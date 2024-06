Statul Paralel se dărâmă! Până acum au fost depuse la DNA peste 4 denunțuri împotriva lui Florian Coldea, dosarul său îngroșându-se pe zi ce trece, în ciuda speranței roninilor rămași fără stăpân (expresie patentată de analistul Cozmin Gușă) în urma punerii „generalului negru” sub control judiciar.

Una dintre victimele Statului Paralel a fost chiar Mitică Dragomir, fost politician și om de afaceri român, prezent duminică seară în platoul Realitatea PLUS alături de Cozmin Gușă (online). Realitatea PLUS și-a păstrat tradiția veche de peste un deceniu de a fi printre singurele posturi de televiziune care s-au luptat în tot acest timp cu Statul Paralel și cu Florian Coldea, motiv pentru care a avut de suferit (inclusiv prin arestarea patronului Maricel Păcuraru).

„Pe lângă protocoale, dovezi solide împotriva lui Coldea sunt toate rapoartele, înregistrările și filmările pe care Direcția de Securitate Internă a SRI le are cu Coldea și Dumbravă și înainte de a pleca din sistem și după. Dacă Mihaiela Moraru Iorga are posibilitatea să ceară aceste înregistrări de la Direcția de Securitate Internă a SRI, le va primi. Este exact procedura pe care a folosit-o Coldea împotriva lui George Maior și împotriva lui Eduard Hellvig, reușind astfel să-i șantajeze”, a atenționat Cozmin Gușă, întorcându-se ulterior la cazul-școală a lui Mitică Dragomir și a presiunilor exercitate asupra acestuia de către Statulo

Mitică Dragomir a evidențiat faptul că în timpul mandatului lui Traian Băsescu, Securitatea a încălecat toate partidele, eveniment fără precedent în istoria ultimilor 100 de ani. Băsescu l-ar fi sunat în urmă cu mai mulți ani pe Mitică Dragomir ca să-l avertizeze că are un dosar greu la DNA și să-i recomande să-și angajeze un avocat priceput în chestiuni ce țin de probleme financiare de tip sportiv. „L-am văzut pe Băsescu foarte guraliv și extrem de nesimțit! Băsescu i-a arestat pe Năstase, Mitrea, Hrebenciuc și Dan Ioan Popescu în baza unui angajament pe care el și l-a asumat în fața reprezentantului serviciilor secrete britanice în anul 2004. Am fost de față și m-am opus. Băsescu și-a luat acest angajament personal de 4 oameni care vor fi arestați, dacă va ajunge președintele României cu ajutorul Factorului Extern. Singurul care a scăpat a fost Dan Ioan Popescu, tocmai pentru că este într-o relație foarte strânsă cu Coldea, cu fosta Securitate; împărțea afaceri împreună cu Traian Băsescu. Am fost martorul acelei discuții în anul 2004. I-am spus lui Băsescu că nu poate să promită arestări! Dacă legea spune că ei trebuie arestați, să fie arestați, dar nu-i execuți așa”, a dezvăluit Cozmin Gușă în excdeo

Mitică Dragomir a fost pe lista oamenilor din fotbalul românesc prin care DNA-ul și alte instituții similare au dorit să-și construiască imaginea și credibilitatea. Victor Becali și Giovanni Becali au ajuns și ei pe listă, din aceeași postură ca Mitică Dragomir, adică cea de susținători ai lui Traian Băsescu. „În 2004 aveam nevoie de susținere din lumea fotbalului și Băsescu nu era într-o relație comodă cu Giovanni și cu Victor Becali. Eu i-am sunat, fiind amic cu ei, și, la rugămintea mea, au acceptat să ne întâlnim cu Băsescu. La Doi Cocoși s-a purtat o discuție de campanie în urma căreia cei doi au fost de acord să-l sprijine pe Băsescu. Care au fost printre primii arestați de pe lista fotbalului românesc? Exact cei care l-au ajutat pe Băsescu”, a explicat Cozmin Gușă.

Mitică Dragomir a fost dat afară de la Federația Română de Fotbal pentru a se da un mare „tun” financiar, în valoare de sute de milioane de euro în 10 ani, spălați printr-un off-shore din Malta. Toată procedura s-a bazat pe vânzarea drepturilor de televiziune, fără licitație, unui off-shore din Malta, operațiunea fiind girată de către Victor Ponta. S-a încercat ulterior reducerea la tăcere a lui Mitică Dragomir, care începuse să deranjeze pentru că a demascat întreaga operațiune. În lipsa unor probe concludente, DNA-ul nu a putut face nimic împotriva lui. „Toate numele pe care le-a menționat Mitică Dragomir, de la Paszkany, la Dragnea, la Ponta, la Gino, la Burleanu, toate sunt în rețeaua generalilor-interlopi!”, a punctat Cozmin Gusa.

sursa solidnews.ro