Jandarmii, dezvoltați neuronal holistic de Botoș. Jandarmeria Română, condusă de generalul Alin Mastan, lucrează în secret la un proiect european evaluat la 30 de milioane euro pentru dezvoltarea conexiunilor neuronale a cadrelor militare din ministerul de Interne.

Proiectul va fi implementat cu ajutorul unui grup select din care fac parte generalul (r) Ilie Botoș, fostul procuror general al României, Alexandru Ioan Rus, fiul fostului ministru de Interne Ioan Rus, dar și celebrul neurolog Fior Dafin Mureșan.

Documentele obținute de către DeFapt.ro arată că deja s-a semnat un protocol între Jandarmeria Română și firma generalului (r) Ilie Botoș, ocazie cu care s-a demarat un proiect pilot în cadrul căruia opt jandarmi „voluntari” au beneficiat de dezvoltarea conexiunilor neuronale. Medicul Fior Dafin Mureșan susține că au fost în jur de 15-20 de jandarmi.

Proiectul este promovat în cercurile Ministerului de Interne de către Paul Vasile Zai, consilierul tuturor miniștrilor de Interne din 2006 până în prezent, dar și beneficiarul unui program de dezvoltare neuronală la clinica medicului Mureșan.

„Dezvoltarea și optimizarea potențialului operațional uman”

Valentina Prodan, șefa Direcției Programe Finanțare Externă din cadrul Jandarmeriei Române, și Paul Vasile Zai, consilierul ministrului de Interne, trag sforile pentru a obține o finanțare europeană de 30 de milioane euro pentru proiectul „Platformă multimodală pentru dezvoltarea și optimizarea potențialului operațional uman al structurilor de aplicare a legii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.

Este vorba despre dezvoltarea unei platforme care ar integra rezultatele activităților de cercetare – dezvoltare multidisciplinară din domeniul neuro – științelor, a medicinei și a psihologiei operaționale.

Platforma ar avea la bază tehnologii avansate precum inteligența artificială, realitatea virtuală și un câmp complex de senzori multimodali de bio-feedback.

Considerați idioți de șefa de la Finanțări externe

Pentru a justifica accesarea a 30 de milioane de euro, Valentina Prodan a enumerat în proiect o serie de vulnerabilități cu care se confruntă militarii de la Interne. De exemplu, se menționează că instrucția și pregătirea teoretică a „lucrătorilor din structurile de aplicare a legii” se realizează prin metoda clasică, o metodologie în care inserarea de elemente de noutate este greu de realizat.

„Mai mult, frecvența sesiunilor de instrucție practică sau pregătire teoretică este una care nu poate asigura formarea unor deprinderi/automatisme care să susțină excelența. De asemenea, abordarea curentă a pregătirii personalului nu ia în calcul și nu poate susține din punct de vedere financiar abordarea holistică a acestui domeniu atât de vast cum este potențialul operațional uman.

De aici apar o serie de neajunsuri care se traduc în acțiuni inadecvate, coordonare precară atât în interiorul echipelor cât și între diferite echipe care intervin comun, chestiuni de etică profesională, perspectiva apariției lipsei de motivare și o potențială stare de vulnerabilizare în rândul personalului”, se menționează în proiect.

Jandarmii, dezvoltați neuronal holistic de Botoș

Documentele obținute de către DeFapt.ro arată că în proiectul cu nume pompos au fost cooptate toate instituțiile de forță subordonate Ministerului de Interne care ar urma să asigure „subiecți” pentru testarea și dezvoltarea neuronală.

Partea de specialitate a fi asigurată de firma Integrated Training Center International, deținută de generalul (r) Ilie Botoș, și Institutul RoNeuro al medicului neurolog Fior Dafin Mureșan.

Pentru a-și securiza proiectul, firma lui Ilie Botoș a semnat cu Jandarmeria Română un protocol de colaborare la data de 31 mai 2024 pe o perioadă de un an, cu prelungire pe încă un an.

La solicitarea DeFapt.ro, Jandarmeria Română a transmis că protocolul a fost semnat de adjunctul inspectorului general în numele inspectorului general al Jandarmeriei Române, generalul Alin Mastan, și de Cristina Ene, administratorul firmei Integrated Training Center International.

Negociere la Botoș în birou

Protocolul prevede derularea în comun a unor programe de pregătire care includ tehnici, tactici, proceduri și tehnologii inovative cu accent pe optimizarea potențialului operațional uman. Totodată, prevede și identificarea și accesare în comun a proiectelor cu finanțate prin fonduri externe nerambursabile sau rambursabile.

Negocierea protocolului a fost făcută de Valetina Prodan, din partea Jandarmeriei Române, chiar în biroul firmei lui Ilie Botoș.

„Doamna Valentina Prodan a participat în calitate de șef al Direcției Programe de Finanțare Externă la activități în locații din afara IGJR, în scopul discutării unor aspecte legate de protocolul de colaborare semnat între IGJR și S.C. Integrated Training Center International”, a precizat Jandarmeria Română.

Jandarmi obligați voluntar să intre în experiment

În baza protocolului s-a desfășurat un prim program de pregătire al jandarmilor pentru creșterea abilităților motrice și cognitive. Jandarmeria Română a transmis, la solicitarea DeFapt.ro, că doar opt militari din unitățile subordonate au participat la acest „experiment”.

Aceștia s-ar fi oferit voluntari. Surse din cadrul Jandarmeriei au declarat, sub protecția anonimatului, că, în realitate, jandarmii au fost obligați să se înscrie în program.

Creșterea abilităților motrice și cognitive în cazul celor opt jandarmi s-a desfășurat la Institutul RoNeuro din Cluj, sub supravegherea medicului neurolog Fior Dafin Mureșan.

„Quantakinetic Operational Fitness”

Jandarmeria Română a transmis că „modulele de pregătire au constat în tehnici, tactici și proceduri menite să ducă la perfecționarea capacităților operaționale, printr-o metodă de integrare a funcțiilor cognitiv-emoționale cu restul corpului și, în general, a individului cu mediul înconjurător”.

Metoda folosită a fost „Quantakinetic Operational Fitness”, dar nu a fost detaliată pentru că dreptul de proprietate asupra acesteia a fost înregistrat la nivel european și se află în administrarea firmei deținută de Ilie Botoș. Am încercat să obținem un punct de vedere de la generalul (r) Ilie Botoș, dar acesta nu a răspuns la telefon.

Declarații ale reprezentanților COSR țin loc de studii medicale

Întrebați dacă există studii și cercetări medicale solide în ceea ce privește potențialele consecințe sau traume cu care s-ar putea confrunta jandarmii incluși în programul de pregătire, Jandarmeria Română a transmis că metoda Quantakinetic Operational Fitness este sigură.

Aceasta „nu presupune consecințe negative asupra fizicului sau psihicului uman, această afirmație fiind probată prin rezultatele testelor clinice derulate de Centrul de Cercetare și Diagnostic a Bolilor Neurologice RoNeur, prin lucrarea prezentată de profesorul dr. Maurizio Bertollo din cadrul Universității G. D’Annunzio la cel de-al 15-lea Congres al Societății Internaționale de Psihologie Sportivă din Taipei, precum și prin declarațiile reprezentanților Comitetului Olimpic Român”.

Nu e clar cum declarațiile oficialilor COSR ar ține loc de studii și cercetări clinice.

Procurorul Botoș, carte despre quantakinetică

Jandarmeria Română mai susține că o descriere completă a acestui tip de pregătire poate fi studiată în cartea „IBQ Fitness Operational Quantakinetic”, publicată de Ilie Botoș la editura Centrul Tehnic – Editorial al Armatei, în 2019.

Surse din cadrul Ministerului de Interne susțin că jandarmilor „cobai” nu li s-a prezentat un cod etic al acestei metode și nici nu li s-au adus la cunoștință toate posibilele consecințe sau traume care ar putea să apară în viitor.

Cu toate acestea, conducerea Jandarmeriei Române susține că a analizat studiul, declarațiile COSR și cartea lui Ilie Botoș înainte de „demararea sesiunilor de pregătire” și acestea „au stat la baza oportunității de colaborare” cu firma Integrated Training Center International.

„E o metodologie absolut originală românească”

Contactat de către DeFapt.ro, celebrul medic neurolog Fior Dafin Mureșan a spus că nu poate vorbi prea mult despre proiectul pilot și ne-a îndrumat către generalul Ilie Botoș. Însă a explicat pe scurt partea științifică a proiectului în care au fost implicați jandarmii.

În jur de 15-20 de jandarmi, nu doar opt, cum a comunicat oficial Jandarmeria Română.

„E o metodologie absolut originală românească, elaborată pentru a alinia mai bine mintea și trupul, da, pentru orice tip de performanță cognitivă și fizică care crește foarte mult integrarea holistică a corpului. Lucru care se poate măsura fizic, prin performanțe clare, măsurabile, și în parametrii științifici complexi. Asta este!

Performanțe cognitive infinite

Este o chestiune absolut originală, excepțională, românească care ține de o zonă de antrenare și creativitate. Eu sunt un om de știință, v-am explicat principiile. Eu îmi fac doar partea mea de om de știință. Este o intervenție complexă care crește alinierea activității fizice, motorii, cu partea cognitivă și emoțională. Da?

Ajungând ca individul, persoana să fie infinit mai performantă în tot ceea ce face, gândește și simte”, a declarat neurologul Mureșan.

Pe scurt, a explicat medicul, crește performanța creierului „foarte, foarte mult”. Crește performanța sistemului nervos al ființei umane. Totodată, nu ar exista posibile traume ulterior creșterii performanței creierului.

Botoș și gașca lui Cocoș, pe quantakinetic toți

Firma Integrated Training Center International este deținută în mod egal de generalul (r) Ilie Botoș și Cristina Ene.

O altă firmă în care apare numele generalului (r) Ilie Botoș este Quantakinetic Multitasking Equipments. În această societate, Botoș este asociat cu afaceristul Adrian Ionel Petrache, fostul partener de afaceri al lui Dorin Cocoș și Alexandru Bittner.

Totodată, în firma Human Development Tehnologies, generalul este asociat cu Ioan Alexandru Rus, fiul fostului ministru de Interne Ioan Rus, și cu Fundația pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării, reprezentată de medicul Fior Dafin Mureșan.

Această încrengătură de afaceri a fost dezvăluită de ziardecluj.ro. Din anturajul acestui grup face parte și Paul Vasile Zai, veșnicul consilier al miniștrilor de Interne.

Neurologul Fior Dafin, enervat de asocierea cu fiul lui Ioan Rus

Întrebat cum a ajuns să se asocieze cu generalul (r) Ilie Botoș și cu fiul lui Ioan Rus, medicul Fior Dafin Mureșan s-a enervat pe loc.

„Ascultați-mă, eu nu am nimic cu domnul Rus. Domnul Rus nu este asociat în povestea asta. Fiul domnului Rus nu mai este de mult, de ani de zile. Nici domnul Rus, nici fiul lui, nu are legătură cu nimic. Domnul Rus nu are cea mai mică treabă. Nu m-am asociat cu fiul domnului Rus. Aia a fost cândva acum niște ani de zile.

A fost o idee, el să facă ceva, a fost discuția domnului general. Omul se ocupa cu ceva IT, e un bun specialist IT. Probabil că făcea niște simulări, nu îmi dau seama. Nu avem, nu există nici un fel legătură sau asociere la momentul respectiv. Chiar m-a deranjat atunci, a fost tendențioasă și stupidă. La fel cum sunt majoritatea lucrurilor la noi”, a declarat medicul.

Zai, parodie neuronală totală

Pe lângă jandarmi, pe mâna medicului Fior Dafin Mureșan a ajuns și consilierul Paul Vasile Zai. Acesta explica într-una din ședințele cu șefii Jandarmeriei Române că i s-a dezvoltat capacitatea neuronală atât de mult încât știa dinainte ce urmează să îi spună mai mulți interlocutori cu care a intrat în contact.

DeFapt.to a încercat să obțină un punct de vedere de la Zai, dar acesta a refuzat orice dialog.

Atunci când a fost întrebat de Paul Zai și implicarea acestuia în promovarea proiectului de 30 de milioane de euro, medicul Mureșan a spus că nu are nici o legătură cu acesta.

„Eu mă pricep la creier în țara asta”

„Domnul Paul Zai… nu am nici o legătură, nici o treabă cu domnul Paul Zai. Nu știu, n-am avut eu nici o treabă cu domnul Paul Zai. Aia e altceva, în mod privat, că i-am măsurat eu niște chestii în vară, dar nu în cadrul acestui proiect. Dar domnul Paul Zai nu are nici o treabă. Eu nu am treabă cu acel proiect european. Vă rog să mă înțelegeți.

Da, apare numele meu în acel proiect pentru că dacă cineva se pricepe la creier în țara asta mă pricep eu. Că asta am făcut toată viața și m-au introdus ca potențial colaborator. Dar acel proiect nu s-a materializat. Eu nu lucrez în acel proiect. Eu lucrez cu lucrurile acestea de 30 de ani în țară și peste tot în lume”, a mai spus medicul neurolog.

Botoș, viața și opera

Ilie Botoș a fost încadrat în toamna anului 1990 în funcția de procuror la Târgu Jiu. La 1 octombrie 1990, a fost detașat la parchetul Alba Iulia. În vara anului 1991, a fost avansat ca judecător militar la Tribunalul Militar Cluj. Apoi a revenit pe funcția de procuror militar la Parchetul Militar Cluj.

A trecut pe la Parchetul Național Anticorupție, apoi a fost numit în funcția de procuror general al României. Se întâmpla la data de 3 august 2003. Trei ani mai târziu, a fost nevoit să își dea demisia din funcție ca urmare a fugii teroristului Omar Hayssam din România.

A revenit în Ministerul Apărării Naționale, acolo unde a primit gradul de general de brigadă. Președintele Traian Băsescu i-a dat cea de-a doua stea de general. În cadrul ministrului Apărării a deținut funcția de director al Direcției Juridice, apoi a fost șeful Direcției Generale de Informații a Apărării (DGIA).

De acolo, a fost luat de Gabriel Oprea și numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. La data de 6 noiembrie 2015 a fost numit ministru de Interne în locul lui Gabriel Oprea. A fost eliberat din funcție o lună mai târziu. Generalul (r) Ilie Botoș s-a pensionat la vârsta de 51 de ani.

defapt.ro