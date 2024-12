Președintele AUR a cerut,miercuri seară, la Realitatea Plus, demisia președintelui Klaus Iohannnis și a judecătorilor de la Curtea Constituțională a României (CCR), în contextul anulării alegerilor prezidențiale. George Simion i-a acuzat de organizarea unei „lovituri de stat”.

George Simion a anunțat că intenționează să demareze procedura de suspendare a președintelui Iohannis, afirmând că în noua legislatură există suficiente voturi în vederea acestui demers.

„Împreună cu echipa noastră de avocați, care colaborează inclusiv cu echipa de avocați a domnului (Călin) Georgescu, am spus să luăm prin eliminare și să încercăm toate metodele democratice. Am înțeles implicarea lui Anthony Blinken (șeful diplomației americane, n.r.), am înțeles că a venit domnul Alexander Soros Jr. în România, am văzut mesajele date, am văzut că doamna Lasconi caută susținere inclusiv din partea guvernului italian după ce i-a solicitat implicarea domnului Trump. Dar așa ceva nu este posibil, avem un președinte care iese din mandat pe 22 decembrie, un președinte care trebuie să facă un pas înapoi, să își dea demisia, după cum ar trebui să își dea demisia membrii CCR”, a spus Simion, în emisiunea Ancăi Alexandrescu („Culisele statului paralel”), emisiune în care fostul candidat independent la președinție Călin Georgescu a fost prezent de mai multe ori.

„Avem din păcate o lovitură de stat care arată cât de tare se tem de vocile libere. Arată cât de tare folosesc instituțiile statului împotriva celor care nu sunt de acord cu această lovitură de stat. Împotriva poporului, împotriva televiziunilor care nu se supun lor, prin intermediul CNA (Consiliul Național al Audiovizualului, n.r.), împotriva partidelor care sunt excluse de la posibilitatea de a guverna, sub pretextul europenismului și a valorilor europene”, a continuat liderul AUR.

