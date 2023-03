GOTO Parking, parcarea din proximitatea Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj urmează să realizeze investiții în valoare de peste 3.600.000 lei în anul 2023, dar și să ia anumite măsuri care să îmbunătățească experiența utilizatorilor parcării.

De la preluarea GOTO Parking în anul 2019, societatea comercială a investit în parcare peste 3.000.000 lei, din care doar anul trecut 675.000 lei. Cele mai importante investiții sunt: un sistem de management integrat, sistem de iluminat și sistem de supraveghere video, digitalizare (rezervare loc de parcare prin aplicația ZenParking, plata prin aplicația yeParking, recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare), stații de încărcare a mașinilor electrice, refacerea marcajelor, amenajarea și semnalizarea locurilor de parcare pentru persoane cu dizabilități, achiziționarea și montarea unui transformator electric etc.

GOTO Parking va continua să investească anul acesta aproximativ 3.600.000 lei în modernizarea și dezvoltarea parcării. Printre viitoarele investiții se numără: reamenajarea parcării, suplimentarea automatelor de plată, implementarea sistemelor de POS la fiecare barieră. În același timp, sustenabilitatea și digitalizarea vor rămâne în centrul atenției reprezentanților parcării.

Cea mai mare sumă, circa 2.500.000 lei va merge către reconfigurarea locurilor de parcare, refacerea carosabilului în parcarea din fața terminalului vechi, din fața terminalului Sosiri și din fața accesului principal. Alte proiecte care se doresc a fi realizate anul acesta sunt: reamenajarea parcării (30.000 lei), digitalizare (59.000 lei), refacerea marcajelor (aprox. 59.000 lei), instalarea unui automat de parcare (aprox. 93.500 lei), instalarea unui sistem de sonorizare în parcare (aprox. 30.000 lei), instalarea unui sistem WI-FI gratuit în incinta parcării (aprox. 5.000 lei) și instalarea de POS-uri la bariere (aprox. 30.000 lei). În ceea ce privește planurile pe termen mediu, reprezentanții GOTO Parking vor suplimenta stațiile de încărcare a mașinilor electrice.

Primul proiect deja finalizat anul acesta este cel prin care s-a asfaltat zona Aerogara Veche, proiect care s-a ridicat la suma de 885.000 lei.

„Desigur, digitalizarea rămâne, de asemenea, în prim plan, iar în acest sens vom veni cu o soluție prin care va fi posibilă plata cu cardul sau telefonul mobil cu ajutorul unor tablete, introducerea unui nou automat de plată, instalarea unui sistem de sonorizare și a unui sistem WI-FI, la care clienții să aibă acces gratuit. De asemenea, fiecare barieră va fi prevăzută cu câte un POS, pentru a se putea realiza plata direct din mașină. Toate acestea sunt menite să îmbunătățească experiența clienților noștri în parcare și în special să o eficientizeze. Facem toate acestea, chiar dacă la finalul lunii februarie, după cum unii dintre voi știți, Tribunalul Specializat Cluj a hotărât ca parcarea de Vest să intre definitiv în posesia Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj. Odată aflată decizia, noi am transmis adrese către Consiliul Județean Cluj și către Aeroport, pentru a găsi împreună o modalitate de a preda amiabil și în cele mai bune condiții parcela de teren. Am hotărât să facem acest lucru pentru că scopul nostru a fost întotdeauna și este să oferim cele mai bune servicii clienților noștri. Ne dorim să aplanăm orice conflict și să găsim căi amiabile de comunicare și colaborare care să fie în folosul pasagerilor și a clienților noștri. Ne dorim să administrăm parcarea de vest în continuare, chiar dacă nu ne mai aparține. Însă dacă există reticențe, trebuie să ne îndreptăm și spre nevoile pe care le avem ca societate comercială. GOTO Parking plătește taxe în Cluj, contribuie ca orice alt agent economic, face investiții. Investiții care vor rămâne Consiliului Județean Cluj odată cu încheierea contractului și care rămân clujenilor, de fapt. Pentru a avea sens aceste investiții, vom lua măsuri care vor ține cont atât de obligațiile contractuale, cât și de nevoile utilizatorilor parcării”, a declarat Sanda Ardelean, administrator GOTO Parking.

Sanda Ardelean

Printre măsurile pe care GOTO Parking le va lua, se numără:

Respectarea prevederilor contractuale cu primire la cele 100 de locuri de parcare utilizate simultan de către angajații aeroportului Acordarea de abonamente pentru instituții cu reducere de 40% Continuarea demersurilor pentru exploatarea parcării de vest de către GOTO Parking

„Noi de-a lungul anilor am oferit o paletă largă de gratuități și nu am limitat accesul la 100 de locuri acordate angajaților Aeroportului Cluj, așa cum este menționat în contract și de multe ori s-a întâmplat să existe și peste 130 de mașini ale acestora parcate. Însă, odată cu restrângerea suprafeței exploatate, pentru a oferi prioritate utilizatorilor parcării, și o experiență cât mai bună, urmează să luăm aceste măsuri care nu ne fac plăcere, dar care sunt necesare. Țin să menționez însă că dacă luăm aceste măsuri, asta nu înseamnă că instituțiile vor avea o situație mai dificilă în a găsi locuri de parcare pentru angajații lor, deoarece pot să se adreseze reprezentanților aeroportului ca să li se ofere aceste locuri. Din câte am înțeles noi, exploatarea de zonei de vest a fost acordată aeroportului pentru o funcționare mai bună și nu în scop comercial. În toți acești ani, noi am respectat clauzele contractuale, am fost proactivi și am făcut investiții considerabile, am plătit taxe și impozite în Cluj, contribuind ca orice alt agent economic. Ne dorim să găsim căi amiabile de rezolvare a tuturor litigiilor, pentru a ne duce în continuare planurile la îndeplinire cât mai bine. După cum spuneam, ne dorim să investim în continuare, iar tot ce se realizează în incinta parcării va rămâne Consiliului Județean Cluj, prin contract, deci prin urmare va rămâne spre folosul clujenilor”, a concluzionat Sanda Ardelean, administrator GOTO Parking.

DESPRE GOTO Parking

GOTO Parking una dintre cele mai moderne parcări de aeroport din România, situată în proximitatea Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca.

Parcarea beneficiază de sistemul LPR (License Plate Recognition, pentru identificarea numerelor de înmatriculare auto) și al parcării Equinsa, dar și de un sistem modern de plată prin intermediul aplicației yeParking și de posibilitatea de rezervare din timp a locului de parcare, pentru a evita timpii lungi de așteptare. Clienții GOTO Parking se pot bucura de marcaje care au rolul de a fluidiza traficul, de un sistem de iluminare modern, dar și de siguranță în interiorul parcării, deoarece obiectivul este supravegheat cu ajutorul unui sistem video performant.

Din 2019, de la preluarea parcării aeroportului din Cluj, reprezentanții GOTO Parking au modernizat și adaptat acest obiectiv de interes dorințelor clienților, oferind servicii similare cu cele întâlnire pe orice aeroport european pentru a reduce stresul și imprevizibilitatea de a găsi un loc de parcare într-una dintre cele mai tranzitate zone din municipiul Cluj-Napoca.