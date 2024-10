Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anunțat că metroul de la Cluj va rămâne fără finanțare din PNRR din cauza neconformităților licitației cu cerințele Comisiei Europene. Mai exact, din cauza faptului că Primăria Cluj-Napoca a omis să anunțe modificările pe care le-a făcut cu privire la indicatorii tehnico-economici.

Prima licitație organizată de Primăria Cluj-Napoca pentru metroul Clujului a fost suspendată cu puțin timp înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Decizia a fost luată deoarece nu se depusese nicio ofertă și există convingerea că nici nu va veni vreun ofertant pentru investiția uriașă de la Cluj. Prin urmare, au fost stabiliți noi indicatorii tehnico-economici, ce au fost aprobați de Guvern, iar licitația a fost reluată.

Ce s-a întâmplat mai departe, însă, susține Grindeanu, este vina Primăriei Cluj. Ministrul Transporturilor acuză Primăria clujeană că „a omis să anunțe în CJUE noul registru european” de aceste schimbări și că, deși el personal a încercat să explice de două ori la Bruxelles aceste lucruri, Comisia Europeană nu a acceptat explicațiile.

„Metroul de la Cluj, așa cum ați relatat în presa din ultimele săptămâni, are o problemă legată de modalitatea în care s-a desfășurat licitația, care nu a fost acceptată de către Comisia Europeană. Am fost de două ori la Bruxelles încercând să le explic că nu e o problemă. Ca să înțelegeți tot parcursul, la momentul în care am preluat ministerul, PNRR-ul era finalizat și în PNRR era inclus acest obiectiv: metroul la Cluj”.

Ministrul a explicat că „existau indicatori tehnico-economici. Licitația a fost organizată de Primăria Cluj, nu de minister. Aceasta a organizat o licitație conform indicatorilor tehnico-economici aprobați de Guvern. Cu cinci zile înainte de termenul limită, primăria a suspendat licitația, având semnale că nu vor exista oferte din cauza indicatorilor foarte scăzuți, stabiliți înainte de creșterea prețurilor generată de războiul din Ucraina. Ulterior, au fost prezentați noi indicatori tehnico-economici, care au fost aprobați de Guvern. Licitația a fost reluată și procesul a continuat.”

Până aici totul era în regulă. De aici, încolo, însă, susține Grindeanu s-a strecurat greșeala Primariei Cluj-Napoca, ce a dus la reacția Comisiei Europene: „Ce spune Comisia? Spune că a omis să anunțe în CJUE noul registru european, ceea ce a condus la concluzia că nu s-au respectat toate criteriile impuse de Comisie.”

stiridecluj.ro