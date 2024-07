Bun găsit, prieteni! Câteva gânduri într-o perioadă în care mulți, chiar și eu, suntem în mici vacanțe.

Dacă mișcarea suveranistă se reunește, atunci câștigă parlamentarele și prezidențialele, deci, va guverna din 2025. Cine joacă cu PSD sau PNL e trădător sau securici. Care e contextul electoral la prezidențiale? Îi avem pe Ciucă, Ciolacu, Geoană, Lasconi, plus alți câțiva care vor mai apărea, candidați de tip euro-atlantist pentru un electorat care este sub 50% sau, ca să fim indulgenți, să-l punem la 50%, este compus din naivii care mai cred că SUA sau Uniunea Europeană ar putea rezolva problemele grave ale României. Pe partea cealaltă, la electoratul suveranist, avem până acuma trei candidați: Diana Șoșoacă, George Simion, Cozmin Gușă, plus alți câțiva care s-au anunțat sau care vor apărea, hai să zicem cu indulgență, tot pentru un electorat de circa 50%, dar probabil că ceva mai mult; un electorat de tip anti-vaccinist cu siguranță și știți, anti-război, pentru pace, clar, și știți, un electorat care ar vrea să ne îndreptăm spatele noi, ca națiune, și să ne folosim atuurile de negociere pentru o viață mai bună de acum înainte. Țelul PSD și PNL, care guvernează și acum împreună, ar fi o finală prezidențială între candidații lor, pe 8 decembrie, după ce, în gândurile lor, ar putea să reușească un 60%, aproximativ, așa și-au propus, la 1 decembrie, de Ziua Națională a României, la parlamentare. Asta ar însemna, prieteni suveraniști, că ăștia mă ascultați, aservirea României pentru încă cel puțin 10 ani, așa cum s-a petrecut în ultimii 20 de ani sub domniile (că n-au fost mandate de președinte) lui Băsescu și Iohannis, bineînțeles, bine ținuți în frâu de către partenerul strategic, care o perioadă a stat mai mascat, nu s-a văzut că-i chiar la Washington, s-a crezut că e și la Bruxelles, până ne-am dat cu toții seama că și Bruxelles-ul e coordonat tot de la Washington.

Cum se poate combate în mod realist un asemenea scenariu sumbru? Simplu: unificarea suveraniștilor pentru parlamentare. Ce se obține? Nu se obține o simplă adiționare de scoruri, scorul lui Șoșoacă, scorul lui Simion, cu scorul lui Gușă, nu. Se obține o emulație națională, bazată pe speranță, dar și pe concretețe, și de aici se mai obține o sinergie electorală. O să explic în viitor. Se mai obține un lucru important: compatibilizarea electoratelor prezidențiabililor, celor trei pe care i-am numit aici, în eventualitatea unui tur 2 unde e nevoie de fiecare vot. Pentru că da, fiecare dintre cei 3 suveraniști, Șoșoacă, Simion sau Gușă, avem electorat propriu, dar avem și ceva electorat comun, care, la prezidențiale, în condițiile în care fiecare candidează separat, poate să însemne undeva între 7 și 15% pentru fiecare dintre noi. Poate fi suficient pentru turul 2 sau poate să nu fie suficient pentru turul 2, pentru unul sau pentru niciunul, în condițiile în care Ciucă, Ciolacu, Geoană se vor clasa fiecare în aceeași marjă, tot așa, 7-15% cu Elena Lasconi, aproximez eu, pe la un 5-6%. Dacă suveraniștii se unesc sau se reunesc pentru parlamentare, e limpede că nu se vor ataca între ei candidații la prezidențiale, iar la turul 2 suveranistul ce se califică va beneficia de voturi utile. Nici măcar nu este obligatoriu să fie un candidat unic la prezidențiale al suveraniștilor; bine ar fi, însă, dintre Șoșoacă, Simion și Gușă să nu candideze decât cel mult 2; ideal ar fi însă dintre Șoșoacă, Simion și Gușă să candideze unul singur.

Revin, însă, la parlamentare, care în mod clar, dacă s-ar uni forțele, acestea ar putea să fie câștigate de către suveraniști pe 1 decembrie, cu 35-40% dintre cei care votează, iar candidatul suveranist din finală, pe 8 decembrie, ar avea șansa numărul 1 de câștig. Nu uitați prieteni că la acel moment probabil, posibil, probabil că Donald Trump va fi deja președinte în Statele Unite și altfel se va pune problema, inclusiv în România. Abia atunci și nicicum altfel un președinte suveranist ar da posibilitatea câștigătorilor suveraniști ai parlamentarelor să propună un guvern. Un altfel de președinte de tip Iohannis sau Băse’, adică cineva ca Ciucă sau Ciolacu ar încălca legea și în niciun caz n-ar lua la guvernare suveraniștii, nici împreună și nici separat.

Vreau să fac 3 precizări, dar, după cum v-am spus, am să revin la subiect în această vară.

Da, dacă am făcut publică această analiză, e clar că o să mă implic să-i aduc la masă de discuții și e clar că prima dată pe rând, apoi și împreună, și pe George Simion, și pe Diana Șoșoaca. Și nu, nu-i chem ca să mă susțină pe mine, îi chem pentru construcția comună de la parlamentare, care este vitală, așa cum am explicat și astăzi, dar și altădată. În ce mă privește renunț în favoarea oricăruia dintre ei, dacă mi se demonstrează argumentat că vreunul dintre ei ar avea mai multe șanse ca mine să-i bată pe Ciucă sau pe Ciolacu în turul 2, sau dacă PSD și PNL vor avea totuși candidat comun din disperare, cum s-ar zice, să-i batem pe „Ciuciolaci”. Am vorbit în titlu, nu există scuza pentru un joc individual al niciunuia dintre cei trei, nici al lui Gușă, ca să mă pun primul, nici al lui Simion, nici al Dianei Șoșoaca, pentru că acest joc individual ar avantaja strict tabăra PSD-PNL, care este tabăra prizonierilor Factorului Extern, respectiv i-ar avantaja pe Ciolacu, Ciucă, chiar și pe Geoană, care sunt tot prizonierii sau servitorii Factorului Extern, care se pregătesc să devină guvernatorii coloniei România. Cine joacă individual, fie pentru partid, AUR sau SOS sau Mișcarea GOLD, fie pentru sine, apare că trădează per ansamblu mișcarea suveranistă, iar așa ceva va deveni vizibil, așa cum transparent este azi jocul lui Ciolacu de ademenire la adresa lui Simion sau Șoșoacă cu avantaje de mediatizare (e ultima carte care i-a rămas, pentru că deja și AUR și SOS au banii lor), sau jocul liberalilor de ademenire la adresa mea. Adică, întrebare retorică: de ce se pot împăca Ciucă și Ciolacu și Șoșoacă cu Simion nu se pot reîmpăca? Jocul extern. Mulți vor comenta că sunt incompatibili, pentru că Șoșoacă trage cu Rusia, Simion trage cu SUA și cu Israel. Deloc. Șoșoacă nu este o anti-americancă, este o naționalistă corespunzătoare care a exagerat în mod voit treaba cu Rusia pentru ca să contrabalanseze jocul servil al autorităților în relația cu America, iar George Simion nu este un anti–rus, a trebuit să facă declarații anti-rusești în perioada în care a fost amenințat că i se va exploda partidul dacă nu dă suficiente gesturi de conformism. Sunt unele compromisuri necesare pe parcurs în politică. Am zis de Șoșoacă cu Rusia și de Simion cu SUA, păi asta e axa, prieteni, eu axa asta o studiez, pe axa asta mă mișc, din punct de vedere geopolitic, de peste 25 de ani. Axa Washington-Moscova, care pleacă de la Washington, atenție, cu statutul nostru de punte între lumea euro-atlantică și lumea postcomunistă a Rusiei care este și o lume ortodoxă. Doar asta este axa pe care România poate rezista și o să vedeți în scurt timp, imediat după ce președinte va veni altcineva în locul lui Biden, bineînțeles toate speranțele noastre sunt către Trump.

Să auzim numai de bine, prieteni, cum se zice la Europa Liberă, pentru toți cei care sunteți în echipa România sau Team Romania, cum scrie pe șapca meam și folosesc asta ca să urez mult succes sportivilor noștri care au plecat sau pleacă pentru Olimpiada de la Paris. Hai România!

