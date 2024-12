Horațiu Potra și mercenarii lui sunt suspectați de procurori că voiau să folosească arme de foc, arme albe, o dronă și bani ca să instige la comiterea de infracțiuni în proteste neautorizate.

Polițiștii au extins astfel ancheta în cazul Potra și efectuează 12 percheziții noi în Mediaș, București și Ilfov. Este percheziționată din nou și casa lui Potra, care este reținut 24 de ore.

Procurorii susțin că armele, banii și celelalte materiale găsite în mașina în care era și Potra urmau a fi folosite pentru instigarea unor persoane în comiterea de infracțiuni în cadrul unor întruniri publice neautorizate și recompensarea acestora:

”În urma cercetărilor s-a stabilit că, în noaptea de 7/8 decembrie a.c., inculpatii P.H. și L.A.F. si alte persoane, se deplasau spre Municipiul București, având asupra lor arme albe (macete, săbii, pumnale), arme de foc, precum și importante sume de bani (aproximativ 18.000 USD și 25.000 lei), laptopuri, medii de stocare și o dronă profesională, cu privire la care se presupune că urmau a fi folosite pentru instigarea unor persoane în comiterea de infracțiuni în cadrul unor întruniri publice neautorizate și recompensarea acestora”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Horaţiu Potra, șeful unei grupări de mercenari care a acționat în Africa și un apropiat al lui Călin Georgescu, candidatul pro-rus cu discurs legionar la alegerile prezidențiale, a fost scos încătuşat duminică seară din sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, după mai multe ore de audieri. El a fost dus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, de unde a plecat în arest fiind reținut 24 de ore.

Avocații lui Potra, Christiana Mondea și Șerban Moga, au declarat presei duminică noapte că Potra nu are legături cu Călin Georgescu și că acest lucru nu face obiectul dosarului în care este cercetat clientul lor:

„Îl aduci pe om la 3 noaptea la audieri. Dai la presă că nu știu ce a făcut și în dosar apare cu totul altceva. Acuzația se referă la ce ați văzut și dumneavoastră ca și arsenal și la anumite postări pe facebook. Adică nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare publică pe motivul că ar fi postat ceva la început de decembrie. Or dacă verificăm pagina de facebook a domnului Potra vom vedea că postarea de la început de decembrie este o melodie, pe care nu am ascultat-o. Am solicitat acest lucru și ni s-a spus că momentan nu este posibil.”, au declarat cei doi avocați.

De precizat că polițiștii au găsit duminică în mai multe autoturisme ale apropiaților lui Potra pistoale și arme albe.

Călin Georgescu, candidatul pro-rus cu discurs legionar la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi refuzat paza SPP oferită în mod oficial după validarea candidaturii sale la președinție și a apărut însoțit de mai multe ori de angajați ai lui Horațiu Potra.

Condamnat cu suspendare în 2010 pentru că deținea ”armament specific asasinilor” care putea fi folosit oricând de o grupare teroristă

Horațiu Potra a fost condamnat definitiv pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, într-un dosar deschis în 2010 de DIICOT, conform informațiilor de pe portalul de justiție agregate de Lege5. Șeful BCCO Alba de la acea vreme, Traian Berbeceanu, spunea despre Potra că este ”extrem de periculos” și povestea într-o investigație RISE Project și ”În premieră” din 2012 că Potra dormea cu pistolul lângă el, încărcat.

Berbeceanu l-a numit ”extrem de abil” și ”bine pregătit” și povestea că acasă la Potra au găsit, în timpul perchezițiilor, arme specifice asasinilor și muniție ”ca de război”. Cu toate astea, judecătorii din Oradea l-au eliberat la acea vreme, spunând că nu reprezintă un pericol public.

Mediafax transmitea la acea vreme citând polițiștii că Potra deținea armament specific asasinilor care în orice moment putea fi folosit de o celulă teroristă pentru un act terorist.

După eliberarea lui Potra, Berbeceanu a citit într-o conferinţă de presă, organizată la Sibiu, SMS-ul unui subaltern care își arăta frustrarea față de decizia judecătorilor, spunând că polițiștii pot ”muri mâine”:

“Exact chestiile astea mă deranjează, mai mult ca orice lipsuri materiale. Mâine murim pentru 16 milioane pe lună si, culmea, asta nu foloseşte nimănui. Poate că nu mai pot eu să-nţeleg dreptatea”, spunea subalternul lui Berbeceanu citat de Alba24.

Berbeceanu povestea și cum Potra folosea gloanțe ”dum-dum” sau ”ucigașele de polițiști”, pentru că perforau vestele antiglonț și apoi se ”împrăștiau” în corp, lezând organele interne:

„Când am intrat în locuinţa acestuia, a avut la îndemână revolverul şi în timp ce era imobilizat a încercat să ajungă la o borsetă unde avea încă două arme”, spunea Traian Berbeceanu în 2010 citat de Adevărul.

În cele din urmă, Potra a fost achitat pentru acuzațiile de trafic de droguri și condamnat cu suspendare la 2 ani și 8 luni pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În 2017, Potra a fost reabilitat.

Potra a fost trimis în judecată și pentru amenințare la adresa fostului director general Romgaz, Adrian Volintiru, care l-a denunțat în 2020, după ce fostul membru al Legiunii Străine i-a trimis mai multe mesaje pe telefonul mobil, conform Turnul Sfatului:

“Bună ziua domnul Director, vă dorim noroc în afaceri cât și pe postul ocupat politic. Ai uitat regula, când trăiești bine, trebuie să înapoiezi ceva. Nu respecți ce promiți, ai uitat cine te-a pus acolo. O să-ți aducem aminte rapid! Sperăm că-ți place pădurea din Bazna sau Blăjel la fel cum îți plac femeile. O să facem o plimbare să te familiarizezi, sunt locuri ascunse greu de accesat! Fi înțelept, profită de piscina hotelului vecin Expro și nu ne pune să ne deplasăm în Transilvania că-i de rău pentru tine și cei dragi! Succes!”.

Mesajul a fost urmat de un altul, mai scurt: “Venim acum!”. Volintiru a renunțat însă la acuzații doi ani mai târziu, acesta precizând că nu a vrut să-i facă rău medieșanului. În urma anchetei, procurorii au strâns suficiente probe încât să-l trimită pe Horațiu Potra în judecată pentru amenințare.

”În primul rând, la momentul la care a avut loc ultimul termen nu mai eram director general al Romgaz, în al doilea rând știam că omul are doi ani și șase luni cu suspendare și nu am vrut să-i fac rău dacă pot să nu fac rău și în al treilea rând știu sigur că el personal nu avea nimic cu mine (…) De la asemenea persoane, gândiți-vă cine este, nu se poate afla niciodată cine e în spate. Nu mai bat câmpii că nu mai are rost. Nu mai sunt în Mediaș. Am considerat că e OK”, a declarat Volintiru la momentul respectiv citat de Turnul Sfatului.

