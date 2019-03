Primarul comunei Florești, Horia Șulea este decis să-l dea în judecată pe un localnic care susține că a avut o conversație cu edilul și că cel din urmă l-ar fi înjurat. Primarul susține că acuzațiile sunt nefondate, motiv pentru care va deschide un proces împotriva lui Marius Todoran.

”Citeam de dimineata o bazaconie lansată în spațiul public prin intermediul Facebook, de numitul Todoran Marius (ceva aberații cu privire la un presupus limbaj înfiorător al meu la adresa sa. Legat de aberatiile tehnice nici nu mă mai pronunț, deh, de aceea avem sute de sesizări din zonă, de bune ce sunt utilitățile realizate de investitori acolo!). Nu am dat importanță abjectei postări, întrucât, normal, unii muncesc, alții sunt preocupați a jigni și a calomnia în public. Dar văd că nimic nu e întâmplător… Bazaconia a fost rostogolită în spațiul public fără nici o minimă verificare a veridicității. Dragii mei dragi…. Numitului Todoran Marius urmează să fie dat în judecată pentru că Horia Petru Șulea nu este omul care să tolereze un astfel de comportament de natură să lezeze nu numai demnitatea sa dar implicit și funcția publică pe care o ocupă. Ca atare, Horia Petru Șulea va înainta la instanța competentă o acțiune civilă împotriva numitului Todoran Marius și a celor care au răspândit în spațiul public abjectele acuzații , în acest caz, și pe viitor împotriva oricărei persoane (fizice sau juridice) care nu înțelege Legile democrației și sub pretextul libertății de exprimare calcă în picioare omul Horia Petru Șulea și lezează demnitatea și onoarea Instituției Primarului. Sunt ferm convins că toți cei de bună credință, care respectă normele juridice și de bună conviețuire într-o societate democratică vor înțelege toate cele de mai sus și nu se vor simți lezați în nici un fel. Pentru toți ceilalți îi anunț că voi uza de spiritul și litera Legii. Avem Decizii CEDO, avem o Constituție care spune că “Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici „ dreptul la propria imagine”, avem un Cod Civil cu prevederi clare privind Ocrotirea personalităţii umane, Drepturile personalităţii, Dreptul la demnitate, Interzicerea oricărei atingeri adusă onoarei și reputaţiei unei persoane. Și mai avem și Legea Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, spune Horia Șulea.

De asemenea, Horia Șulea prezint care este situația reală în privința lucrărilor ce au dus la nemulțumirile lui Marius Todoran.

”Cele susținute de numitul Todoran Marius în legatură cu o anumită conversație pe care pretinde că am avut-o cu domnia sa în data de 14 martie sunt total neadevărate.

Pentru corecta informare a cetățenilor doresc să prezint care este situația reală în privința lucrărilor ce se execută în zona Eroilor / Porii. În urma sutelor de sesizări care au fost primite și ca răspuns la solicitările cetățenilor, în primăvara anului 2017, s-a decis demararea procedurilor de achiziție publică privind lucrări de Redimensionare utilități și Reabilitare/Asfaltare pe mai multe artere ale comunei, nou intrate în domeniul public. În faza de execuție a acestui proiect, la data de 14 martie a.c., pe strada Eroilor 22-24, se lucra la redimensionarea sistemului de colectare ape pluviale.

Este regretabilă, intervenția cetățeanului Todoran Marius, care se pretinde un cunoscător al detaliilor tehnice ale proiectului deja avizat de structuri de specialitate, și care la data de 14 martie a.c. a intrat în polemici cu muncitorii, criticând proiectul și aducând acuzații Primăriei că nu știe ce face.

Pe această cale, doresc să asigur cetățeanul de bună credință, de întreaga disponibilitate a reprezentanților Primăriei pentru asigurarea transparenței oricărui proiect public și că orice persoană care nu înțelege necesitatea, utilitatea sau aspectele tehnice ale unui proiect se poate adresa administrației publice locale pentru a cere lămuriri, urmând ca cererea sa să fie soluționată conform prevederilor legale.

Însă, este inacceptabil modul în care s-a prezentat în media incidentul din data de 14 martie a.c. care reflectă doar optica și opiniile cetăteanului Todoran Marius, și care este o versiune deteriorata a realității, menită să atragă oprobiul public.

Fără a se face o minimă verificare a informatiilor din partea celor care au publicat articolul, s-au rostogolit în spațiul public o serie de afirmații defăimătoarea la adresa Instituției Primarului, afirmații care nu pot fi ignorate și care obligă instituția la adoptarea unei poziții oficiale.

În acest caz, voi înainta la instanța competentă o acțiune civilă împotriva numitului Todoran Marius și a celor care au răspândit în spațiul public aceste acuzații defăimătoare, iar pe viitor voi folosi toate pârghiile legale împotriva persoanelor care nu înțeleg Legile democrației și care, sub pretextul libertății de exprimare, calcă în picioare omul Horia Petru Șulea și lezează demnitatea și onoarea Instituției Primarului”, a mai precizat Horia Șulea.

Ce spunea Marius Todoran

Todoran Marius a fost nemulțumit că se făceau lucrări de introducere a rețelei de ape pluviale și de asfaltare pe strada Porii/Eroilor.

”Excelent!…Doar ca in fapt reteaua de ape pluviale in ansamblu este facuta inca de la construirea ansamblului…sigur!(pt ca in calitate de dezvoltator al ansamblului Sun City stiu sigur ca este realizata si functionala…am fost de fata era anul 2009!)…am mers la Doreii care erau de dimineata in santier si le-am spus si prezentat in teren cum este facuta reteaua de pluviale, canalizare, gaz, electrica, iluminat public…au fost uimiti oamenii…la ei pe planse retelele erau…dar in alta parte…doar cine a facut proiectul nu era sa mearga in teren sa vada ce si unde este…asa ca s-au scarpinat in crestet si pe unde au stiut fiecare si au spus ca o sa vorbeasca cu sefii…sefii au spus ca vor vorbi cu patronii…probabil patronii l-au sunat pe Dracul nostru drag Sulescu…(asta se intampla ieri 14.03.2019)Am plecat oarecum lunistit dar si curios de rezultatul demersului meu.

Azi, surpriza…ma uit pe geam si Doreii cei harnici deja sapase-ra 50 metrii prin mijlocul steazii si au pus reteaua de pluviale…mno…fain zic o sa avem retea de ape pluviale stereo…si florestenii o economie minus la bugetul local. Cobor in strada sa vad care e treaba…surpriza din nou…de la orizont se apropie cu toate cele 100 de kile(sau avea haina de puf si doar parea gras) Dracul nostru Drag…era serios…era in vizita de lucru pe santier…ceva lipsea…aveam o stranie senzatie ca am uitat ceva sau ca lipseste ceva…aaa…stai…lipsea Ovidiu cu live-ul pe fb…gata m-am linistit nu am uitat copii in casa…merg spre stimabil si il intampin spunand(pe direct, ca ne stim si eram amici inca de pe vremea cand nici nu se gandea sa candideze la primarie…era doar un taran de Floresti cu apartament in Manastur): Bravo domnule primar(cu p mic…ca nu e de P mare!), ce treaba ati facut, pai nu stiati ce retele de utilitati sunt pe strada? De ce mai faceti inca o pluviala,pentru ca este una deja si e functionala si supradimensionata?! Ce treaba e asta? Raspunsul lui a fost scurt si hotarat: Da tie cine ti-o dat voie sa imi vorbesti? Cine p..la mea esti tu?(repet…ne stim…si ca sa fiu sigur ca nu cumva ma uita, i-am scris de cateva ori pe fb la postari si prin mesaje private ca e incompetent)…declar aici ca nu am fost asa de uimit de cum mi- a raspuns, precum era Dorel sefu de echipa care era langa mine si a auzit dialogul…dar, eram in cumpana…sa ii raspund la fel? Sa il plesnesc?(un pic de antrenament de sporturi de contact am si stiu cum se face…pica mai ceva ca Mircea Badea…ca sigur nu se astepta)…dar am decis sa il abordez in continuare civilizat sa vad ce va mai spune…mno bun…asta l-a lasat pe Boss fara limba..nu se astepta sa nu ii intorc intrebarea…asa ca din momentul acela…mi-a intors spatele si nu a mai scos nici un cuvand indiferent ce l-am intrebat…in 2 minute a plecat din santier in Suv-ul Primăriei…

De la aceasta intamplare pot sa fac o singura promisiune…in calitate de cetatean si locatar(aka vinitura) voi face tot ce trebuie si ce pot ca sa plece acest penal din functia pe care o ocupa! Promit! Va rog distribuiti…ca sa ajunga cumva si la ochii si urechile lui Boss!#faradictatoriinfloresti”, a scris Todoran.