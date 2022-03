Sunt peste 12.000 de locuri de muncă neocupate în domeniul vânzărilor, în acest moment. Iar asta, dacă luăm în calcul doar joburile disponibile pe cea mai mare platformă online de recrutare din România. Dar problema nu este oferta de locuri de muncă, ci gradul de specializare și de perfecționare al candidaților. Se câștigă foarte bine în vânzări, însă este nevoie de oameni calificați și competenți în acest domeniu.

Pornind de la această stare de fapt, antreprenori și specialiști din companii cu o cifră de afaceri de zeci de milioane de euro se reunesc la Cluj-Napoca în 31 martie în cadrul conferinței How to Sell, pentru a le oferi participanților o experiență practică și cu adevărat benefică. How to Sell înseamnă mai mult decât un curs de dezvoltare personală, înseamnă dezvăluirea unor metode dovedite prin care vei învăța cum să devii un vânzător excepțional și să generezi cele mai bune rezultate pentru compania ta.

Evenimentul How to Sell este organizat de către Smart HR și UTILBEN și reunește 10 antreprenori și specialiști în vânzări care îți aduc răspunsuri provenite din experiențele proprii, prin exemple practice și soluții demonstrate. Conferința se desfășoară sub formă de discursuri și panel de discuții, astfel că participanții vor putea interacționa în mod direct cu moderatorii evenimentului.

Magnoliu Stan, managing partner Smart HR România, Ruben Marian, fondator și CEO UTILBEN, Daniel Szekely, director executiv IMM și microbusiness Banca Transilvania, Sebastian Enache, director vânzări Grup Autoworld, Corina Fulea, sales & customer service manager Logistic E. van Wijk, George Chiriță, director vânzări și marketing Rombat S.A., Attila Colaci, digital marketing manager Deepverge, Marcelus Suciu, fondator și owner Marty Restaurants, Andrei Spătaru, CEO IBC Focus, Noémi Karácsonyi, CEO Simacek Facility Services.

Ei sunt cei 10 specialiști care vor demonta mitul celor 10 întrebări fără răspuns:



1. Cum să vând fără să acord discount?

2. Cum să tratez cele mai frecvente obiecții?

3. Cum să creez o relație, și nu o simplă tranzacție?

4. Cum să fac trecerea de la prospectare la vânzare?

5. Cum să mă pregătesc pentru o întâlnire de business?

6. Cum să îmi adaptez discursul la profilul clientului?

7. Cum să închid rapid un contract?

8. Cum să dezvolt un sistem de vânzări?

9. Cum să îmi dublez vânzările cu ajutorul marketing-ului?

10. Cum să construiesc încredere în online?

Înscrierile la eveniment se fac pe site-ul howtosell.ro , iar cei care vor să devină rapid vânzători sau să se specializeze în acest domeniu sunt așteptați la Hotelul Grand Napoca din Cluj-Napoca joi, 31 martie, de la ora 08:30 la 18:00.

Nu mai sta pe gânduri și află de la cei mai buni cum să vinzi eficient!