă cu spălarea de bani?”

Practic, patronul PressOne, site-ul deontologilor și pro-americanilor, îl atacă într-un mod abject pe actualul președinte al SUA, în perioada respectivă candidat la președinția Statelor Unite. Domnul Lothrop promovează cu succes agenda lui George Soroș în România atât pe teme ce țin de politica românească dar și în ceea ce privește politica americană.

Poate acum când frații mai mari ai PressOne, Hotnews și Digi24 l-au reconsiderat pe Trump, va înțelege și domnul Don Lothrop că este benefic să șteargă acest articol în care-l acuză pe președintele în funcție al SUA de practici nedemocratice și evaziune fiscală mai ales dacă se va schimba și garda la ambasada americană.

Ajuns pe meleaguri mioritice pentru a construi site-uri și ONG-uri, domnul Don Lothrop face și afaceri

Conform portalului clujust.ro, Don Lothrop a investit în mai multe firme din Cluj, în care este asociat cu fostul deputat PSD Vasile Suciu, care a părăsit partidul la alegerile parlamentare din 2004 și s-a folosit de asociația religioasă neoprotestantă Oastea Domnului în campania electorală pentru a ajunge în Parlament.

Domnul Lothrop este unul dintre promotorii mișcărilor neoprotestante din Ardeal, venit pe filieră americană. Relațiile dintre neoprotestanții clujeni și cei americani, mai ales din Chicago, sunt foarte puternice și de notorietate. În concluzie, PressOne este un site cu o finanțare mai mult decât suspectă, dar care ne servește în fiecare zi deontologie cu lingurița”.