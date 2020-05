Raed Arafat, șeful DSU, este ironizat de fostul președinte al Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae. El a scris pe site-ul său un text ironic după afirmațiile lui arafat legate de serviciile secrete care trebuie să apere populația de dezinformările pe tema coronavirus.

„Secretarul de stat Raed Arafat, într-o intervenție publică, ne spune că există “aginturi”(troli, servicii secrete străine, organizații oculte, nu știu dacă nu a pomenit și de extratereștri), care, prin știri false și comentarii, iau în derâdere eforturile conducătorilor iubiți, interpretează în mod intenționat negativ măsurile luate, lansează zvonuri, care creează o stare de neîncredere în populație, solicită controale privind achizițiile publice făcute fără licitație etc. Sintetizat spus: care sabotează. De aceea au fost sesizate serviciile secrete pentru a-i identifica. Urmează, cred eu, și să-i elimine /neutralizeze. Raed Arafat are dreptate. Iată un exemplu de interpretare răuvoitoare.

Termometrizarea populației la locul de muncă și în alte spații publice.

Domnul Ministru Nelu Tataru ne explică cu subiect și predicat că această măsură este absolut necesară pentru triajul epidemiologic și că persoanele cu febra nu vor avea acces în acele locuri și vor fi identificate și testate. În acest mod simplu sunt protejate atât persoanele bolnave, cât și cele sănătoase. Secretarul de stat Raed Arafat ne spune că este un lucru normal și că limita de admisibilitate s-a stabilit la 37,3 grade Celsius. Imediat apar răuvoitorii cu știri false.

Trolii țipă că se încalcă demnitatea, libertatea și intimitatea persoanei, că nu se respectă autonomia persoanei, că se încalcă legea drepturilor pacienților și legea privind protecția datelor personale, că în nicio țară europeană nu există asemenea reglementări. Nu contează dacă aceste afirmații sunt adevărate sau nu. Ele contrazic poziția oficială, obiectivul real este să împiedice implementarea măsurii și, în consecință, sunt false de drept.

Serviciile secrete străine (cel mai probabil rusești, chinezești sau maghiare) lansează teoria că măsura este neștiințifică și ineficentă. Dacă peste 90% dintre infectați sunt asimptomatici, ei nu vor fi depistați și vor transmite (clandestin, prin contrabandă) virusul în comunitate. Nu contează dacă aceste afirmații sunt adevărate sau nu. Ele contrazic poziția oficială, obiectivul real este să împiedice implementarea măsurii și, în consecință, sunt false de drept.

Organizațiile oculte supralicitează: personalul care efectuează manopera nu e calificat pentru o asmenea manevră, termoscanarea nu are nicio relevanță medicală, acuratețea aparatelor lasă mult de dorit (existând erori de 3 grade Celsius), sunt numeroase situațiile în care o persoană perfect sănătoasă poate prezenta o temperatură mai mare de 37,3 deoarece temperatura tegumentară este influențată de mai mulți factori: vârsta, particularități individuale, stări fiziologice, activități fizice intense, momentul zilei, anotimpul, temperatura mediului ambiant etc. Nu contează dacă aceste afirmații sunt adevărate sau nu. Ele contrazic poziția oficială, obiectivul real este să împiedice implementarea măsurii și, în consecință, sunt false de drept.

Extratereștii nu au spus nimic (încă).

În concluzie, să fim vigilenți. Dacă întâlnim o persoană, care critică măsurile luate de conducătorii noștri de oști, să nu ezităm și să o denunțăm de îndată la 112.

P.S. Recunosc că și eu, în nemernicia mea, am lansat știri false. Am scris că masca pe care o purtăm (acum obligatoriu) trebuie să fie omologată, adecvată unei infecții virale și fiecare lot controlat în ceea ce privește calitatea. Am scris că dimensiunea virusului e de ordinul nanometrilor în timp ce dimensiunea porilor unei măști chirurgicale e de ordinul micrometrilor (micronilor). Ele sunt o barieră pentru microbi, pentru picaturile de salivă, dar nu și pentru viruși. Am scris că un șal, batic, fular, nu poate înlocui o mască cu filtru. Am scris că măștile neadecvate și improvizațiile pot face mai mult rău decât bine, inclusiv prin sentimentul de siguranță pe care îl induc. Nu contează dacă aceste afirmații sunt adevărate sau nu. Ele contrazic poziția oficială, obiectivul real este să împiedice implementarea măsurii și, în consecință, sunt false de drept. Apelez la clemența conducătorilor”, a scris Vasile Astărăstoae, miercuri, pe site-ul său.