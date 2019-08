Aniversarile si petrecerile sunt intotdeauna motive de bucurie, insa pot veni si cu o anumita doza de stres in cazul in care nu te-ai orientat din timp catre darul potrivit. Cu totii vrem sa gasim cadouri ieftine care sa fie, in acelasi timp, utile si nastrusnice, insa gasirea acestora este foarte grea. Fie din lipsa de timp, fie din lipsa de inspiratie, deseori ajungem sa cumparam articole vestimentare sau cosmetice pentru a le darui persoanelor dragi, insa acestea nu au o insemnatate foarte mare.

Bineinteles, fie ca vorbim de cadouri ieftine, de lux, amuzante sau total neasteptate, cel mai important este ca ele sa fie daruite din suflet, acompaniate de un zambet, iar persoana care le primeste sa aprecieze gestul daruirii, nu obiectele in sine. Totusi, in cazul in care nu ai un buget generos pentru acest tip de cheltuiala, in randurile de mai jos vei descoperi 5 idei de cadouri ieftine care vor surprinde si vor starni curiozitatea oricui!

Cana 400 ml Viking

Incepem lista de cadouri ieftine cu un recipient deosebit. Realizata din rasina de inalta calitate si avand o garnitura din otel inoxidabil, aceasta cana “exotica” este darul perfect atat pentru cei care apreciaza elementele unice, cat si pentru persoanele care “savureaza Haloween-ul pana la ultima picatura”. Un detaliu de luat in considerare este ca fiecare cana este pictata si lustruita manual, asadar te vei bucura de un produs inedit cu o mica doza de autenticitate.

Bec LED RGB cu telecomanda

Lumina este responsabila, in cele mai multe dintre cazuri, pentru atmosfera din incapere. Astfel, lista de cadouri ieftine contine si un bec LED cu cateva functii high-tech. In primul rand, vei putea alege una dintre cele 16 culori cu care becul sa “inunde” camera, astfel incat vei putea asigura atmosfera potrivita fiecarei activitati, fie ca vrei sa dai cel mai tare party, fie ca doresti sa vizionezi un film romantic in ambianta potrivita. In al doilea rand, acesibilitatea oferita de acest gadget te va surprinde: vei putea controla functiile acestui bec printr-o telecomanda wireless.

Boxa Bluetooth in forma de craniu

Din lista de cadouri ieftine nu putea lipsi un produs destinat iubitorilor de muzica, iar boxa Bluetooth in forma de craniu este potrivirea perfecta dintre functionalitate si design. Pe langa sunetul clar si puternic pe care il difuzeaza, aspectul acestui speaker wireless este total iesit din comun. Boxa permite ascultarea muzicii prin intermediul tehnologiei Bluetooth, insa ofera si functia de radio FM. In plus, aceasta poate reda continut muzical si de pe un card microSD.

Baterie externa 7600 mAh Kruger&Matz Metalica

In era tehnologiei portabile, unul dintre cele mai inspirate cadouri ieftine poate fi un acumulator extern performant, iar acest model are un atu in plus: designul. Carcasa metalica slim, dimensiunile reduse si liniile elegante fac din acest gadget insotitorul ideal al telefonului tau in orice situatie, inclusiv in mediul business.

Stick USB 8 GB in forma de robotel R2-D2

Tehnologia moderna ne ofera posibilitatea de a avea intotdeauna la indemana filmele, fotografiile si documentele in format digital de care avem nevoie, astfel incat un stick USB de capacitate mare este o aditie inspirata in lista de cadouri ieftine. In plus, acest stick arata exact ca robotelul R2-D2 din Star Wars, asadar vei reusi sa imbini utilul cu placutul.

Pentru a profita de reduceri, oferte si promotii la articolele de mai sus si nu numai, intra pe GadgetWorld.ro, unde vei putea descoperi o multime de cadouri ieftine sub forma de accesorii si gadgeturi de ultima generatie!