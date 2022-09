ROCA Industry, holdingul de materiale de construcții al ROCA Investments a finalizat tranzacția începută în luna aprilie, prin care achiziționează integral compania Dial, important jucător în piața produselor din sârmă metalică. Tranzacția, în valoare de 11 milioane de euro, la care se vor adaugă până la 3 milioane de euro, în funcție de îndeplinirea unor metrici de performanță, reconfirmă teza de investiții a holdingului, de creștere prin diversificarea sectoarelor de materiale de construcții în care ROCA Industry activează.

Vasile Roșu, fondatorul Dial și cel a cărui viziune a crescut compania în ultimii aproape 30 de ani, rămâne parte din companie în următoarea perioadă, asigurând transferul de know-how necesar dezvoltării următoare, în parteneriat cu ROCA Industry.

„Preluarea companiei Dial în portofoliul ROCA Industry reprezintă un pas firesc și important în dezvoltarea holdingului și, de asemenea, materializarea strategiei de creștere a valorii pe care o aducem investitorilor noștri. Mă bazez atât pe echipa holdingului cât și pe Vasile Roșu pentru a transpune în realitate, și în cazul Dial, viziunea noastră de dezvoltare prin parteneriat, cu focus atât pe investiții și rezultate bune, dar și pe cultura organizațională, pe valori comune sănătoase.

Prețuim realizările fondatorului acestei companii și ne bucurăm că împreună avem ocazia sa transformam o criza de succesiune într-o oportunitate de creștere in continuare a unei companii românești, cu capital românesc” a declarat Ionut Bindea, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General interimar al ROCA Industry.

Dial, cu sediul în Hârșova, Constanța, a fost înființată în anul 1994, fiind specializată în producția de panouri bordurate de gard, plasa împletită de gard, plasa Rabitz, stâlpi rectangulari și nu numai. Compania este prezentă la nivel național prin lanțuri DYI (do-it-yourself, bricolaj), distribuitori de materiale de construcții și retaileri. Circa 10% din cifra de afaceri este generată de exporturi, cu perspective de a crește prezența pe piețele externe.

Cu o cifră de afaceri de aproximativ 41 mil. RON realizată în primul semestru al anului 2022, compania are planuri de investiții în valoare totală de aproximativ 40 mil. RON.

„Cred că mulți antreprenori români se află într-o situație similară cu cea în care eram eu, în care compania pe care am ridicat-o cu succes de la zero și am transformat-o într-un afacere profitabilă, într-o industrie de viitor, are nevoie de un nou partener de drum, care să o ducă în continuare la următorul nivel. Sigur că mi-ar fi plăcut ca unul dintre urmașii mei să fie cei care preiau acest rol, dar sunt bucuros că am găsit în ROCA Industry valori comune și parteneri de încredere care se vor ocupa de viitorul Dial.

În perioada următoare voi rămâne alături de ei și de companie, pentru a asigura transferul de know-how și viziune.” a declarat Vasile Roșu, fondatorul Dial.

Lansată în luna decembrie a anului trecut și listată la bursă în ianuarie, ROCA Industry și-a extins treptat prezența în sectorul materialelor de construcții și în prezent grupează companiile BICO Industries (70%), Sarcom (100%), Terra (100%), Eco Euro Doors (70%), si Dial ( 100% ).