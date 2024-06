Mircea Geoană se află într-o vizită la Cluj-Napoca și a anunțat că este pregătit să candideze ca independent la președinția României.

El spune că n-a avut nicio discuție cu reprezentanții PSD sau PNL pentru fi cooptat candidatul lor la alegerile prezidențiale și că e pregătit, „la momentul potrivit”, să-și asume o candidatură independentă. „Este anul independenților în politica românească și sunt absolut hotărât să-mi păstrez această credință”, a transmis Geoană de la Cluj Napoca, unde a participat la dezbaterea „România în Europa. Centru versus Periferie” precum și la conferința „Techsylvania”.

Geoană a precizat că nu exclude sprijinul niciunui partid politic, fie din partea PSD ori din partea PNL, dar că viitorul președinte al României nu trebuie să se afle la Cotroceni pentru a reprezenta interesele vreunui partid, ci doar interesele națiunii, potrivit actualdecluj.ro.

Fostul social-democrat spune că nu se dezice de trecutul său politic, dar arată că în prezent cariera sa a ajuns la alt nivel, și consideră că e nevoie de o schimbare de mentalități în privința alegerii președintelui României. Având în spate platforma „România Renaște”, Geoană și-a exprimat încrederea că va reuși să atragă de partea sa electoratul. Mai jos, principalele răspunsuri oferite deGeoană:

Ați fost contactat de PSD sau PNL pentru a vă propune să candidați la prezidențiale?

Nu am astfel de conversații cu ei. Cred că toată această conversație despre data alegerilor prezidențiale este o discuție care în spate are o altă problemă legată de candidați și sper din toată inima, cât mai curând cu putință să fie claritate asupra acestui subiect. Din punctul meu de vedere, am spus-o și cu alte ocazii, anul 2024 este anul independenților în politica românească și sunt absolut hotărât să-mi păstrez această credință.

Nu partidele aleg președintele României, ci cetățenii și poporul. Alegerile prezidențiale sunt diferite prin natura lor față de alte alegeri, cu mult mai multă prezență la vot. Alegeri mai personalizate, nu alegi partidul, ci alegi un om, o persoană care să conducă națiunea pentru următorii ani de zile, deci e o alegere complet diferită. Când vorbesc cu colegi de-ai mei care sunt șefi de stat sau de guvern, inclusiv cei care au fost aleși ca și independenți, și le spun ceea ce mă întrebați și dvs: cum se pot câștiga alegerile dacă n-ai oameni în secții de votare, dacă nu ai structuri? Și ei mă întreabă la modul cel mai onest: dar de ce ai nevoie de oameni în secțiile de vot? Pentru că probabil în cultura noastră ai nevoie de oameni în secții de vot ca să-ți păzești voturile. România a rămas din păcate de prea mulți ani de zile cu un sistem electoral foarte primitiv, cu saci, cu ștampile. Suntem una din cele mai performante tări din Europa din punct de vedere tehnologic și noi continuăm să facem alegeri în acest mod. Dar încă o dată, alegerile prezidențiale sunt alegerile românilor pentru viitorul lor președinte și sigur că partidele joacă un rol important dar un rol secundar față de ceea ce inspiră ca încredere și mesaj…

Când vă anunțați candidatura, oficial, la președinția României, sau mai așteptați invitația PSD ori a PNL?

La momentul potrivit. Mai am treabă de făcut la NATO. MAi avem câteva zile până la summit-ul de la Washington, sunt concentrat efectiv pe acest lucru. La Cluj am venit pentru Techsylvania și felicit pe această cale organizatorii, este un eveniment excepțional, dintre cele mai frumoase din Europa de acest profil, pentru că eu le văd pe toate, conduc inovarea la NATO și evident am ținut să răspund invitației colegilor de la mișcarea „România Renaște”, o mișcare care se dezvoltă frumos și în care văd foarte multă lume de foarte bună calitate și oameni doritori să facă lucrurile diferit în România.

Ați prefera PSD sau PNL?

Am depășit demult în viața mea corsetul îngust al unui partid sau altuia, cred că președintele României trebuie să fie deasupra partidelor. Să lucreze cu partidele, evident dar trebuie să aparțină sau să depindă de vreun partid politic, pentru că prin definiție trebuie să facă un rol de unificare a națiunii nu de reprezentare la vârful statului român a unui partid sau altul.

Nu acceptați nicio propunere din partea celor două mari formațiuni politice?

Nu discut despre ceea ce voi anunța, iar decizia mea va fi luată la momentul potrivit. Eu am spus și cu alte ocazii, eu nu refuz ,din pornire, susținere. Să fie cât mai largă, politică, civică. Uitați-vă la mișcarea „România Renaște”… Deci nu e ideea de a refuza o conversație de susținere, dar cu o singură condiție, să fie compatibilă cu viziunea mea despre viitorul țării și conformă cu nevoile reale ale țării și ale oamenilor acestei țări. (…) Nu știu cine sunt compatibili. Eu știu ce propun eu pentru România, ce propun alții o să vedem la momentul potrivit. Partidele trebuie să se decidă ele însele și să-și susțină viitorii candidați. Cred că această joacă de-a data alegerilor nu este o problemă atât de mare, dacă data este în sept, sau oct, sau noiembrie, nu asta e problema, ci că nu s-au hotărât cine le sunt candidații și dacă au șanse reale să câștige. Acesta este adevărata cauză a acestei întârzieri și a acestei aparente gâlcevi pe data alegerilor. Nu data alegerilor este problema ci calitatea și tracțiunea candidaților.

Care mai este relația dvs cu PSD, când ați vorbit cu Marcel Ciolacu?

Nu neg trecutul meu. Sunt mândru că am condus un partid mare. M-am bătut cu Băsescu. L-am învins pe Iliescu în Congresul partidului. Eu nu fug de acea perioadă. Acolo am fost, dar astăzi sunt în altă etapă a vieții, a experienței, a carierei și am înțeles că partidele sunt utile și importante, dar dacă vrei să unești țara, să ai o viziune de viitor nu poți să reprezinți îngust un singur partid oricât de mare sau de mic ar fi el. Cred că rolul unui președinte în Constituție și în mentalul colectiv al românilor este să unifice națiunea și nu să reprezinte la Cotroceni interesele vreunui partid.