Transilvania Trek a anunțat astăzi semnarea unui contract de franciză cu Hilton Worldwide, pentru operarea hotelului Hampton by Hilton Beliș-Fântânele. Stațiunea Beliș-Fântânele a fost preluată de grupul Transilvania Trek de la UNITA Turism în luna martie 2023. Facilitățile hoteliere actuale vor trece printr-un proces complet de renovare și vor reveni pe piață în toamna anului 2025 sub numele Hampton by Hilton Beliș – Fântânele, oferind oaspeților 70 de camere și facilitati specifice mărcii Hampton by Hilton.

”Semnarea acestui contract validează potențialul turistic al zonei Beliș – Fântânele și reprezintă un pilon important în demersurile noastre de revitalizare și extindere a facilităților stațiunii de pe malul lacului Fântânele. Având în vedere dezvoltarea segmentul domestic al pieței turistice, suntem încrezători în poziționarea și atractivitatea acestei proprietăți”, a spus Andreea Balaj, director general Transilvania Trek.

Hotelul beneficiază de o poziție privilegiată pe malul lacului Beliș – Fântânele, în zona Parcului Național Apuseni și cu vedere la pârtia de schi Marișel, în proximitatea zonei carstice Padiș. Turiștii vor putea descoperi astfel atracțiile zonei atât în perioada estivală cât și pe perioada sezonului de iarnă.

Hampton by Hilton Beliș – Fântânele va fi a doua proprietate operată sub o marca a Hilton Worldwide pentru grupul de firme Transilvania Trek, după deschiderea, în 2017, a hotelului DoubleTree by Hilton Cluj – City Plaza.

Grupul Transilvania Trek este un grup de firme cu capital privat românesc, cu sediul în Cluj – Napoca, cu activitate în domeniul investițiilor și a operării hoteliere. Are proiecte active și în dezvoltare în Cluj și în Alba, focusul fiind pe reintegrarea în circuitul turistic a unor proprietăți cu potențial unic, fie prin poziție (Hampton by Hilton Beliș și DoubleTree by Hilton Cluj-City Plaza) fie prin istorie (Castelul de la Zlatna).

Stațiunea Fântânele (1050m altitudine), este situată la 60km de Cluj-Napoca, între Munții Gilău și Vlădeasa, pe malul lacului de acumulare Beliș – Fântânele. Activități de relaxare disponibile în zonă includ pârtia de schi sau posibilitatea practicării de sport nautic pe lac, cu hidrobicilete sau bărci nemotorizate, lacul fiind inclus în zonă naturală protejată.