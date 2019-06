Horia Georgescu susține că a aflat cu stupefacție că un document esențial din dosarul său, aflat la Curtea de Apel București, a fost ținut secret de către judecătoarea Ana Maria Trancă. Fostul șef al ANI mai afirmă că documentul este catalogat drept ”secret”, deși normal este ca părțile implicate în proces să aibă acces la el. Ieri, Horia Georgescu a scris pe Facebook că pe zi ce trece constată că totul pare a fi o înscenare care are ca și scop condamnarea sa.

”Acum câteva zile vorbeam de existența unui plic secret. ÎCCJ tocmai a admis cererea de solicitare a informațiilor către Curtea de Apel București.

Pe măsură ce apar elemente noi din dosarul meu (mă refer strict la faza de urmărire penală de către DNA și la cea a judecății în fond, la Curtea de Apel București), constat că totul pare a fi fost o înscenare extrem de perfidă care a avut un singur scop: arestarea și târârea mea în instanță, urmate de o condamnare nelegală și abuzivă în primă instanță, toate acestea menite să mă compromită cu orice preț, în ciuda faptului că nu există nici o probă.

Am fost o țintă iar sistemul a livrat: intoxicări mediatice „pe surse” care ar fi trebuit să creeze imaginea unui corupt care a aderat la grupul samsarilor de terenuri (nici azi, însă, la mai mult de patru ani de la arestare, nu există măcar un martor care să fi declarat așa ceva), acuzații măsluite la Curtea de Apel București, o judecătoare la aceeași instanță, Ana Maria Trancă, acum retrasă la CSM și care judeca pe baza unor plicuri secrete primite de nu se știe unde (după cum am arătat zilele trecute). Nimic din această construcție ocultă din dosarul meu nu are legătură cu statul de drept și cu înfăptuirea Justiției.

Am toată credința, însă, că Înalta Curte de Casație și Justiție îmi va face dreptate. Și nu doar atât: sunt convins că cea mai înaltă instanță a țării va demonstra și că procesul meu a fost viciat la Curtea de Apel București. Îmi doresc să se facă, în sfârșit, lumină în acest caz care mi-a afectat profund familia, mi-a distrus cariera și demnitatea”, s scris pe Facebook, Horia Georgescu.