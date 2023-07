Fostul director al APIA Cluj, Gheorghe Șerban, a fost concediat din sinecura pe care o avea la AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE „PROF DR. G.K. CONSTANTINESCU în 2021, decizia venindu-i pe mail. După ce a dat instituția în judecată, Tribunalul Cluj a instrumentat dosarul pe repede înainte, însă decizia a venit abia luna aceasta. Judecătorii au decis că Șerban trebuie ”înșurubat” din nou în funcție. El a fost ținta mai multor acuzații de corupție.

Gheorghe Șerban a ocupat până în 2021 funcția de șef de serviciu în cadrul AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU ZOOTEHNIE „PROF DR. G.K. CONSTANTINESCU”. Conducerea instituției a decis să mai taie din funcțiile de șefi pentru ca instituția să fie mai ”conectată” la realitate, astfel că Șerban a primit pe mail o decizie prin care i se spunea că are un termen de 30 de zile în urma căruia postul lui va fi desființat. Astfel că a dat instituția în judecată. În cadrul procesului, Șerban cere anularea ordinului și obligarea MADR la plata a 10.000 lei cu titlu de daune materiale şi morale.

În cadrul procesului, reprezentanții Agenției naționale pentru Zootehnie au arătat că reorganizarea a urmărit descentralizarea şi eficientizarea activităţii instituţiei şi nicidecum o concentrare, la nivel central, a atribuţiitor aferente funcţiilor de şef-serviciu din cadrul celor 7 Centre regionale de zootehnie. ”Este evident că, dacă nici măcar din această perspectivă nu se poate afirma ”că a fost urmărit interesul public”, arătăm că, reclamantul nu precizează modul în care descentralizarea activităţii ANZ prejudiciază interesul general al publicului, cu atât mai mult cu cât, principiul şi procesul descentralizării activităţii autorităţilor publice sunt repere şi fundamente diriguitoare ale funcţionării acestora. De asemenea, în mod eronat, reclamantul susţine faptul că centrele regionale ar urma să fie conduse „nu de către funcţionari care au ocupat funcţia publică prin concurs ci de către persoane numite discreţionar, agreate de directorul general al ANZ”. în acest sens, învederăm faptul că, pe de o parte, nu există nicio decizie a directorului general care să privească numirea vreunui funcţionar public în funcţii de conducere, fără organizarea, conform legii, a unui atare concurs”, se arată în întâmpinările de la dosar.

Trebuie menționat că Gheorghe Șerban nu a participat la un concurs, ci a fost numit în postul respectiv.

7 dintr-o lovitură

Practic, Șerban a fost demis în baza unei note de fundamentare a Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 2494 din 29.10.2021 modificat prin Ordinul nr. 2539 din 04.11.2021. Prin această notă se urmărea desființarea a șapte funcții publice de conducere de Șef serviciu de la cele șapte centre regionale de zootehnie, urmând ca acestea să fie coordonate de către un șef birou de la un oficiu județean de Zootehnie din cadrul centrului.

Însă, judecătoarea VELNICIUC CIUPĂRCĂ Iuliana – Cristina a anulat nota de fundamentare respectivă și a dispus reîncadrarea lui Șerban pe motiv că… nu a crezut că reprezentanții instituției vor să facă o reformă reală.

”Tribunalul consideră că în cauză sunt îndeplinite aspectele referitoare la motivarea formală, câtă vreme, urmând firul aspectelor menționate în cuprinsul Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 2494 din 29.10.2021, după cum s-a arătat mai sus, este posibilă identificarea motivelor care au stat la baza emiterii actului administrativ discutat. După cum se va analiza însă în continuare, în speță nu sunt îndeplinite condițiile de fond în vederea emiterii actului administrativ, în sensul că nu există o situație temeinic justificată care să impună reorganizarea în privința funcțiilor de conducere de la nivel regional, astfel cum impune art. 518 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Situaţiile temeinic justificate nu trebuie să fie doar afirmate, ci şi probate, astfel încât textul de lege menţionat să nu fie golit de conţinut, prin reorganizări formale. În acest sens, trebuiau efectuate analize, controale, raporturi de audit etc. care să probeze existenţa situaţiilor temeinic justificate de reorganizare a ANZ, ceea ce în speță nu s-a dovedit că s-ar fi făcut. Nici măcar în întâmpinare nu au fost arătate elemente concrete din care să rezulte că după reorganizare activitatea ANZ ar fi fost eficientizată sau că atribuțiile la nivel teritorial ar fi fost îndeplinite cu promptitudine și profesionalism. În cauză, identificarea unor astfel de elemente era deosebit de importantă, în condițiile în care, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a enumerat o serie de disfuncționalități rezultate din reorganizare. Reclamantul a ocupat funcția publică printr-un concurs organizat cu doar câteva luni înainte de reorganizare, fiind evident că procesul de reorganizare a fost unul accelerat”, arată judecătorul în motivarea deciziei.

Când conducea APIA Cluj, Gheorghe Șerban se mira des

Când conducea APIA Cluj, Gheorghe Şerban se declara uimit de faptul că soţia lui are o societate comercială, chiar dacă sediul firmei se află la domiciliul soţilor Şerban. Şeful APIA Cluj spunea că nu ştia că ar fi trebuit să specifice în declaraţia de avere faptul că soţia lui este unic acţionar la o societate comercială care are ca obiect de activitate “Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat”.

“Eu ştiu că în condiţiile în care se lucra şi avea profit, dar societatea n-a adus profit aşa că n-am trecut-o. Am aflat şi eu despre asta pentru că cineva a făcut o reclamaţie şi aşa am aflat despre asta. A fost un contract în 2009, dar abia după încheierea contractului am aflat pentru că nu s-a făcut licitaţie publică. Ştiu că nu s-a făcut licitaţie, dar am aflat mai târziu. Eu consider că nu sunt vinovat pentru că au fost respectate toate dispoziţiile legale”, spunea Gheorghe Şerban, directorul APIA Cluj.

Contractul la care directorul APIA Cluj face referire a fost acordat în 2009 de către Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA firmei SC AGROMED IMPEX SRL, societate deţinută în totalitate de ŞERBAN ANA NATALIA, soţia şefului APIA Cluj. Contractul, în valoare de 90.000 de lei a fost acordat fără nici o licitaţie, iar, pentru aceşti bani, soţia şefului APIA Cluj ar fi trebuit să împrăştie ierbicid printre liniile de cale ferată. Conform CFR, s-a ales metoda negocierii directe pentru că acest contract a fost atribuit în urma unei “situaţii de urgenţă extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă”. Cu alte cuvinte, între şinele de cale ferată apăruse o vegetaţie luxuriantă care ar fi putut perturba bunul mers al trenurilor.

Pe lângă această licitaţie, SC Agromed Impex SRL a făcut deconturi la DADR (Direcţia Agricolă pentru Dezvoltare Rurală) Cluj , începând cu 2005, când Şerban Gheorghe era director executiv adjunct şi din 2006 la APIA Cluj, când acesta (Gheorghe Şerban, n.red.) a fost numit director executiv.

De altfel, nici acum firma Agromed Impex nu apare în declarația de avere din 2021, semnată înainte de a fi demis. Pe anul 2022, societatea a declarat o cifră de afaceri de 168.138 lei, un profit de 113.572 lei și niciun angajat. De altfel, din 2012 firma nu a mai declarat vreun angajat chiar dacă cifrele de afaceri și profiturile gravitează, din 2018 în jurul a câtorva sute de mii de lei anual.

De la APIA Cluj a plecat cu ștampila de ”incompetent”

Nu este primul proces al lui Gheorghe Șerban. După ce, în urmă cu câțiva ani, a fost destituit de la conducerea APIA Cluj el a deschis un proces împotriva instituției pe care l-a pierdut. La data respectivă el a pierdut postul de la APIA Cluj în urma calificativelor de ”incompetent” primite în urma unei evaluări. După ce a dat APIA Cluj în judecată, el a pierdut procesul la Tribunalul Cluj și la Curtea de Apel Cluj.

Astfel, Șerban și-a găsit un post de șef la Agenția pentru Zootehnie.