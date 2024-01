Într-un caz cu accente demne de un scenariu de film, fostul medic clujean Rodica Ene, actualmente pensionară, a devenit victima unei înșelăciuni de proporții, plătind suma de aproximativ 60.000 de euro taximetristului Aurelian Andrei Surd, care se dădea drept președinte al Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în regiunea Ardeal, pentru a-și salva soțul de pușcărie. Taximetristul din comuna Florești a orchestrat o escrocherie ingenioasă folosindu-se de calități mincinoase și a determinat-o pe Rodica Ene să-i remită sume de bani considerabile, după ce i-a relatat femeii că soțul său, medicul Ioan Ene, este cercetat sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni grave de corupție și infracțiuni contra vieții. Interesant este că, în loc să anunțe autoritățile să este șantajată, fostul medic a acceptat să plătească sumele solicitate pentru ca ea și soțul ei să nu fie trași la răspundere penală.

În prima fază a planului său, Aurelian Andrei Surd a câștigat încrederea Rodicăi Ene prin intermediul unei curse de taxi, pretextând că este patronul unei societăți de taximetrie cu probleme financiare. Bărbatul i-a relatat că unul din angajaţii săi a avut un accident cu maşina de serviciu pe care a avariat-o, iar asigurarea RCA nu acoperă reparaţiile, care se ridică la suma de 5000 de euro şi că banii îi sunt necesari a doua zi. Povestea a înduioșat-o pe Rodica Ene, care s-a oferit să-i remită şi i-a remis taximetristului, la data de 2 decembrie 2021, suma de 5.000 de euro cu titlu de împrumut. Ulterior acestui moment, femeia a încercat să-și recupereze banii, iar taximetristul a încercat să o liniștească pe victimă, susţinând în repetate rânduri că banii îi vor fi restituiţi de tatăl său – un „mare judecător din Cluj-Napoca”. Bărbatul a apelat la povești lacrimogene pentru a amâna termenul de plată, susținând pe rând că a intervenit decesul mamei sale, decesul fratelui plecat în străinătate sau răzgândirea tatălui său „judecător”.

Surd s-a metamorfozat din taximetrist în președinte al CSAT

Aurelian Andrei Surd a mirosit imediat că balta are pește și că fostul medic este ușor de influențat. Exploatând naivitatea Rodicăi Ene, bărbatul a pus la cale o nouă înșelătorie, folosindu-se de un nume fals și adoptând calități false de procuror-criminalist, colonel și președinte al CSAT în regiunea Ardeal. Victima a fost contactată telefonic de pe un număr pe care nu îl avea memorat în agendă, iar persoana de la capătul firului i-a comunicat că soţul ei are mari probleme cu legea. În urma discuției telefonice, Rodica Ene a fost de acord să se întâlnească cu bărbatul în următoarea zi. Ajunsă la locul stabilit, Rodica Ene și-a dat seama că așa zisul procuror este, de fapt, taximetristul căruia i-a împrumutat suma de 5000 de euro. Însă, acest lucru nu a constituit o problemă pentru Aurelian Andrei Surd, care i-a comunicat faptul că firma de taxi reprezintă un paravan pentru a putea prinde infractorii într-un mod cât mai uşor.

Cu o măiestrie remarcabilă, a creat o poveste despre un presupus dosar penal în care soțul ei, medicul Ioan Ene, era investigat pentru infracțiuni grave de corupție și infracțiuni contra vieții.

Sub presiunea minciunilor elaborate de taximetrist, Rodica Ene a fost determinată să plătească sume uriașe, în total aproximativ 55.000 de euro în mai multe tranșe, pentru a-și salva soțul de la o posibilă condamnare. Într-o situație în care orice persoană integră ar fi pus mâna pe telefon și ar fi anunțat autoritățile, fostul medic s-a conformat solicitărilor impostorului. Mai mult, fostul medic l-a crezut pe Surd că sumele de bani îi vor fi restituite la finalul procesului cu ajutorul unui cod, deoarece bărbatul i-a spus că dacă și-ar fi ținut banii în cont, urma să fie instituită măsura sechestrului asupra lor. Astfel, de fiecare dată când era contactată de către taximetrist, acesta îi solicita diverse sume de bani sub acelaşi pretext, iar ulterior predării banilor acesta îi remitea un cod pe telefon, cu indicaţii precise de a fi păstrat pentru recuperarea banilor.

Este posibil ca Rodica Ene să fi avut suspiciuni asupra integrității soțului său, fapt ce ar putea justifica ezitarea în a sesiza autoritățile. Gestul de a plăti o sumă atât de mare pare să indice că existau aspecte necurate în trecutul lui Ioan Ene, iar fostul medic nu a vrut să-și vadă soțul după gratii.

Surd spune că femeia a vrut să-și otrăvească soțul și că au avut o relație extraconjugală

După ce și-a dat seama că a fost înșelată, Rodica Ene a hotărât să formuleze o plângere penală împotriva lui Aurelian Andrei Surd, iar în vara anului 2022 a fost înregistrat dosarul nr. 15392/211/2022 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca.

Povestea a luat o turnură neașteptată după ce dosarul a ajuns pe masa judecatorilor clujeni. Audiat în fața instanței, Aurelian Andrei Surd a recunoscut că Rodica Ene i-a remis suma de aproximativ 60.000 de euro, bani proveniți din vânzarea unui apartament moștenit de fostul medic. De asemena, taximetristul a recunoscut că şi-a arogat nume şi calităţi mincinoase, inclusiv calitatea de patron al societății de taximetrie, pe lângă calităţile de procuror criminalist, preşedinte CSAT pe Regiunea Ardeal şi colonel. Bărbatul a susținut că întregul scenariu infracţional ar fi fost pus la cale împreună cu Rodica Ene, cu care ar fi avut o relație extraconjugală, cu scopul de a retrage banii şi a divorţa de soţul său. Taximetristul a arătat că a fost de acord ca Rodica Ene să-i spună soțului său că cei 5000 de euro au fost remiși pentru presupusul accident auto: „chiar dânsa mi-a cerut să invoc acest pretext pentru a justifica soţului său motivul pentru care mi-a înmânat cei 5.000 de euro”.

Aurelian Andrei Surd a susținut că a fost implicat într-un „joc” orchestrat de către victimă, ajutând-o pe aceasta prin crearea unui context în care să justifice în faţa soţului retragerea banilor din depozitul bancar. Mai mult, acesta a declarat că a folosit calităţile de procuror, colonel sau preşedinte al CSAT în virtutea acestui „joc” în care s-a implicat din dorinţa de o ajuta pe Ene, totul fiind o simulaţie pentru ca partea civilă să intre în posesia propriilor bani.

Cel mai grav, taximetristul a arătat că Rodica Ene ar fi procurat o substanţă otrăvitoare pe care aceasta urmărea să o pună în ceaiul soţului său de care dorea să divorţeze, însă nu reuşea întrucât acesta este o persoană deosebit de influentă.

Problemele din familia Ene au fost portița de acces pentru o înșelătorie „ca la carte”

Magistrații clujeni au arătat că există probe la dosar din care rezultă situaţia tensionată din familia Ene, în acest sens fiind declaraţiile unui martor audiat în cursul judecății, care a declarat că a participat la două discuţii telefonice dintre Surd și Rodica Ene în care aceasta se plângea cu privire la tratamentul la care era supusă de către soţ, precum şi din transcrierile discuţiilor purtate pe reţeaua Whattsapp. Un alt martor a susținut că femeia era insistentă cu telefoanele şi mesajele, că îi era frică de soţ, dar şi că obişnuia să îi remită sume de bani taximetristului pentru ca acesta să-şi încarce cartela prepay şi să poată comunica în continuare. Martorul a negat că fostul medic ar fi dorit să aibă o relaţie cu Surd, arătând că „am precizat chiar la început că relaţia dintre doamna Ene şi Surd era una de client- taximetrist. Ea se interesa de starea medicală a domnului Surd faţă de afecţiunea de diabet de care acesta suferă, i-a trimis medicamente”. De asemenea, martorul a precizat în fața magistraților între inculpat şi victimă exista o legătură de prietenie, având ca scop comunicarea problemelor personale a fiecăruia dintre cei doi, fără ca Rodica Ene să fi dorit să se implice într-o relaţie sentimentală.

Taximetristul încerca să o convingă pe Ene că sunt într-o relație

Magistrații au reținut că ipoteza „jocului” invocată de Aurelian Andrei Surd este combătută de conținutul conversaţiilor dintre bărbat şi Rodica Ene:

„Dacă se mai leagă de tine, spune-i că habar nu are cu cine se pune… şi spune-i că ştiu totul despre faptele lui ilegale”, „Ce ţi-am zis mai de mult, lasă-mă să îl salt, ai zis că ţi-e milă de el, uite acum prin ce treci!”, „Eu escroc sentimental? Mă face să râd! Dacă şi tu crezi asta, mergi la colegii mei şi fă plângere!”, „Mie mi-au spus colegii că şi tu ai întrebat pe alocuri. Aşa am auzit!!, „Toţi vor să te bage în acelaşi dosar cu soţul tău ca şi complice! Doar eu i-am oprit până acum.!”, „şi poimâine o să încerc să merg la birou să mă ocup de dosarul soţului tău, că am înţeles că iar a făcut ceva…dar nu înţeleg de ce nu se dăm mâna odată şi să pornim la drum amândoi …. şi nu crezi că ar fi timpul să fi stăpâna ta şi a unei inimi care bate pentru tine ?”, „de ce, brusc îţi pare rău că soţul tău este anchetat”. De asemenea, magistrații au arătat că a fost trimis un mesaj către Rodica Ene de pe numărul de telefon ce aparține fiului lui Surd: „doi doctori, un procuror şi un fotbalist, adică eu sunt cel mai tare”.

Magistrații de la Curtea de Apel Cluj au reținut că, în ciuda declarațiilor date de Surd în faţa instanţelor de judecată, bărbatul este cel care încearcă să o convingă pe Rodica Ene de existenţa unei relaţii sentimentale între ei: „m-aş bucura enorm să te avem lângă noi tot restul vieţii” sau de necesitatea intentării unei acţiuni de divorţ: „și eu asta vreau, dar trebuie mai întâi să bagi cu avocatul actele de divorţ, să nu te acuze soţul său de ceva”.

„Partea civilă a avut convingerea că inculpatul este procuror (…) Predarea sumelor de bani s-a făcut în baza calităţii false folosite de inculpat şi în contextul invocării unor posibile infracţiuni pretins comise de soţul părţii civile, totul grefat pe tensiunile existente în cadrul familiei Ene care au înlăturat posibilitatea verificării informaţiilor transmise de către Surd Aurelian Andrei. Convingerea persoanei vătămate cu privire la realitatea acestui scenariu a fost întărită şi prin furnizarea codurilor necesare pentru recuperarea sumelor de bani – filele 129-130 vol. II dosarul de urmărire penală, probe care vin în susţinerea declaraţiilor părţii civile cu privire la numărul actelor materiale şi a sumelor predate. (…) Astfel, tot contextul factual ce rezultă din probele administrate în cauză denotă intenţia inculpatului de a obţine un folos patrimonial injust, prin inducerea în eroare a părţii civile din prezenta cauză.”, au motivat magistrații de la Curtea de Apel Cluj.

Impostorul a fost condamnat cu suspendare pentru că are probleme de sănătate

La data de 11 noiembrie 2022, Aurelian Andrei Surd a fost condamnat de magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca la pedeapsa de a 3 ani şi 6 luni închisoare și la plata sumelor de 44.870 euro şi 58.695 lei, reprezentând despăgubiri pentru daune materiale. Ulterior, bărbatul a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la 3 ani de închisoare cu suspendare și a fost obligat să presteze 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Floreşti sau al unui locaş de cult/organizaţie de binefacere din aceeaşi localitate.

„Inculpatul a profitat de starea de vulnerabilitate în care se afla partea civilă şi a indus-o în eroare atribuindu-şi calităţi oficiale pentru a putea obţine anumite sume de bani de la aceasta, urmările care s-au produs (crearea unei pagube semnificative în patrimoniul părţii civile), precum şi persoana inculpatului care este cercetat penal în mai multe dosare pentru comiterea aceluiaşi tip de fapte, este în vârstă de 39 de ani, are un copil minor în întreţinere, suferă de anevrism gigantic, curtea apreciază că se impune aplicarea unei pedepse exemplare, orientată spre limita maximă aplicabilă în cauză.

La stabilirea duratei acesteia, curtea va lua în considerare atât „eforturile” depuse de inculpat în a o convinge pe persoana vătămată de realitatea scenariului creat, cât şi disponibilitatea acesteia de „a colabora” în vederea punerii la adăpost a sumelor de bani deţinute, apreciind că o pedeapsă de 3 ani închisoare este proporţională cu gravitatea faptei comise şi cu periculozitatea infractorului. (…)

Raportat la înscrisurile medicale depuse la dosarul cauzei din care rezultă problemele grave de sănătate cu care se confruntă, dar având în vedere şi perioada în care Surd Aurelian Andrei s-a aflat sub puterea măsurii preventive şi care l-ar putea motiva să renunţe la conduita infracţională, curtea apreciază că ar fi suficientă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta decizie.”, au motivat magistrații.

Ioan Ene, soțul victimei, implicat într-un scandal la Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj

În anul 2018, o femeie a relatat că medicul Ioan Ene a avut o atitudine total neprofesionistă când aceasta s-a prezentat de urgență la Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, când fiica acesteia avea temperatura crescută. Mămica a transmis că i-a făcut o plângere lui Ioan Ene pentru modul în care s-a comportat.

„Am ajuns cu fetita mea de 3 ani, la departamentul ORL al spitalului de urgenta pentru copiii, de urgenta, cu temperatura 38 cu 2. Am intrebat daca sa astept, daca imi poate vedea copilul in regim de urgenta si mi s-a spus ca da. In cele din urma, ne-a venit si noua randul sa intram la domnul doctor ENE IOAN. Din momentul in care am intrat domnul doctor a inceput sa ma ia la intrebari, pe un ton nu tocmai profesionist. Tonul nu a contat in momentul respectiv pentru ca eu asteptam sa imi vada copilul. Si acest lucru s-a intamplat in cel mai neprofesionist mod, pana cand nu am mai rezistat sa imi aud copilul cum urla si i-am zis sa ia mainile de pe copilul meu. Pe toata perioada „consultatiei” el urla la mine si imi invoca ceva legi din sistemul de sanatate. Nu as putea sa reproduc cuvintele lui deoarece m-a apucat disperarea si am izbucnit in plans. La iesirea din cabinet el urla in continuare la mine si nu mi-a spus nimic despre situatia medicala a copilului meu.

Cu ultimele puteri pe care le-am avut am mers si am depus o plangere la adresa dansului. A fost cea mai traumatizanta experienta pe care am avut-o in sistemul de stat, atat pentru mine cat si pentru copilul meu.”, a relatat femeia.