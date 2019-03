Probabil ca te-ai “lovit” de multe ori, in timpul petrecut online, de oferte fabuloase de angajari in videochat si exemple de modele care au cunoscut faima si traiesc ca niste regine, insa cat adevar poate fi in spatele acestor prezentari? Daca ai vazut anunturi de angajari in videochat si doresti sa afli mai multe despre acest domeniu, in randurile urmatoare vei gasi cele mai importante 5 intrebari si raspunsuri care te vor ajuta sa intelegi corect aceasta activitate si sa iei o decizie avantajoasa pentru tine.

Cum poti ajunge model de top?

Bineinteles, atunci cand faci primii pasi intr-un domeniu anume, vrei sa stii cat de sus poti ajunge si ce-ti poate oferi respectiva activitate pe parcurs. Activitatea in sine (in cadrul unui studio de videochat) este una relaxanta, ceea ce va trebui sa faci fiind sa socializezi online cu diverse persoane din Marea Britanie, Germania, Norvegia, Canada, Franta, Italia, Elvetia sau Statele Unite ale Americii. Daca deja stai pe Facebook cateva ore pe zi, atunci sigur te vei bucura sa faci acelasi lucru, dar pentru foarte multi bani.

In plus, pentru a putea ajunge un model de top in echipa unui studio prestigios, nu ai nevoie de experienta anterioara, ci trebuie numai sa alegi oferta cea mai avantajoasa de angajari videochat. In cadrul unui studio cu renume, vei avea acces la programe de training concepute special pentru tine, cursuri de machiaj, cursuri individuale de limba engleza si cultura generala.

Daca doresti sa devii un star al acestei industrii si vrei sa te bucuri de premii in cadrul celor mai importante gale de profil, echipa de marketing a studioului te poate transforma intr-un model recunoscut la nivel international, care are castiguri fabuloase nu numai din angajari in videochat, ci si din site-ul personal, diverse contracte si programe de afiliere. Aceasta nu se poate intampla peste noapte, prin urmare va trebui sa dai dovada de perseverenta si seriozitate in activitatea zilnica, pentru a ajunge in top.

La ce varsta poti sa aplici pentru angajari in videochat?

Orice studio profesionist sau agentie serioasa de modeling online care face angajari in videochat colaboreaza cu tinere numai peste 18 ani, care au abilitatea de a socializa si de a invata secretele acestei activitati. Nu exista, in schimb, o limita superioara a varstei, astfel incat poti aplica la ofertele de angajari in videochat chiar si daca ai trecut de “prima tinerete”.

Ce program de lucru ai?

Sunt reclame si anunturi de angajari in videochat pe diverse site-uri care te fac sa crezi ca vei putea castiga sume enorme lucrand doar cateva ore pe zi. Desi programul este flexibil in majoritatea studiourilor (iti poti alege turele in functie de celelalte activitati pe care le ai), tot va trebui sa lucrezi circa 40 de ore pe saptamana, exact ca la orice alt job.

Cu cat petreci mai mult timp online, cu atat mai multe sanse sunt ca veniturile tale sa creasca. Daca ai lucra putin si numai atunci cand ai chef, n-ai putea niciodata sa ajungi la veniturile pe care le doresti pentru a-ti atinge obiectivele financiare, astfel incat perioada petrecuta intr-un studio de videochat nu ar insemna nimic mai mult decat pierdere de timp.

Cat poti castiga din angajari in videochat?

In cazul in care alegi sa colaborezi cu un studio renumit din aceasta bransa, suma minima pe care o poti castiga in primele luni este undeva intre 1.000 si 3.000 de dolari. Pe masura ce te obisnuiesti cu activitatea si reusesti sa fidelizezi un public, poti ajunge sa castigi si pana la 10.000 de dolari in fiecare luna. Totul depinde de seriozitatea, ambitia, efortul si personalitatea ta. Cu cat te implici mai mult in aceasta activitate, cu atat vei atinge performante mai mari si un venit lunar mai ridicat.

Ce trebuie sa cuprinda o oferta avantajoasa de angajari in videochat?

Sunt foarte multe studiouri care iti pot oferi un job in acest domeniu, insa inainte de a alege oferta cea mai atragatoare din punct de vedere financiar, va trebui sa te asiguri ca activitatea pe care o vei desfasura va fi conform legii, iar taxele vor fi platite la zi. Astfel, va trebui sa te orientezi catre un studio cu experienta si renume in aceasta industrie, care deja este un brand.

Studio 20 – cel mai mare studio de videochat din lume, cu locatii exclusiviste pe 3 continente (Europa, America de Nord si America de Sud), experienta de peste 18 ani in domeniu si modele de top premiate cu titluri internationale precum Best Model, Best Smile sau Best Newcomer – face constant angajari in videochat. Asadar, daca vrei o cariera de succes in acest domeniu, stabileste un interviu si afla detalii direct de la expertii din industria videochatului.