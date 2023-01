Curtea de Apel Cluj s-a pronunțat ieri în procesul în care fostul senator clujean Iuliu Păcurariu și soția lui, Rozalia, au fost dați în judecată pentru că nu au returnat peste jumătate de milion de lei unei persoane care le-a împrumutat banii.

”Respinge cu majoritate de voturi in complet de divergenta ca nefondat apelul declarat de paratii PR si PI impotriva sentintei civile nr. 344 din 30.07.2020 a Tribunalului Cluj, pronuntata in dosar nr. 3624/117/2019*, pe care o mentine.Obliga pe numitii apelanti sa plateasca intimatului DCF suma de 8710,44 lei, cheltuieli de judecata in apel. Cu drept de recurs in 30 de zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Curtea de Apel Cluj. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei, azi, 17.01.2023. Cu opinie separata in sensul admiterii in parte a apelului cu consecinta schimbarii in parte a sentintei in sensul respingerii actiunii formulate in contradictoriu cu paratul PI ca fiind pronuntata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva”, arată soluția pe scurt a instanței.

Fostul senator a declarat pentru Gazeta de Cluj că va contesta decizia la Curtea supremă.

”Se merge la recurs la Curtea suprema. Eu, care n-am avut o semnătură, o decizie în toată treaba, că dacă eram eu nu se întâmpla toată treaba asta”, a declarat Păcurariu.

Decizia menținută ieri de Curtea de Apel Cluj menționează că soții Păcurariu trebuie să plătească ”450.000 lei reprezentând împrumut nerestituit, precum şi la plata dobânzii legale calculate de la data scadenţei-31.03.2017 şi până la data plăţii efective a debitului , din bunurile comune, iar în măsura în care creanţa nu va fi acoperită din bunurile comune, obligă pe pârâţi, în solidar, la restituirea diferenţei împrumutului din bunurile proprii. Obligă pe pârâţi la plata sumei de 200.000 lei reprezentând împrumut nerestituit , precum şi la plata dobânzii legale calculate de la data scadenţei-15.04.2017 şi până la data plăţii efective a debitului, din bunurile comune, iar în măsura în care creanţa nu va fi acoperită din bunurile comune, obligă pe pârâţi, în solidar, la restituirea diferenţei împrumutului din bunurile proprii. Respinge cererea privind obligarea pârâţilor la plata ratei inflaţiei. Obligă pe pârâţi, în aceeaşi modalitate, la plata sumei de 36.674,41 lei cheltuieli de judecată”, arată decizia tribunalului Cluj din acest dosar.

