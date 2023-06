Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei, a subliniat în raportul de final de mandat că România a traversat cu succes această iarnă, fără a întâmpina probleme majore, și că cetățenii nu au suferit de frig sau de întreruperi de curent. El a menționat că, deși a fost o perioadă dificilă, au fost necesare sacrificii considerabile, dar este convins că actualul Guvern va continua să prioritizeze domeniul energetic, deoarece obiectivul lor principal este să asigure independența energetică a țării.

Virgil Popescu a amintit, vineri, la prezentarea bilanţului, că a preluat mandatul de la Ministerul Energiei într-o perioadă în care minerii din Valea Jiului protestau întrucât nu au primit salarii compensatorii, dar a rezolvat acea situaţie printr-o OUG. El a continuat menţionând situaţiile legate de falimentul Complexului Energetic Hunedoara, problemele de la Complexul Energetic Oltenia, dar şi acordul privind finanţarea reactoarelor 3 şi 4 de la Centrala de la Cernavodă.

”Două proiecte majore pentru independenţa energetică a României, programul nuclear civil şi producţia şi extracţia de gaze din Marea Neagră, au fost puse în sfârşit pe direcţia cea bună. (…) Avem, în cursul acestui an, în septembrie cel mai probabil, reactoarele 3 şi 4 vor fi în linie dreaptă şi se vor semna contractele pentru execuţie. Avem un site şi faza unu contractată pentru reactoarele modulare la Doiceşti, urmând ca până la sfârşitul acestui an să se semneze contractul pentru faza doi pentru reactoarele modulare, deci practic România intră în linie dreaptă cu construcţia acestor reactoare, 2029 – cel târziu, termenul pentru punerea în funcţiune a reactorului modular, 2030 – reactorul 3, 2031 – reactorul 4 de la Cernavodă. Asta înseamnă independenţă energetică a României”, a susţinut Virgil Popescu.

El a adăugat că probabil săptămâna viitoare se va anunţa decizia de pornire a investiţiei legate de gazele din Marea Neagră, astfel că în 2026-începutul lui 2027 România va extrage gaze din Marea Neagră, mai mult decât poate consuma, scrie news.ro.

”România va deveni practic furnizor de securitate, un jucător pe piaţa regională a gazelor naturale”, a subliniat Popescu.

El a făcut referire şi la ajutorul pentru plata facturilor la energie.

”Românii nu au suferit nici de frig, nu au avut nici blackout, aşa cum se spunea, şi practic am trecut prin acest an de criză şi prin această iarnă fără să avem absolut nici o problemă. Iar de la importator net, în 2019, când am preluat Ministerul Energiei, în primele patru luni ale 2023, pentru prima dată după 2018, deci după cinci ani România a devenit exportator net de energie electrică. Da, nu a fost uşor, da, a trebuit să facem sacrificii imense şi sunt convins că şi de aici înainte actualul Guvern va avea şi are Energia ca şi prioritate, pentru că avem un obiectiv foarte clar: independenţa energetică. Adică România va produce energie electrică mai mult decât consumă, va produce gaz mai mult decât consumă”, a punctat fostul ministru.

